Жизнь не по-свински (Автоматизированное управление на свинокомплексах «АгроПромкомпектации»)

Внедрением АСУ ТП (технологическими процессами) на предприятиях группы компаний «АгроПромкомплектация» занимается коллектив Отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами под руководством Вячеслава Хлюдзинского. В 2016 году ими был реализован пилотный проект на двух свинокомплексах компании: Ваблинском, который расположен в Конышевском районе Курской области и Троицком (расположен в Железногорском районе Курской области). В настоящее время на этих свинокомплексах диспетчеризированы все котельные, на других свинокомплексах — активно внедряется уже опробованная и модернизированная АСУ ТП.

Диспетчеризации управления котельными на свинокомплексах ООО «АПК-Курск» (входит в Группу компаний «АгроПромкомплектация») позволяет повысить уровень технической оснащенности предприятий и оптимизирует ряд производственных вопросов.

Работа системы обеспечивается разработанным программным обеспечением 3-х уровней: программирование в устройствах, система мониторинга и СКАД-система. Система постоянно дорабатывается, модернизируется под потребности.

Современный свинокомплекс — сложная система технологического оборудования, требующая постоянного контроля. Поэтому работы по внедрению автоматизированных систем управления оборудованием на филиалах являются перспективным направлением.

Автоматизация котельных позволяет контролировать рабочие параметры котлов, в автоматическом режиме осуществлять аварийную остановку котла, а также выдавать сигнал об авариях на диспетчерский пункт. Система позволяет не только зафиксировать неисправности, но и выявить их причины. Также система дает возможность осуществлять дистанционное управление температурой воды для подачи и фиксировать всю информацию о работе оборудования.

В перспективе планируется установка и наладка системы на всех свинокомплексах ООО «АПК-Курск».

Группа компаний «АгроПромкомплектация» занимает 6 место в рейтинге производителей свинины в стране. В 2016 году предприятие ввело в эксплуатацию 6 свинокомплексов и мясоперерабатывающий завод в Курской области.