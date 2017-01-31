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Модернизация

Жизнь не по-свински (Автоматизированное управление на свинокомплексах «АгроПромкомпектации»)

Внедрением АСУ ТП (технологическими процессами) на предприятиях группы компаний «АгроПромкомплектация» занимается коллектив Отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами под руководством Вячеслава Хлюдзинского. В 2016 году ими был реализован пилотный проект на двух свинокомплексах компании: Ваблинском, который расположен в Конышевском районе Курской области и Троицком (расположен в Железногорском районе Курской области). В настоящее время на этих свинокомплексах диспетчеризированы все котельные, на других свинокомплексах — активно внедряется уже опробованная и модернизированная АСУ ТП.

Диспетчеризации управления котельными на свинокомплексах ООО «АПК-Курск» (входит в Группу компаний «АгроПромкомплектация») позволяет повысить уровень технической оснащенности предприятий и оптимизирует ряд производственных вопросов.

Работа системы обеспечивается разработанным программным обеспечением 3-х уровней: программирование в устройствах, система мониторинга и СКАД-система. Система постоянно дорабатывается, модернизируется под потребности.

Современный свинокомплекс — сложная система технологического оборудования, требующая постоянного контроля. Поэтому работы по внедрению автоматизированных систем управления оборудованием на филиалах являются перспективным направлением.

Автоматизация котельных позволяет контролировать рабочие параметры котлов, в автоматическом режиме осуществлять аварийную остановку котла, а также выдавать сигнал об авариях на диспетчерский пункт. Система позволяет не только зафиксировать неисправности, но и выявить их причины. Также система дает возможность осуществлять дистанционное управление температурой воды для подачи и фиксировать всю информацию о работе оборудования.

В перспективе планируется установка и наладка системы на всех свинокомплексах ООО «АПК-Курск».

Группа компаний «АгроПромкомплектация» занимает 6 место в рейтинге производителей свинины в стране. В 2016 году предприятие ввело в эксплуатацию 6 свинокомплексов и мясоперерабатывающий завод в Курской области.

http://www.apkholding.ru/news/3499/

сельское хозяйство , свиноводство , модернизация , Курская область , АгроПромкомплектация
  • Николай Ерёмин Николай Ерёмин
    31.01.1713:47:14

    Свиньи с автоматами    

    #880246
  • Sergio Buk Sergio Buk
    31.01.1714:03:37

    У меня в городе старый свинокомплекс, после ввода контрсанкций задрал цены на свинину, потерял долю рынка (люди просто ушли на мясо птицы, цена на которую не изменилась) и закрыл часть фирменных магазинов по этому. Теперь в области, неподалеку, строят новый, схожий с указанным в новости комплекс. Думаю старому совсем кранты настанет. Себестоимость наверное не сравнить будет просто. Конкуренция.

    Отредактировано: Sergio Buk~14:14 31.01.17
    #880253
    • Нет аватара Советский
      31.01.1716:32:34

      Это Вы, случайно не про Тульскую область?

      #880361
      • Sergio Buk Sergio Buk
        31.01.1716:48:51

        Нет. Сибирь. Видимо проблема до поры до времени была у многих.

        #880373
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