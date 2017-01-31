Машиностроительный завод «ТРОТТЕР» освоил выпуск новой модели автоцистерны

Машиностроительный завод «ТРОТТЕР», входящий в Союз машиностроителей России, освоил выпуск новой модели автоцистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов.

Автоцистерна изготовлена на шасси ГазонNEXT (промышленная группа «ГАЗ»), укомплектована насосным агрегатом, счетным устройством, барабаном намотки заправочного шланга, запорной и предохранительной арматурой.

Привод насосного агрегата производится с помощью коробки отбора мощности (КОМ) базового автомобиля, это позволяет эксплуатировать автоцистерну автономно, без необходимости подключения к внешним источникам энергии.

Машина предназначена для заправки газгольдеров (в данном случае — резервуары, используемые в системах автономного газоснабжения частных домов) и бытовых газовых баллонов сжиженными углеводородными газами. Вместимость цистерны 6 куб.м.

Автомобиль оснащен в соответствии с требованиями международных правил перевозок грузов (ДОПОГ), а также национальных стандартов, регламентирующих безопасность конструкции транспортных средств.

Использование в качестве базового автомобиля ГазонNEXT позволило расширить модельный ряд, выпускаемых машзаводом «ТРОТТЕР» автоцистерн в классе перевозчиков сжиженных углеводородных газов малого объема.

Благодаря новым модификациям, выпускаемых в России шасси грузовых автомобилей — ГазонNEXT, КАМАЗ, ИСУЗУ, машзавод «ТРОТТЕР» имеет возможность практически полностью обеспечить возможные варианты исполнения газовозов различной вместимости, эксплуатация которых допускается на дорогах общего пользования.