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Производство

Машиностроительный завод «ТРОТТЕР» освоил выпуск новой модели автоцистерны

Машиностроительный завод «ТРОТТЕР», входящий в Союз машиностроителей России, освоил выпуск новой модели автоцистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов.

Автоцистерна изготовлена на шасси ГазонNEXT (промышленная группа «ГАЗ»), укомплектована насосным агрегатом, счетным устройством, барабаном намотки заправочного шланга, запорной и предохранительной арматурой.

Привод насосного агрегата производится с помощью коробки отбора мощности (КОМ) базового автомобиля, это позволяет эксплуатировать автоцистерну автономно, без необходимости подключения к внешним источникам энергии.

Машина предназначена для заправки газгольдеров (в данном случае — резервуары, используемые в системах автономного газоснабжения частных домов) и бытовых газовых баллонов сжиженными углеводородными газами. Вместимость цистерны 6 куб.м.

Автомобиль оснащен в соответствии с требованиями международных правил перевозок грузов (ДОПОГ), а также национальных стандартов, регламентирующих безопасность конструкции транспортных средств.

Использование в качестве базового автомобиля ГазонNEXT позволило расширить модельный ряд, выпускаемых машзаводом «ТРОТТЕР» автоцистерн в классе перевозчиков сжиженных углеводородных газов малого объема.

Благодаря новым модификациям, выпускаемых в России шасси грузовых автомобилей — ГазонNEXT, КАМАЗ, ИСУЗУ, машзавод «ТРОТТЕР» имеет возможность практически полностью обеспечить возможные варианты исполнения газовозов различной вместимости, эксплуатация которых допускается на дорогах общего пользования.

http://souzmash.ru/news/mashinostroitelnyy-zavod-trotter-osvoil-vypusk-novoy-modeli-avtocisterny-dlya-perevozki

ТРОТТЕР, Союз машиностроителей России, ГазонNEXT, спецтехника
  • Сергей Исаков
    31.01.1716:04:49

    Поскорей бы скорые на базе газона появились

    #880344
    • Нет аватара Zemos
      31.01.1716:25:56

      А зачем нужны скорые на базе Газона?

      #880357
      • Нет аватара UHAHAN
        31.01.1719:21:53

        Может имел ввиду ГАЗель НЕКСТ, но они уже давно выпускаются. А на базе ГАЗона если только полноприводную таблетку делать для труднодоступных районов. Недавно вроде была тут статья о скорых на базе… не помню, но чего-то большого внедорожного… или путаю, может и не здесь видел (всё смешалось в доме Облонских   )

        #880444
  • Юрий Дедушкин
    31.01.1718:16:59

    Цистерны научились делать?

    Крутые парни.

    #880414
    • dinis karabliov dinis karabliov
      31.01.1720:00:51

      Рынок сжиженного газа в России прилично стали развивать буквально недавно,и для автомобилей,и для дома,и для промышленности,взялись за это дело в серьез и конечно понятно что принимаются большие усилия для того что бы вся инфраструктура состояла из нашего оборудования.Так что новость очень хорошая,к тому же еще и на нашем красавчике Газоне.

      #880457
  • Нет аватара UHAHAN
    31.01.1719:13:42

    Мне очень нравятся НЕКСТ-ы, особенно Урал, вообще верх брутальности на мой взгляд) Но… Каждый раз, когда смотрю на ГАЗоны новые, никак не могу понять, почему делая новую кабину опять сделали капотную компоновку?

    #880440
    • Нет аватара Zemos
      31.01.1719:34:10

      Мне тоже)))

      А кабину они не делали, она от Газели, а переделали передок. Для бескапотной машины эта кабина не подходит.

      Хотя они о ней думают, как думают и о дорожных уралах.

      #880446
    • Dani Max Dani Max
      31.01.1720:32:34

      новая кабина это дорого, а тут уже готовое решение

      Отредактировано: Dani Max~20:33 31.01.17
      #880465
      • Нет аватара UHAHAN
        31.01.1720:46:24

        Дани, я слышал этот аргумент и считаю его отмазкой для бедных. Если бы смена поколения заключалась только в редизайне кабины, тогда да. Но с учетом того, что вносились изменения в раму, в трансмиссию, происходит смена силовых агрегатов и многого по мелочи, это уже не выглядит дорогим. А если проецировать дальше, на потребительский сегмент, то тут вообще писец) Это коммерческий транспорт и в нем каждый сантиметр важен. А тут метр полезной длинны коту капоту под хвост   

        #880468
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