«Русмолко» запустила проект расширения молочных комплексов в Пензенской области

Компания «Русмолко» приступила к реализации проекта по расширению действующих животноводческих комплексов в Нижнеломовском и Наровчатском районах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Проект стоимостью 500 млн рублей предусматривает создание дополнительно 1200 стойломест на фермах компании в с. Аршиновка и с. Потодеево. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2017 года», — рассказали в компании"Русмолко".

В результате реализации проекта производство молока на комплексах вырастет на 30 тонн в сутки.

В рамках проекта будет построено два новых здания для содержания животных. Коровник на 700 скотомест будет построен на территории действующего комплекса на 4600 голов в с. Аршиновка Нижнеломовского района. В новом коровнике будут содержаться сухостойные животные (сухостой — время от прекращения доения до отела) и нетели. Второй коровник на 500 скотомест будет построен в с. Потодеево Нижнеломовского района на работающем комплексе на 3600 голов. Здесь будут содержаться сухостойные животные.

Поголовье для новых мощностей будет завезено из-за рубежа. Первая партия в количестве 600 голов уже прибыла из Венгрии и Германии, вторая партия из Голландии уже отобрана и прибудет во второй половине марта, уточнили в министерстве. Партии были лично отобраны на зарубежных фермах специалистами компании, сейчас производится их искусственное осеменение с использованием особой технологии.

http://www.rusmolco.com/%...5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2