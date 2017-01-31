«Русмолко» запустила проект расширения молочных комплексов в Пензенской области
Компания «Русмолко» приступила к реализации проекта по расширению действующих животноводческих комплексов в Нижнеломовском и Наровчатском районах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Проект стоимостью 500 млн рублей предусматривает создание дополнительно 1200 стойломест на фермах компании в с. Аршиновка и с. Потодеево. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2017 года», — рассказали в компании"Русмолко".
В результате реализации проекта производство молока на комплексах вырастет на 30 тонн в сутки.
В рамках проекта будет построено два новых здания для содержания животных. Коровник на 700 скотомест будет построен на территории действующего комплекса на 4600 голов в с. Аршиновка Нижнеломовского района. В новом коровнике будут содержаться сухостойные животные (сухостой — время от прекращения доения до отела) и нетели. Второй коровник на 500 скотомест будет построен в с. Потодеево Нижнеломовского района на работающем комплексе на 3600 голов. Здесь будут содержаться сухостойные животные.
Поголовье для новых мощностей будет завезено из-за рубежа. Первая партия в количестве 600 голов уже прибыла из Венгрии и Германии, вторая партия из Голландии уже отобрана и прибудет во второй половине марта, уточнили в министерстве. Партии были лично отобраны на зарубежных фермах специалистами компании, сейчас производится их искусственное осеменение с использованием особой технологии.
- Великоросс
- 31.01.201716:02
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31.01.1718:27:45