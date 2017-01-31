Уральская Сталь начала отливать шлаковые чаши

На Уральской Стали (Оренбургская область, входит Металлоинвест) в одну из недавних смен совместными усилиями сталеваров электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) и формовщиков механического цеха успешно прошла отливка нового вида продукции — шлаковых чаш. Для ЭСПЦ такую чашу изготовили впервые за всю историю Уральской Стали, для доменного цеха — во второй раз.

«Новый вид продукции — весомый результат операционных улучшений, идущих на комбинате, — отметил значение отливки Виктор Калинушкин, главный специалист по операционным улучшениям УПРС. - Выпуск шлаковых чаш позволяет существенно экономить средства, ведь производство агрегата своими силами намного дешевле покупки на стороне».