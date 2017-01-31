Завод Икеа в Великом Новгороде фоторепортаж

Завод состоит из двух частей. В первой из древесины изготавливают ДСП, а во второй — саму мебель. Вся древесина, которую используют в производстве, сертифицирована международной организацией FSC. Кстати, завод по производству ДСП был тут и раньше. В 2013 году ИКЕА его выкупила и достроила рядом с ним фабрику по производству своей мебели.

ИКЕА вложила в ее строительство 4 миллиарда рублей, все с нуля построили в чистом поле. Теперь производство стало еще дешевле, что позволило снизить цены. 03. Когда ДСП готово, его по автоматической платформе отправляют на производство мебели во вторую часть завода. Плиты ДСП имеют разную толщину в зависимости от того, что из них собираются изготавливать. Они уже обклеены специальным покрытием. Их пилят на детали нужного размера. Из нарезанных и обработанных деталей в итоге получатся гардеробы ПАКС и кухни МЕТОД. 04. Завод огромный. Чтобы вы понимали, я один раз обошел все производство и мой шагомер показал 5 км! А где же люди? На первый взгляд кажется, что их здесь нет, и все делают роботы. Но при том, что производство почти полностью автоматизировано, на обеих фабриках работает около 500 человек. 05. Пока роботы работают, человек следит, чтобы они не косячили. Рядом с каждым станком есть доска с примерами недопустимых дефектов. 06. После того как плиты ДСП распилили на нужные детали они поступают в специальные машины, в которых им наклеивают кромки. 07. Кромки разного цвета: беспроигрышный бежевый, белый «как в больнице» и гламурный черный. 08. Наклейка тоже происходит в автоматическом режиме. У станка находится только один оператор, который по компьютеру следит, чтобы все было ок. Кстати, обратите внимание, что у всех сотрудников модные костюмчики, а еще наушники с гарнитурой. Вообще вид людей на заводе меня удивил. Казалось бы, производство находится в какой-то глухой деревне, куда даже из Москвы нормально не доехать (ближайшая удобная станция Чудово в часе езды на машине), кто тут будет работать? А работает молодежь, лица как в модном московском баре. 09. Оберег от брака :) 10. После наклейки кромки детали отправляются в машину, которая сверлит на них отверстия для фурнитуры. Один такой станок может делать 5000 отверстий в минуту. Если вы решите просверлить 5000 отверстий вручную, то вам для этого понадобится как минимум 7 часов непрерывной работы. 11. К качеству деталей тут относятся очень внимательно. 12. У ИКЕА даже на заводе идеальный порядок и чистота. Все подписано, все понятно. 13. После того, как все детали просверлены, они отправляются на склад. Но перед этим их тщательно перепроверяют. Детали осматриваются со всех сторон на предмет царапин и сколов. Опять же, посмотрите, кто работает! Ваша мебель в надежных руках хипстеров ;) 14. Теперь можно ехать на склад. Кстати, пить на заводе нельзя. Сотрудники проходят медицинское освидетельствование и не допускаются к работе, если в крови есть алкоголь. Меня бы на завод не взяли ( 15. Склад с готовыми деталями. Они перевозятся по рельсам. Конвейер практически весь автоматический, люди в весь процесс вмешиваются по минимуму. Благодаря этому все получается быстро и точно. 16. Повсюду агитация ) 17. За всеми перемещениями деталей сотрудники фабрики следят по компьютеру. 18. Со склада готовые детали привозятся в цех упаковки. Она производится вручную. Это финальная стадия производства. 19. Кто-то раскладывает в коробки детали из ДСП. 20. Кто-то — фурнитуру, кто-то — инструкции. 21. Работают быстро. За одну минуту станки производят 20 гардеробов ПАКС. 22. Дальше робот собирает на паллетах все коробки, которые отправляются на погрузку в магазин. 23. На заводе есть стенд с собранной мебелью, чтобы сотрудники понимали, что они делают. 24. Пять принципов ИКЕА — форма, качество, экологичность, функциональность и низкая цена. 25. Иногда сотрудники берут случайные коробки и проверяют их содержимое. Это нужно для того, чтобы оценить качество работы и убедиться, что они все сделали чисто и аккуратно. 26. Склад с готовой продукцией. 27. Погрузка в фуру. Сейчас собранная при мне мебель уже в магазине. И возможно, что кто-то уже ее купил ) В общем, завод крутой и технологичный. В ИКЕА говорят, что у них это одна из самых современных фабрик. И очень хорошо, что такие предприятия открывают именно в России. И вдвойне хорошо, что от этого выигрывают и производитель, и покупатели.Теперь вы знаете, где сделали ваш гардероб или кухню!