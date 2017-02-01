Алжир получил очередную пару вертолетов Ми-26Т2

На странице пользователя «Hammer Head» в социальной сети Facebook размещена фотография пары тяжелвых вертолетов Ми-26Т2 (регистрация 06813 и 06814), находящихся в Италии на пути в Алжир. Это седьмой и восьмой вертолеты, полученные Алжиром в рамках двух контрактов на закупку 14 вертолетов Ми-26Т2, подписанных в 2013 и 2015 гг. Эта пара, соответственно, первые два вертолета, полученные Алжиром по контрату 2015 года на приобретение восьми вертолетов.



Mi-26

Пара тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2 в Италии, январь 2017 года © Hammer Head at Facebook.com