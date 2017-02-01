Истребитель Су-35 ВВС Китая

Один из 4-х многофункциональных истребителей Су-35, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина, и переданных ВВС Народно-освободительной армии Китая в декабре 2016 года.

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