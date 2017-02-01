Истребитель Су-35 ВВС Китая
Один из 4-х многофункциональных истребителей Су-35, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина, и переданных ВВС Народно-освободительной армии Китая в декабре 2016 года.
Фото с сайта forums.airforce.ru
01.02.1705:01:30
01.02.1709:20:20
01.02.1710:22:43
01.02.1710:30:07 Так лучше?
01.02.1711:10:01
01.02.1710:40:18
01.02.1711:05:16 Станции РЭБ на законцовках крыла съёмные, они и на наших Су-35С далеко не всегда стоят.
01.02.1711:21:52
01.02.1711:32:34 Может у них что-то своё есть?
01.02.1711:45:42