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Фотофакты

Истребитель Су-35 ВВС Китая

Один из 4-х многофункциональных истребителей Су-35, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина, и переданных ВВС Народно-освободительной армии Китая в декабре 2016 года.

Фото с сайта forums.airforce.ru


Авиация, КнААЗ, Сухой, истребители, Су-35, Китай
  • Tezen44 Tezen44
    01.02.1705:01:30

    Продавать только всей партией и с предоплатой!!! (а то знаем мы этих хитро… сделанных товарищей!)    

    #880584
    • A_SEVER A_SEVER
      01.02.1709:20:20

      Продавать только всей партией и с предоплатой!!!

      Контракт стоимостью около 2 млрд долларов предусматривает поставку в Китай 24 истребителей Су-35: в 2016 — 4 шт, в 2017 — 10 шт и в 2018 ещё 10 шт.

      Отредактировано: A_SEVER~10:29 01.02.17
      #880594
  • Нет аватара Maggey
    01.02.1710:40:18

    По фото складывается ощущение что двигатели НЕ с управляемым вектором тяги. На фото нет Хибин, а РЭБ это одна из главных систем определяющая его эффективность. Может они отдельно поставили не присоединенные к истребителю или без РЭБ поставили так как секретные технологии которые не продаются.

    #880619
    • A_SEVER A_SEVER
      01.02.1711:05:16

      На фото нет Хибин, а РЭБ это одна из главных систем
      Станции РЭБ на законцовках крыла съёмные, они и на наших Су-35С далеко не всегда стоят.

      #880623
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      01.02.1711:21:52

      Станции РЭБ к самолётному оборудованию не относятся, это навесное снаряжение. А китайцам и «Сорбция» сойдёт.

      #880633
      • A_SEVER A_SEVER
        01.02.1711:32:34

        А китайцам и «Сорбция» сойдёт.
        Может у них что-то своё есть?

        #880639
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