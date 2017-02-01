Самарский завод «Евротехника» открыл новый производственный корпус, где главной начинкой станет современная высокопроизводительная покрасочная линия. За счет ввода ее в строй, мощности производства увеличатся как минимум на 30%.

Состоялось торжественное открытие нового производственного корпуса самарского сельхозмашиностроительного предприятия АО «Евротехника» и презентация современной покрасочной линии. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

АО «Евротехника» выпускает прицепную сельхозтехнику, ассортимент включает 60 наименований машин, которые успешно работают в 62 регионах РФ, а также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Германии. Объем производства АО «Евротехника» за последние два года вырос в 2,5 раза.

Приказом Минпромторга РФ № 976 от 31.03.2016 г. АО «Евротехника» включено в список предприятий, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности. Машины производства АО «Евротехника» поставляются через систему федерального лизинга АО «Росагролизинг», а также с субсидированной скидкой в соответствии с постановлением правительства № 1432. Компания ежегодно осваивает производство нескольких новых машин и успешно занимается импортозамещением в сооответсвии с утверждёнными правилами и требованиями к производству сельскохозяйственной техники в России.

В прошлом году при поддержке Фонда развития промышленности РФ АО «Евротехника» начало реализацию проекта «Освоение машин, узлов и компонентов для сберегающих и интенсивных технологий в растениеводстве». Цель проекта — это освоение производства прицепных сельскохозяйственных машин-широкозахватных сеялок типа Citan и Condor, с достижением критериев локализации, обозначенных в постановлении правительства № 1432. Общая стоимость проекта составляет 148,8 млн. рублей, запуск серийного производства сеялок — планируется ежегодный выпуск не менее 70 единиц данной техники — намечен на третий квартал 2017 года.

На средства, выделенные ФРП, была установлена новая высокопроизводительная покрасочная линия с оборудованием для мойки и фосфотирования деталей, которая позволит дополнительно производить окраску 60000 кв.м. в год. В рамках проекта было построен новый производственный корпус, общая площадь которого составляет 2200 кв.м. На данной площади размещен участок сборки сеялок DMC, Citan, Condor, дисковых борон Catros. За счет появления нового производственного корпуса значительно расширен и модернизирован склад комплектующих и запасных частей, увеличен производственный участок для сварки и сборки.

В течение 2016 года существующие производственные мощности АО «Евротехника» были также существенно модернизированы. В целом общий объем инвестий АО «Евротехника» в собственное производство в 2016 году вместе с проектом ФРП составил около 270 миллионов рублей.