В Новосибирске запущено первое в России производство сухих строительных смесей, не имеющих аналогов.

Кладка стен из ячеистобетонных изделий (газобетонных блоков) автоклавного и неавтоклавного твердения, выпускаемых по ГОСТ 31360, является в настоящее время одной из наиболее распространенных технологий домостроения в Российской Федерации.

Кладка из газобетонных блоков применяется при возведении несущих, самонесущих и ненесущих наружных и внутренних стеновых ограждающих конструкций современных зданий, как высотных многоквартирных, так и малоэтажных частных. Изделия из автоклавного газобетона обладают относительно небольшой теплопроводностью (по сравнению с другими типами конструкционно-теплоизоляционных изделий), что определяет их достаточно высокую эффективность с точки зрения тепловой защиты. Однако при возведении стен из мелкоштучных газобетонных изделий требуется применение цементных (скрепляющих блоки в кладке друг с другом) растворов, в качестве которых обычно используются либо цементно-песчаные растворы, либо тонкослойные цементные клеи.Наличие цементных швов в кладке приводит к образованию так называемых «мостиков холода», т. к. теплопроводность растворов, применяемых для склеивания блоков в кладке, значительно выше теплопроводности ячеистого бетона марок по плотности D400-D600. Таким образом, швы кладки обусловливают дополнительные потери тепловой энергии, которые при использовании тонкослойных клеев могут достигать 10%, а при использовании цементно-песчаных растворов — 30% дополнительных затрат тепловой энергии по сравнению с массивом из ячеистого бетона. Все эти дополнительные потери энергии приводят к необходимости увеличения расчетной мощности системы отопления и. как следствие, увеличению расхода в здании тепловой энергии на отопление.

По этой причине для дальнейшего совершенствования кладки из газобетонных блоков требуется разработка скрепляющих кладку составов, характеризующихся низкими значениями теплопроводности и обеспечивающих при этом требуемую адгезию между блоками и не ухудшающими другие важные показатели ограждающих конструкций, такие как прочность, трещиностойкость, огнестойкость и др.

Одним из решений по улучшению теплоизоляционных свойств кладки из газобетонных блоков является использование клея для ячеистого бетона теплоизоляционного торговой марки Gemisch.

Главным отличием клея для ячеистого бетона теплоизоляционного торговой марки Gemisch от традиционно применяемых клеев является его высокая теплоэффективность, коэффициент теплопроводности клея Gemisch всего 0,202 Вт/(м*К), что практически соответствует теплопроводности самих блоков, т. е. в результате применения клея Gemisch мы получаем практически монолитную стену, и отсутствие «мостиков холода». На ряду с превосходными теплоизоляционными характеристиками клей Gemisch обладает еще рядом преимуществ в сравнении с традиционно применяемые клеями:

— Легкий. Насыпная плотность клея Gemisch составляет всего 1000 кг/м3, что более чем на 30% меньше насыпной плотности традиционных клеев, в результате чего в значительной степени снижаются затраты на доставку клея Gemisch на объекты строительства, а так же облегчается процесс кладки;

— Экономичный. 1 мешок клея Gemisch 18 кг, заменяет 25 кг традиционного клея, благодаря мелкодисперсному составу клея Gemisch, стало возможно производить кладку блоков с толщиной шва всего 1 мм.

— Минимальный расход. Благодаря мелкодисперсному составу клея Gemisch кладку блоков стало возможно производить с толщиной шва всего 1 мм.

— Прочный. Высокая адгезия к основанию (не менее 0,6 МПа) и марка по прочности М100 гарантируют надежное сцепление материалов.

— Универсальный. Клей Gemisch пригоден для кладки блоков из ячеистых бетонов, полистиролбетона, а также керамических блоков и кирпича.