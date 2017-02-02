Завершен второй этап реконструкции судоходных гидротехнических сооружений Азово-Донского бассейна

26-27 января Комиссией в составе представителей Федерального агентства морского и речного транспорта, ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», ООО «ССМ», АО «Мособлгидропроект», ООО «ВолгоПромСтрой» состоялась приёмка законченного строительством объекта «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. II этап» (1 этап) и подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта.

Реконструкция объекта проводилась в период 2013-2016 г. г. в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» подпрограммы «Внутренний водный транспорт».

В ходе реконструкции на судоходных гидротехнических сооружениях (Гидроузлы № 2-7, Кочетовский, Веселовский, Усть-Маныческий, Пролетарский) ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» были выполнены работы по изготовлению и установке двустворчатых ворот, затворов плоских секционных ремонтных заграждений, установке контрольно-измерительной аппаратуры, осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, а также реконструирована система электроснабжения. На рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла произведена реконструкция стен камеры шлюза и подкрановых путей, установка контрольно-измерительной аппаратуры, изготовлены и смонтированы основные подъемно-опускные ворота, ихтиологическая решетка.

Объект «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. II этап» (1 этап) выполнен в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, отвечает строительным нормам и правилам, государственным стандартам.