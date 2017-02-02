Добавить статью
93
Судостроение и судоходство

Завершен второй этап реконструкции судоходных гидротехнических сооружений Азово-Донского бассейна

26-27 января Комиссией в составе представителей Федерального агентства морского и речного транспорта, ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», ООО «ССМ», АО «Мособлгидропроект», ООО «ВолгоПромСтрой» состоялась приёмка законченного строительством объекта «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. II этап» (1 этап) и подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта.

Реконструкция объекта проводилась в период 2013-2016 г. г. в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» подпрограммы «Внутренний водный транспорт».

В ходе реконструкции на судоходных гидротехнических сооружениях (Гидроузлы № 2-7, Кочетовский, Веселовский, Усть-Маныческий, Пролетарский) ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» были выполнены работы по изготовлению и установке двустворчатых ворот, затворов плоских секционных ремонтных заграждений, установке контрольно-измерительной аппаратуры, осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, а также реконструирована система электроснабжения. На рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла произведена реконструкция стен камеры шлюза и подкрановых путей, установка контрольно-измерительной аппаратуры, изготовлены и смонтированы основные подъемно-опускные ворота, ихтиологическая решетка.

Объект «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. II этап» (1 этап) выполнен в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, отвечает строительным нормам и правилам, государственным стандартам.

http://www.morflot.ru/lenta/n2821.html

Азово-Донской бассейн, судоходные гидротехнические сооружения, Росморречфлот
  • 6
    alex4spb alex4spb
    02.02.1715:48:29

    очень нужное дело! +    

    #881212
  • 1
    mashinist mashinist
    03.02.1718:32:27

    Ой ой, а здесь по подробнее! Читал что Дон обмелел и по нему не могут пройти не только грузовые суда, но и военные корабли, поэтому им приходится во круг Европы гонять, а не по внутренним водным путям и Путин поручил с этим разобраться. Кто в курсе как с этим обстоят дела?

    #881680
    • Нет аватара flotofil
      04.02.1708:54:55

      www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=26981

      Отредактировано: brat_po_razumu~08:58 04.02.17
      #881837
    • Нет аватара flotofil
      04.02.1708:57:50

      Поскольку ссылки в ответах исключены, наберите в поисковике «Багаевский гидроузел решит проблемы с судоходством на Дону».

      ---

      (примечание модератора — ссылка мною вставлена)

      Отредактировано: brat_po_razumu~09:00 04.02.17
      #881838
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru