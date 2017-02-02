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Производство

Уралэлектромедь освоила выпуск нового вида продукции для электровозостроительных предприятий

В цехе по производству порошковых изделий АО «Уралэлектромедь» (Свердловская обл., предприятие металлургического комплекса УГМК) освоили новый вид продукции для электровозостроительных предприятий — коллекторную пластину. Опытные образцы в количестве 540 штук успешно прошли испытания в Новочеркасском Всероссийском научно-исследовательском институте электровозостроения.

Нужные размеры и форма деталей достигаются за счет использования прессов усилием 300-630 тонн — по технологии каждая деталь прессуется отдельно.

Пластины, по форме напоминающие «ласточкин хвост», являются частью коллектора электродвигателя. Коллектор представляет собой цилиндр, собранный из изолированных друг от друга медных пластин, и насаженный на вал двигателя. С помощью щеток с него осуществляется съем тока.

Сейчас предприятие изготавливает очередную партию пластин для дальнейших испытаний в рабочем режиме. Они будут установлены на двигателях ЭД118 грузовых локомотивов, способных за раз тянуть до 6 тыс. тонн грузов. Локомотивы с деталями АО «Уралэлектромедь» должны «пробежать» более 50 тысяч километров в течение года.

В работе над проектом приняли участие специалисты цеха по производству порошковых изделий, исследовательского центра и технического отдела предприятия. Процесс от рождения идеи до выдачи первого образца занял полгода.

— Традиционно пластины для коллекторов тяговых электродвигателей делают из проката, при этом почти половина металла уходит в отходы. Мы предложили заказчикам более выгодные условия — наш метод позволяет снизить количество отходов до 5% и обеспечить высокую точность заготовок, — рассказал начальник цеха по производству порошковых изделий Владимир Казанский.

АО «Уралэлектромедь» является крупнейшим в России предприятием, выпускающим изделия из медного порошка. За 20 лет работы цех по производству порошковых изделий освоил порядка 500 наименований деталей разной сложности и конфигурации, которые используются в металлургии, машиностроении, энергетике и строительстве. В 2016 году предприятие освоило 28 наименований новых изделий, включая коллекторные пластины двигателей постоянного тока.

http://www.elem.ru/ru/press/index.php?id15=20587

Уралэлектромедь, УГМК, электровозостроение
  • 2
    Нет аватара Rivagri
    02.02.1716:37:05

    А почему бы им не выпускать ещё и медные раковины для кухни. Очень хочу такую, но везде импортные и по БОЛЬШИМ ценам.

    С почтением из Приднестровья

    #881240
  • 1
    mashinist mashinist
    03.02.1718:24:12

    «С помощью щеток с него осуществляется съем тока."

    Только не съём тока, а подача тока! Для образования магнитного поля на якоре который взаимодействует с магнитным полем главных полюсов для образования вращающего момента!

    «Коллектор представляет собой цилиндр…насаженный на вал двигателя"

    Не на вал, а на переднюю нажимную шайбу и зафиксирован нажимным конусом!

    #881676
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