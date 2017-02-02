АО «ОДК — Газовые турбины» осуществило поставку двух газотурбинных энергетических агрегатов (электростанции) ГТА-6РМ на Северо-Останинское нефтяное месторождение АО «Томскгазпром».

ГТА-6РМ будут работать в когенерационном цикле, обеспечивая месторождение электрической и тепловой энергией. Энергоблоки модульного исполнения будут расположены на открытой площадке, в качестве топлива — попутный нефтяной газ. Агрегаты будут введены в эксплуатацию в IV квартале 2017 года.

Оборудование АО «ОДК — Газовые турбины» должно увеличить мощности месторождения и повысить качество энергоснабжения. Сегодня на станции эксплуатируются две ПАЭС-2500 мощностью по 2,5 МВт. После ввода новых энергоблоков они будут переведены в резерв.

Северо-Останинское месторождение расположено в Парабельском районе Томской области, входит в Пудинскую группу месторождений.