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Производство

Энергетические агрегаты «ОДК — Газовые турбины» отправились в Томскую область

АО «ОДК — Газовые турбины» осуществило поставку двух газотурбинных энергетических агрегатов (электростанции) ГТА-6РМ на Северо-Останинское нефтяное месторождение АО «Томскгазпром».

ГТА-6РМ будут работать в когенерационном цикле, обеспечивая месторождение электрической и тепловой энергией. Энергоблоки модульного исполнения будут расположены на открытой площадке, в качестве топлива — попутный нефтяной газ. Агрегаты будут введены в эксплуатацию в IV квартале 2017 года.

Оборудование АО «ОДК — Газовые турбины» должно увеличить мощности месторождения и повысить качество энергоснабжения. Сегодня на станции эксплуатируются две ПАЭС-2500 мощностью по 2,5 МВт. После ввода новых энергоблоков они будут переведены в резерв.

Северо-Останинское месторождение расположено в Парабельском районе Томской области, входит в Пудинскую группу месторождений.

http://odk-gt.ru/index.php/ru/press-tsentr/novosti-predpriyatiya/194-severo-ostaninskoe-neftyanoe-mestorozhdenie

ОДК – Газовые турбины, Томскгазпром, ГТА-6РМ, машиностроение
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    Нет аватара Советский
    03.02.1715:59:48

    А этих турбин какая электрическая мощность?

    #881618
    • Нет аватара Alpha-Omega
      03.02.1720:49:15

      А этих турбин какая электрическая мощность?

      Советских в гугле забанили?

      #881727
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