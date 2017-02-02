«Окская судоверфь» сдала первый служебно-разъездной катер проекта 21270
«Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) передало заказчику — министерству обороны РФ — рейдовый разъездной катер «Сапсан» проекта 21270.
Контракт на строительство этого судна был заключен в 2015 году, катер спущен на воду в сентябре 2016 года. Акт приема-передачи заказчику подписан в конце января.
Катер проекта 21270 предназначен для обеспечения служебных разъездов, а также принятия парадов кораблей ВМФ РФ. Катер будет использоваться на Черном море, в прибрежной морской зоне с удалением от места убежища до 50 миль.
02.02.1720:10:10
02.02.1721:22:36
02.02.1722:02:51
03.02.1703:19:32
03.02.1706:47:54
03.02.1717:48:38