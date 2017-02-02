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Судостроение и судоходство

«Окская судоверфь» сдала первый служебно-разъездной катер проекта 21270

«Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) передало заказчику — министерству обороны РФ — рейдовый разъездной катер «Сапсан» проекта 21270.

  • (С) фото Максим Назаркин (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Максим Назаркин (http://fleetphoto.ru)

Контракт на строительство этого судна был заключен в 2015 году, катер спущен на воду в сентябре 2016 года. Акт приема-передачи заказчику подписан в конце января.

Катер проекта 21270 предназначен для обеспечения служебных разъездов, а также принятия парадов кораблей ВМФ РФ. Катер будет использоваться на Черном море, в прибрежной морской зоне с удалением от места убежища до 50 миль.

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=804916&sec=1679

Нижегородская обл, Навашино, Окская судоверфь, катер, 21270
  • 0
    Нет аватара xitmen
    02.02.1720:10:10

    Как я понял это бывший КСВ-2160.

    #881325
    • 0
      Katamaran Katamaran
      02.02.1721:22:36

      почему бывший?

      #881344
      • 1
        d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        02.02.1722:02:51

        Потому что навашинцы строят как минимум 2 катера. Наиболее готовый КСВ-2160 и именно от уходил на испытания на ЧФ (туда и вроде назначался окончательно). Сомнительно, что второй навашинский достаточно готов (и вообще хотя бы спущен на воду) и сомнительно, что на ЧФ он будет четвертым (обрыбятся). Следовательно скорее всего переименовали КСВ-2160

        #881369
  • 0
    Нет аватара MGrehov
    03.02.1703:19:32

    Сдается мне, что это катер для комфортного размещения высшего командного звена и генералитета. Дизайн катера явно заточен для VIP персон. Гордится тем, что военное начальство ублажили за государственный счет? Будет ли сей катер использоваться в том числе в личных целях с целью отдыха и увеселения? Прием парада можно производить и на каком-нибудь военном судне.

    #881463
    • 4
      Артем Запустас Артем Запустас
      03.02.1706:47:54

      Парады принимают как раз высшее командное звено, принимают на катере пока военные корабли в нем участвуют. Во вашей логике 9 мая на красной площади парад надо не на кабриолете, а на БТРе принимать.

      На рыбалку на нем ездить будут — от этого никуда не денешься — многие на служебном транспорте и в магазин и на дачу ездят. А следить чтобы так не делали уже работа компетентных на это органов.

      #881476
    • 2
      d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      03.02.1717:48:38

      Сдается мне, что это катер для комфортного размещения высшего командного звена и генералитета. Дизайн катера явно заточен для VIP персон. Гордится тем, что военное начальство ублажили за государственный счет?

      Предлагаю отнять у командиров воинских частей их УАЗики. А уж Волги командиров соединений тем более!!! Пусть пешком ходят! А старшие офицеры флота и адмиралы соответственно в плавь!             

      #881656
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