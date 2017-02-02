«Окская судоверфь» сдала первый служебно-разъездной катер проекта 21270

«Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) передало заказчику — министерству обороны РФ — рейдовый разъездной катер «Сапсан» проекта 21270.



(С) фото Максим Назаркин (http://fleetphoto.ru)

Контракт на строительство этого судна был заключен в 2015 году, катер спущен на воду в сентябре 2016 года. Акт приема-передачи заказчику подписан в конце января.

Катер проекта 21270 предназначен для обеспечения служебных разъездов, а также принятия парадов кораблей ВМФ РФ. Катер будет использоваться на Черном море, в прибрежной морской зоне с удалением от места убежища до 50 миль.