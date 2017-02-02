«Газпром нефть» успешно испытала PDC долото с первым российским поликристаллическим алмазным резцом

На Вынгапуровском месторождении «Газпром нефти» в Ямало-Ненецком автономном округе успешно проведены опытно-промышленные испытания долота PDC с первыми отечественными поликристаллическими алмазными резцами.

Инструмент, разработанный самарской компанией «ВолгаБурСервис» и оснащенный российскими резцами разработки и производства ФГБНУ «ТИСНУМ», предназначен для бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин в мягких породах с пропластками пород средней твердости. Это соответствует условиям строительства большей части скважин Ноябрьского региона ЯНАО.

Российские производители нефтегазового оборудования успешно замещают собственными разработками многие зарубежные решения. «Газпром нефть» принимает активное участие в этом процессе, совместно с отечественными компаниями разрабатывая новые продукты, предлагая техническую экспертизу, предоставляя возможность испытывать опытные образцы на своих производственных площадках.

Испытания показали высокую износостойкость нового оборудования. Опытный участок скважины длиной 2237 м долото прошло без повреждений и потери резцов, продемонстрировав хорошую управляемость и высокую механическую скорость проходки.

В начале февраля опытно-промышленные испытания долота PDC с отечественным поликристаллическим алмазным резцом продолжатся в условиях более сложной геологической структуры Ярайнерского месторождения в Пуровском районе ЯНАО.

После подтверждения успешности испытаний, данное оборудование будет предложено для внедрения в производственную деятельность добывающих предприятий «Газпром нефти».