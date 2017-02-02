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Энергетика и ТЭК

«Газпром нефть» успешно испытала PDC долото с первым российским поликристаллическим алмазным резцом

На Вынгапуровском месторождении «Газпром нефти» в Ямало-Ненецком автономном округе успешно проведены опытно-промышленные испытания долота PDC с первыми отечественными поликристаллическими алмазными резцами.

Инструмент, разработанный самарской компанией «ВолгаБурСервис» и оснащенный российскими резцами разработки и производства ФГБНУ «ТИСНУМ», предназначен для бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин в мягких породах с пропластками пород средней твердости. Это соответствует условиям строительства большей части скважин Ноябрьского региона ЯНАО.

Российские производители нефтегазового оборудования успешно замещают собственными разработками многие зарубежные решения. «Газпром нефть» принимает активное участие в этом процессе, совместно с отечественными компаниями разрабатывая новые продукты, предлагая техническую экспертизу, предоставляя возможность испытывать опытные образцы на своих производственных площадках.

Испытания показали высокую износостойкость нового оборудования. Опытный участок скважины длиной 2237 м долото прошло без повреждений и потери резцов, продемонстрировав хорошую управляемость и высокую механическую скорость проходки.

В начале февраля опытно-промышленные испытания долота PDC с отечественным поликристаллическим алмазным резцом продолжатся в условиях более сложной геологической структуры Ярайнерского месторождения в Пуровском районе ЯНАО.

После подтверждения успешности испытаний, данное оборудование будет предложено для внедрения в производственную деятельность добывающих предприятий «Газпром нефти».

http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1116162/

ЯНАО, Газпром нефть, ФГБНУ ТИСНУМ, машиностроение, импортозамещение
  • 5
    Светозаров Иван Светозаров Иван
    02.02.1717:37:08

    В первую секунду померещились кактусы   

    #881264
    • 12
      Нет аватара Учиться
      02.02.1717:55:26

      Короны Российской империи    

      #881274
    • 6
      Нет аватара k_v
      02.02.1722:05:04

      осьминоги наизнанку

      #881371
    • 1
      sa_igor sa_igor
      03.02.1708:15:38

      зубы на челюсти

      #881493
    • Нет аватара WJ
      04.02.1701:08:31

      Зубастый осьминог на кактусовидной короне Российской Империи

      #881794
  • 14
    Нет аватара drilling rig krilovka
    02.02.1722:18:03

    Сплошь и рядом везде американские Smith drill bits — очень качественные. Есть и китайские, но качество соответствующее. Если наши долота встанут где-то посередине (у штатовцев все-таки объективно и опыта больше и технологии неплохие) будет неплохо.

    #881377
  • 2
    Kokorev Dmitry Kokorev Dmitry
    03.02.1700:07:45

    интересно — сколько стоит одна шт?

    #881410
    • 3
      Нет аватара Rash
      03.02.1711:12:51

      С какой целью интересуетесь? ©

      #881523
    • 4
      Виталий Василенко Виталий Василенко
      03.02.1712:33:41

      где-то от 100к рублей. Зависит от диаметра и исполнения.

      Китай — дешевле раза в 2-3.

      #881551
  • -4
    Сергей Глок Сергей Глок
    03.02.1711:56:49

    Как-то выглядит некрасиво. Как будто ребёнок из пластилина неумело вылепил.

    #881538
    • Нет аватара Clausson
      05.02.1722:24:57

      А кто там долотом любоваться будет? Разве, что черти. Им и так сойдет. Главное качество    

      #882251
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