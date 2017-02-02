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Фотофакты

Состав метро модели 81-765/766/767 «Москва» в электродепо «Выхино»

Вагоны метро новой серии 81-765/766/767 «Москва» разработаны ОАО «Метровагонмаш» специально для Московского метрополитена, они имеют сквозной проход и более широкие дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей.

В конце января первый состав новой модели поступил в Московский метрополитен на испытания.

Фото с сайта transport.mos.ru


Москва, метро, электропоезд, 81-765/766/767
  • Комментарий удален
    • 8
      A_SEVER A_SEVER
      02.02.1721:49:16

      Было

      Осенью была презентация 2-х вагонов этой модели на ВДНХ, а сейчас первый полностью собранный состав прибыл в электродепо, в котором он будет эксплуатироваться.

      #881362
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    • 4
      A_SEVER A_SEVER
      02.02.1722:11:12

      Разница в том, что тоннель метро только начали строить, а состав уже построили.

      #881373
      • Комментарий удален
        • 4
          A_SEVER A_SEVER
          02.02.1722:27:58

          Почему боитесь что люди увидят что нет разницы в Ваших поствх.
          Думаете, люде не понимают разницу между показом 2-х вагонов на открытой площадке и прибытием состава из 8-ми вагонов в депо постоянной приписки?

          Что касается описания, то поскольку модель одна, то и текст одинаковый.

          Это как информация о закладке, спуске на воду и передаче флоту корабля — описание технических характеристик и состава вооружения во всех 3-х случаях одно и то же.

          Отредактировано: A_SEVER~22:31 02.02.17
          #881382
          • Комментарий удален
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            • 2
              A_SEVER A_SEVER
              02.02.1722:49:21

              началась проходка важнейшего метротоннеля
              В 2016 году столичные метростроевцы завершили проходку 15 тоннелей метро общей протяжённостью 20125 метров, и каждый из них по своему важен.
              Изготовлен вагон метро модели 81-765/766/767
              Производство одного вагона метро имеет очень малую значимость, а разработка новой модели вагона — большую.

              #881394
      • 0
        Нет аватара Иванушка
        03.02.1712:11:16

        A_SEVER, для обывателя прокладка метротонеля это ра и два! Метро это в первую очередь инжинеринг коммуникаций, распред силовой энергетической нагрузки и геодезия со всеми прелестями грунтовых вод, а так же городского настроя и планами будущей застройки! Это у вагона можно дешево поменять шаси, но поменять ошибочный маршрут тоннеля… ОоМойГаад 8[]

        #881545
  • 0
    Евгений Беспалов
    02.02.1723:40:31

    живу в этом районе — сие «чуда» пока не видел    

    #881404
    • 4
      A_SEVER A_SEVER
      03.02.1700:03:31

      сие «чуда» пока не видел

      Так он вчера только в депо пришёл.

      Пару месяцев уйдёт на испытания, и только потом начнёт возить пассажиров.

      #881408
  • 0
    Флай Серфер Флай Серфер
    03.02.1701:06:22

    Совет разработчикам электронных табло для поездов. В России их все еще делают желтыми или как на этом поезде зеленым. Хотя в зап.Европе переходят на белый цвет. Дело в том, что в больших городах у людей зрение устает от постоянной работы с экраном и искусственным светом, поэтому глаза хуже воспринимают цвет яркого света, особенно синий.Попробуйте, например, после работы целый день с компьютером вечером посмотреть на светящуюся синюю рекламу.

    Отредактировано: Флай Серфер~01:28 03.02.17
    #881432
    • 3
      Нет аватара silicoid
      03.02.1701:26:55

      Исследования, проведенные в НИИ Авиационного Оборудования в середине 80х показали, что самым малоутомительным для взгляда летчика является зеленый цвет подсветки шкал приборов.

      #881441
      • 0
        Флай Серфер Флай Серфер
        03.02.1701:36:24

        Хорошо, не знал про это исследование. Имел в виду не то какой свет меньше всего утомляет, я какой свет проще воспринимается современным жителем мегаполиса. Насчет синего знаю. Видел, что в зап. Европе в основном табло с белым цветом, может просто мода    Хотя исследованию конечно виднее.

        #881449
  • 0
    Нет аватара silicoid
    03.02.1701:25:04

    Жалко их резиновыми делать не научились. на таганско-краснопресненской ветке это-бы ооочень было полезно ))))

    #881440
    • 1
      A_SEVER A_SEVER
      03.02.1701:31:58

      на таганско-краснопресненской ветке это-бы ооочень было полезно
      Построят Кожуховскую линию — будет свободнее!    

      #881445
      • 0
        Нет аватара stasik
        03.02.1702:03:58

        С чего бы? Она все равно будет иметь пересадку на ТКЛ, поэтому жопа на ТКЛ останется, просто перенесется в другое место   

        #881454
        • 1
          A_SEVER A_SEVER
          03.02.1709:43:19

          С чего бы? Она все равно будет иметь пересадку на ТКЛ

          Кожуховская линия будет идти параллельно ТКЛ и на ней будет удобная пересадка на МЦК, а в ближайшей перспективе она временно будет объединена с ТПК.

          #881505
  • gradimir grujic gradimir grujic
    04.02.1710:16:13

    Первый пошёл.    

    #881846
  • Mikey Mikey
    04.02.1720:54:27

    +1) Значит, по Краснопресненской будет ходить ) Это хорошо. Красный.)) Жаль, что буковки С в ромбе нет))

    #881975
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