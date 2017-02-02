Состав метро модели 81-765/766/767 «Москва» в электродепо «Выхино»
Вагоны метро новой серии 81-765/766/767 «Москва» разработаны ОАО «Метровагонмаш» специально для Московского метрополитена, они имеют сквозной проход и более широкие дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей.
В конце января первый состав новой модели поступил в Московский метрополитен на испытания.
Фото с сайта transport.mos.ru
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