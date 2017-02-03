На ВАСО завершена стыковка крыла с фюзеляжем легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В

Первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В поступил в цех окончательной сборки. Специалисты ПАО ВАСО (входит в состав ПАО ОАК) завершили важнейший этап производственного цикла по созданию самолета — стыковку крыла с фюзеляжем.

Крыло самолета Ил-112 В представляет собой монолитную конструкцию, что является уникальной особенность нового легкого транспортника. Вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом, цельное крыло Ил-112 В крепится сверху на фюзеляж с помощью силовых элементов и специальных креплений. Данное конструкторское решение позволит облегчить вес воздушного судна, что сделает самолет более экономически эффективным в эксплуатации.

«Впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло, поэтому это очень ответственный этап для специалистов завода. — сказал заместитель директора по производству, начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий. — Создание Ил-112 во многом уникально, начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года. Но коллектив успешно справляется с очень непростыми задачами, благодаря профессионализму, высочайшей ответственности и таланту наших конструкторов, технологов и рабочих».

Работы по проекту Ил-112 В ведутся согласно государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию легкого военно-транспортного самолета заключенному между Министерством обороны РФ и ОАО «Ил», входит в состав ОАК. Легкий транспортник Ил-112 В с максимальной нагрузкой до 5 тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112 В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26.

Планируется, что полностью планер первого опытного образца будет готов до конца февраля. Затем специалисты ВАСО приступят к монтажу двигателей, систем и оборудования самолета. Параллельно ведутся работы по строительству второго опытного образца, предназначенного для прочностных и ресурсных испытаний.

«Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача — сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам. На нем будут монтироваться новые системы, которые применены, например, на модернизированном тяжелом транспортнике Ил-76МД-90А, — отметил генеральный директор ОАО «Ил» Сергей Вельможкин.

Самолет Ил-112 В создается в «цифре» в соответствии с современными стандартами в авиастроении, что сокращает сроки реализации проекта. Впервые на производстве используется ноу-хау — 3D-терминалы, с помощью которых можно рассмотреть конфигурацию любой детали и этапы технологического цикла, как при проектировании, так и в процессе производства. В дальнейшем использование цифрового проектирования будет способствовать повышению эффективности послепродажного и сервисного обслуживания самолетов.

Более 60 процентов конструкторов, технологов, рабочих, задействованных в создании самолета Ил-112 В, молодые специалисты предприятия, в том числе, победители и призеры корпоративных и всероссийских Чемпионатов рабочих профессий по системе WorldSkills Hi-Tech.

Производственные мощности ВАСО позволяют собирать от восьми до двенадцати Ил-112 в год в зависимости от объемов заказа.