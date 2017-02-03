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Авиация

На ВАСО завершена стыковка крыла с фюзеляжем легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В

Первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В поступил в цех окончательной сборки. Специалисты ПАО ВАСО (входит в состав ПАО ОАК) завершили важнейший этап производственного цикла по созданию самолета — стыковку крыла с фюзеляжем.

Крыло самолета Ил-112 В представляет собой монолитную конструкцию, что является уникальной особенность нового легкого транспортника. Вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом, цельное крыло Ил-112 В крепится сверху на фюзеляж с помощью силовых элементов и специальных креплений. Данное конструкторское решение позволит облегчить вес воздушного судна, что сделает самолет более экономически эффективным в эксплуатации.

«Впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло, поэтому это очень ответственный этап для специалистов завода. — сказал заместитель директора по производству, начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий. — Создание Ил-112 во многом уникально, начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года. Но коллектив успешно справляется с очень непростыми задачами, благодаря профессионализму, высочайшей ответственности и таланту наших конструкторов, технологов и рабочих».

Работы по проекту Ил-112 В ведутся согласно государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию легкого военно-транспортного самолета заключенному между Министерством обороны РФ и ОАО «Ил», входит в состав ОАК. Легкий транспортник Ил-112 В с максимальной нагрузкой до 5 тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112 В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26.

Планируется, что полностью планер первого опытного образца будет готов до конца февраля. Затем специалисты ВАСО приступят к монтажу двигателей, систем и оборудования самолета. Параллельно ведутся работы по строительству второго опытного образца, предназначенного для прочностных и ресурсных испытаний.

«Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача — сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам. На нем будут монтироваться новые системы, которые применены, например, на модернизированном тяжелом транспортнике Ил-76МД-90А, — отметил генеральный директор ОАО «Ил» Сергей Вельможкин.

Самолет Ил-112 В создается в «цифре» в соответствии с современными стандартами в авиастроении, что сокращает сроки реализации проекта. Впервые на производстве используется ноу-хау — 3D-терминалы, с помощью которых можно рассмотреть конфигурацию любой детали и этапы технологического цикла, как при проектировании, так и в процессе производства. В дальнейшем использование цифрового проектирования будет способствовать повышению эффективности послепродажного и сервисного обслуживания самолетов.

Более 60 процентов конструкторов, технологов, рабочих, задействованных в создании самолета Ил-112 В, молодые специалисты предприятия, в том числе, победители и призеры корпоративных и всероссийских Чемпионатов рабочих профессий по системе WorldSkills Hi-Tech.

Производственные мощности ВАСО позволяют собирать от восьми до двенадцати Ил-112 в год в зависимости от объемов заказа.

http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/na-vaso-zavershena-stykovka-kryla-s-fyuzelyazhem-legkogo-voenno-transportnogo-samoleta-il-112v

ВАСО
  • 14
    Нет аватара я свой
    03.02.1712:04:23

    ждём с нетерпением когда взлетит.

    #881542
    • 9
      Нет аватара Tony
      03.02.1715:05:01

      с терпением )

      #881602
      • Vovantro Vovantro
        06.02.1700:06:54

        Уже мочи нет терпеть…       

        #882278
        • Нет аватара Tony
          06.02.1701:07:50

          Соберись!) Не будь тряпкой!

          #882309
    • 16
      d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      03.02.1718:19:33

      Ну всего до лета ждать     МС-21 даже раньше влетит. И это точно будет фурор     На этом фоне Ил-112 может и затеряться    

      Ну и к вопросу завершения стыковки крыла    

      #881672
      • 1
        Evgeny46 Evgeny46
        03.02.1718:56:20

        Думаю не затеряется   МС-21 ожидается в этом месяце, а Ил-112 только летом

        #881691
        • Нет аватара Tony
          04.02.1701:10:53

          МС-21 ожидается в этом месяце

          уже???

          #881795
      • Альфред Бестер
        03.02.1719:54:14

        Есть мнение, что к 1 июля он еще не полетит. Получается за 5 месяцев надо самолет полностью собрать и проверить. Так что вероятнее к осени.

        #881707
        • Нет аватара Dean
          03.02.1722:15:22

          Ил-112 выкатят к лету, а взлетит в 2018 году.

          #881751
          • Альфред Бестер
            04.02.1701:08:22

            Похоже на то. Хотя еще пару дней назад Рогозин обещал первый полет до 1 июля 2017.

            #881793
            • Нет аватара Dean
              04.02.1701:12:24

              Обещать можно многое…Сами знаете. Тем более, ВАСО завод «флегматик». Классически сроки уходят вправо…Не удивлюсь, если здесь уйдут вправо.

              #881797
        • Нет аватара Rockets
          04.02.1712:43:45

          Сейчас «за базар» принято отвечать Это по поводу чьих то мнений Озвучены даты и ни дай Бог Светлейший захочет поприсутствовать Так доходчиво?

          Это напоминание для тех кто забыл первый пуск на Восточном

          #881862
          • Андрей Степанов Андрей Степанов
            06.02.1713:31:09

            Сроки запуска с Восточного тоже неоднократно переносились, несмотря на озвученные даты. Попало только за самый последний перенос.

            Отредактировано: Андрей Степанов~13:31 06.02.17
            #882469
  • Tezen44 Tezen44
    03.02.1720:08:06

    Впервые на производстве используется ноу-хау — 3D-терминалы, с помощью которых можно рассмотреть конфигурацию любой детали и этапы технологического цикла, как при проектировании, так и в процессе производства.

    Честно говоря не представляю как можно работать по другому. Любую деталь которую создают на компьютере (а лично у меня на заводе их так создают с начала 2000), можно подробнейшим образом изучить прямо во время создания. От внешнего вида со всеми сечениями — до прочности, аэро — гидро динамики, и веса. А потом собрать в узел и изучить всё что душа пожелает в узле. Механообработка тоже подробно визуализируется на САПР для создания УП (а то и на самом станке). Выглядит как-то так (обработка секции составного приспособления для обжимки хомутов рессор)

    #881713
    • Tezen44 Tezen44
      03.02.1720:11:06

      Обработку конечно и по нагляднее можно отобразить — но у меня компьютер не тянет…    

      #881714
    • Комментарий удален
      • Tezen44 Tezen44
        03.02.1722:40:59

        Мне знакомы только Artcam и SolidCam.

        #881759
        • Нет аватара sarvizir
          04.02.1701:14:03

          Ну и ладненько. Это я потом усмотрел, что СолидКАМ. Увидел HSM переход и обманулся.

          #881798
    • Нет аватара BRO
      04.02.1702:18:41

      Счастливый человек!) Я когда после универа в 2009 году устроился на «завод» первое время вообще работал на кульмане!) Через год с небольшим установили компьютер с Компасом, но все равно не о каком 3D тогда и думать нельзя было, потому что все чертежи шли в бумажном виде, просто потому что так завелось. Мне кажется все дело было в стандартах (ГОСТ, ОСТ и т. д.), которые остались со старых времен и в специалистах, которым было далеко за 40. В то время когда я учился в универе чертежи еще делали на ватмане, а за работу выполненную в компасе или автокаде можно было получить автомат и скаченные рефераты еще не проверяли на плагиат!))) Это все лирика)), просто вспомнил былые времена!) Я уже давно не инженер конструктор, но с теплом вспоминаю эти времена.

      #881812
      • Tezen44 Tezen44
        04.02.1709:05:33

        (с гордостью)Я тоже видел кульман!     (в отделе технологов моего цеха, коллега использует его как поверхность для раскадки и сортировки чертежей с принтера. Линейку попросила отвинтить чтоб не мешалась. Теперь иногда пользуется ей чтоб закрыть форточку…)

        Уже когда я поступил в ПТУ, в 2006 — нас сразу начинали учить черчению на компе. Руками чертили только те кто компа не имел.

        #881840
        • Нет аватара reader_dv
          04.02.1716:15:35

          (С унынием…) Какой же я старый…   

          Когда я учился в институте, понятие САПР отсутствовало…

          Чертить полагалось в карандаше, а итоговые документы — и вообще тушью.   

          Слабо???   

          Слава богу все это давно вымерло.

          И без CAD теперь во многих отраслях уже никуда…

          #881906
          • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
            04.02.1722:42:26

            А я всё-таки за то, чтобы первые чертежи были «от карандаша». Так лучше развивается пространственное мышление и умение читать чертежи.

            А уж потом ( в реале — курсе на 2-м МГТУ им. Баумана) — за комп.    

            #882002
            • Tezen44 Tezen44
              05.02.1703:00:08

              Наверное вы правы. То что наглядно видно на 3D модели, на чертеже приходится додумывать самому. С другой стороны если чертить на компе — такой навык не очень и нужен.

              #882075
          • SergeySeverny SergeySeverny
            06.02.1707:11:00

            да, уж! кульман — наш бог! компьютер приводил в уныние!!!    тащишь кипу перфокарт с дырками на ВЦ, где этот монстр (комп) занимает целый этаж…потом это чудо техники выдаёт тебе портянку длинной метров десять и сидишь проверяешь пару часов в какой запятой ошибка…прошло каких-то сорок пять лет …совсем другая жизнь    

            #882357
  • Нет аватара ivania
    03.02.1721:10:18

    В августе на МАКСе-2017 в Жуковском ждем и МС-21 и Ил-112

    #881733
    • Нет аватара Veteran
      04.02.1702:18:09

      В июле    на МАКСе-2017 в Жуковском !

      #881811
  • sergeyy1972 sergeyy1972
    04.02.1703:59:39

    Какая же красивая машина получается! Все мое уважение конструкторам, и создателям этого красавца.

    #881816
  • Iakov Zzaharr
    04.02.1720:42:35

    О как! Так это парасоль получается, а не высокоплан. Просто обтекателем стык закроют.

    #881964
    • Юрий Липатов
      04.02.1720:58:25

      А что парасоль это плохо? Вы авиаконструктор?

      #881977
      • Iakov Zzaharr
        04.02.1721:57:16

        Смысл схемы парасоль в том, что центральная консоль находится в воздушном потоке. Конструктивно это тяжелее, но есть выигрыш за счет уменьшения общей площади крыла. В данном случае смысл вынесения центроплана из фюзеляжа мне абсолютно непонятен. И крыло не работает, и центральную секцию фюзеляжа усиливать (читай утяжелять)приходится.

        Отредактировано: Iakov Zzaharr~21:58 04.02.17
        #881988
        • Нет аватара johneagle
          06.02.1709:11:37

          Ил-76 так же тогда можно назвать парасоль — крыло вынесено и «заобтекалено». А смысл вынесения ясен и понятен — грузовой отсек ничем не стеснен сверху

          #882378
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