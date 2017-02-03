В Белгородском филиале МРСК Центра заработал цех по ремонту силовых трансформаторов

C прошлого года в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» полноценно функционирует цех по ремонту силовых трансформаторов 6−10 кВ. Новое подразделение организовано на ремонтно-производственной базе Белгородских электрических сетей и обслуживает весь электросетевой комплекс филиала.

Основной объем работ по дефектовке и последующему капремонту белгородские энергетики теперь выполняют собственными силами. По словам начальника отдела анализа и управления производством Яны Горюновой, это позволяет существенно ускорить производственный процесс и снизить затраты. В прошлом году таким образом был отремонтирован 251 трансформатор. Планы на этот год увеличены до 300 силовых трансформаторов 6−10 кВ.

Цех оборудован необходимым технологическим оборудованием. В ремонтах задействован подготовленный, специально обученный персонал, который выполняет разгрузочно-погрузочные, разборочные, дефектовочные, слесарно-механические работы, проводит предремонтные и приемочные испытания, изготавливает обмотки, комплектует, собирает и заново отделывает трансформаторы. Здесь же находится склад временного хранения.

Силовые трансформаторы — основное звено в системе электроснабжения потребителей. В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» эксплуатируется свыше 16 тысяч единиц силового оборудования 6−10 кВ, от его качественного обслуживания и ремонта зависит надежная работа всего электросетевого комплекса региона.