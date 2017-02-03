«Силовые машины» установили ротор генератора на станции ГЭС «Кыгы» в Турции

На строительной площадке ГЭС «Кыгы» в Турции под руководством специалистов «Силовых машин» успешно завершены операции по установке ротора генератора в кратер первого гидроагрегата станции и установке рабочего колеса гидротурбины в кратер второго гидроагрегата.

Параллельно на строительной площадке ведутся работы по сборке первого гидрогенератора, второй и третьей гидротурбин. Ввод в эксплуатацию трех гидроагрегатов намечен на четвертый квартал 2017 года.

Контракт на изготовление и поставку гидрооборудования для строящейся в Турции гидроэлектростанции «Кыгы» был заключен между «Силовыми машинами» и турецкой компанией DSI (управление по водохранилищам и ГЭС главного государственного ведомства по водным ресурсам при Министерстве лесного хозяйства и гидротехнических сооружений) в декабре 2013 года.

В соответствии с контрактными обязательствами «Силовые машины» осуществили изготовление и поставку электромеханического оборудования ГЭС под ключ, включая три гидротурбины мощностью 46,6 МВт каждая с предтурбинными затворами, три генератора аналогичной мощности, все электромеханическое оборудование машинного зала и распределительное устройство.

Проект завершится вводом в эксплуатацию трех гидроагрегатов.

Участие «Силовых машин» в строительстве ГЭС «Кыгы» является продолжением успешной деятельности российской энергомашиностроительной компании в Турции: в 2008 году «Силовые машины» выполнили проект по поставке и шеф-монтажу оборудования для ГЭС «Торул». Ранее Ленинградский Металлический завод и «Электросила», входящие в состав ГК «Силовых машин», изготовили и поставили в Турцию паровую турбину мощностью 210 МВт в комплекте с генератором для ТЭС «Орханели» и две паровые турбины мощностью по 55 МВт для ТЭС «Искандерун». Также для ТЭС «Искандерун» Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (входит в состав «Силовых машин») поставил шесть котлов для всех энергоблоков станции. С 2003 года в Турции работает региональное представительство компании.