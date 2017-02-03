В Кемском районе Карелии полным ходом идет строительство малых гидроэлектростанций

Подписание Соглашений и договоров о строительстве двух Белопорожских малых гидроэлектростанций состоялось 11 октября 2016 года. Реализует проект акционерное общество «Норд Гидро», с которой у республики налажено эффективное сотрудничество, а генеральным подрядчиком выступает крупнейшая строительная компания Карелии — акционерное общество «Карелстроймеханизация». Согласно договора, компания построит объект «под ключ» — выполнит строительные работы и монтаж оборудования.

В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода — устройство основного вахтового городка, возведение временного моста для переправы на правый берег, подготовка площадки для строительства здания Белопорожской МГЭС-2.

Вахтовый городок состоит из 4 модульных зданий: общежитие на 184 места (монтаж здания общежития завершён), офис и столовая (монтаж зданий находится в стадии завершения).

Степень готовности временного моста для переправы на правый берег составляет 40%. Строительство моста будет завершено в феврале текущего года.

Для подготовки площадки под строительство здания Белопорожской МГЭС-2 на левом берегу были успешно проведены первые взрывные работы, продолжаются работы по устройству водоотлива из котлована, разработке грунта подводящего и отводящего каналов, устройству центральной части грунтовой плотины.

На объекте в круглосуточном режиме одновременно трудятся 124 человека. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком выполнения работ.

Для «Карелстроймеханизации» это не первый опыт строительства гидроэлектростанций. В 2013 году компания успешно реализовала проект по строительству Малой гидроэлектростанции «Рюмякоски», а в 2014 году — Малой гидроэлектростанции «Каллиокоски» на реке Тохмайоки Сортавальского района.