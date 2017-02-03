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Энергетика и ТЭК

В Кемском районе Карелии полным ходом идет строительство малых гидроэлектростанций

Подписание Соглашений и договоров о строительстве двух Белопорожских малых гидроэлектростанций состоялось 11 октября 2016 года. Реализует проект акционерное общество «Норд Гидро», с которой у республики налажено эффективное сотрудничество, а генеральным подрядчиком выступает крупнейшая строительная компания Карелии — акционерное общество «Карелстроймеханизация». Согласно договора, компания построит объект «под ключ» — выполнит строительные работы и монтаж оборудования.

В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода — устройство основного вахтового городка, возведение временного моста для переправы на правый берег, подготовка площадки для строительства здания Белопорожской МГЭС-2.

Вахтовый городок состоит из 4 модульных зданий: общежитие на 184 места (монтаж здания общежития завершён), офис и столовая (монтаж зданий находится в стадии завершения).

Степень готовности временного моста для переправы на правый берег составляет 40%. Строительство моста будет завершено в феврале текущего года.

Для подготовки площадки под строительство здания Белопорожской МГЭС-2 на левом берегу были успешно проведены первые взрывные работы, продолжаются работы по устройству водоотлива из котлована, разработке грунта подводящего и отводящего каналов, устройству центральной части грунтовой плотины.

На объекте в круглосуточном режиме одновременно трудятся 124 человека. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком выполнения работ.

Для «Карелстроймеханизации» это не первый опыт строительства гидроэлектростанций. В 2013 году компания успешно реализовала проект по строительству Малой гидроэлектростанции «Рюмякоски», а в 2014 году — Малой гидроэлектростанции «Каллиокоски» на реке Тохмайоки Сортавальского района.

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/02/0203_02.html

Карелия, Белопорожская МГЭС-2, Норд Гидро
  • Василий Баранов Василий Баранов
    03.02.1719:39:58

    Кемская волость?   

    #881702
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    03.02.1720:31:13

    А природные ландшафты Карелии не испортят? Зальют же территории…

    #881720
    • Нет аватара Zemos
      03.02.1721:20:08

      Уже залили при Союзе, что можно. А тут малые ГЭС, там изменения небольшие.

      Те которые раньше были сделаны в Сортавальском районе делали на основе старых финских ГЭС

      #881737
  • megajob megajob
    05.02.1701:14:29

    Знаете вот щаз такая мысль посетила: кто бывал вна Украина, ну до того как они там массово с ума не посходили, тот наверняка видел что небольшие речки у них еще со стародвних времен перегорожены плотинами (!!) давным давно это были мельницы, но ужо в СССР стали просто часть дорог и «миниводохранилища». Вот где малу ГЭС ставить надо     А что, почитай все многокилометровое русло уже перегорожено, ничего нового «топить» не надо (!) только приспосабливай водосброс под лопасти, да интегрируй в местные сети.     С российским югом на столько не знаком, но может и у нас такое можно сделать. Конечно тут «пинок» из Москвы нужен, черта с два на местах таким заниматься будут.

    #882043
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