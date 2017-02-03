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Модернизация

Улан-Удэнский авиационный завод модернизировал производство

  • Более полутора миллиардов рублей направлено на техническое перевооружение Улан-Удэнского авиационного завода в 2016 году
  • Более полутора миллиардов рублей направлено на техническое перевооружение Улан-Удэнского авиационного завода в 2016 году

В 2016 году предприятием приобретено и введено в эксплуатацию новое оборудование для механосборочного производства, позволяющее повысить качество и произвести сокращение трудоемкости изготовления и контроля выпускаемой продукции, освоено новое оборудование в заготовительно-штамповочном заводе, проводится реконструкция производственного участка под установку современного оборудования инструментального производства.

Завершаются работы по проекту «Модернизация системы снабжения сжатым воздухом». В цехе изготовления крупногабаритной оснастки параллельно производственному процессу идет обновление станочного парка, ведутся подрядные работы по реконструкции производственных площадей цеха. На стадии завершения и подготовки к сдаче находятся два новых производственных участка: раскройно-заготовительный и сварочно-сборочный.

73 единицы вспомогательного оборудования поставлено в рамках проекта по техническому перевооружению участка механической обработки деталей системы управления вертолета. В рамках комплексной программы энергосбережения утвержден проект по строительству главной понизительной подстанции для нужд производственной площадки АО «У-УАЗ».

На техническое перевооружение Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в прошлом году было направлено более полутора миллиардов рублей. Большая часть суммы была вложена в разработку и реализацию инвестиционных проектов.

«Техническое переоснащение является ключевым показателем развития предприятия. Производство становится все более „умным“, требует более высокой квалификации персонала, но и позволяет существенно сократить издержки, производственные ошибки. Современный завод обязан вкладывать средства в модернизацию, чтобы выпускать продукцию, удовлетворяющую требованиям заказчика», — отмечает управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

Комплекс мероприятий, включенных в инвестиционную программу предприятия, направлен на создание современного высокотехнологичного авиастроительного производства и повышение основных показателей эффективности работы, в том числе оптимизацию производственной системы и повышение производительности труда в 1,5 раза.

В рамках подготовки к серийному производству вертолета Ми-171А2 — проекта по изготовлению и доработке специальной технологической оснастки — заключено договоров более чем на 410 миллионов рублей, часть из них уже исполнена в полном объеме. Выполняется реконструкция производственных площадей.

В 2016 году разработан и утвержден инвестиционный проект комплексного развития авиационного учебного центра, предусматривающий строительство ангара под размещение учебного макета и поисково-спасательного вертолета, приобретение учебного оборудования. Инвестиционный проект направлен на совершенствование учебно-методической базы АУЦ АО «У-УАЗ» в соответствии с требованиями ИКАО.

http://souzmash.ru/news/bolee-polutora-milliardov-rubley-napravleno-na-tehnicheskoe-perevooruzhenie-ulan-udenskogo

Улан-Удэнского авиационного завод
  • 3
    Юрген Юрген
    03.02.1717:30:02

    Причем тут Ка-226?

    #881646
    • 1
      Светозаров Иван Светозаров Иван
      03.02.1717:36:30

      sdelanounas ru

      Добрый кот

      28.12.201610:29

      «Холдинг «Вертолеты России» создает дублирующее производство вертолета Ка-226Т в Улан-Удэ "

      #881650
      • Нет аватара Инженер2015
        04.02.1701:46:31

        Холдинг «Вертолеты России» создает дублирующее производство вертолета Ка-226Т в Улан-Удэ
        интересно, и за чем?

        #881805
        • Нет аватара Veteran
          04.02.1703:42:59

          Индусам будут поставлять!   

          Отредактировано: Veteran~12:24 04.02.17
          #881813
    • Glass Glass
      04.02.1717:20:16

      Слушайте, радоваться этой новости тоже самое что порадоваться новости, что ВАЗ возобновил выпуск ВАЗ 2101…

      1969 год — организовано серийное производство КА-26

      #881914
      • Нет аватара Русь
        04.02.1717:33:54

        Glass, ты тоже сравнил…

        #881918
      • Юрген Юрген
        04.02.1719:01:58

        И чего? Американцы до сих пор «Чинуки» клепают (первый полет- 1961) и радуются.

        #881937
        • Джорджио Харманис
          05.02.1715:59:46

          мало того шо клепают,они их еще успешно продают по всему миру. а Ка-226 отличная машина. ну не Чинук конечно по размерам, но в своей нише высоко стоит.

          #882135
  • PolarBear PolarBear
    04.02.1716:32:14

    Горы на фото явно в Кумертау.   

    #881909
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