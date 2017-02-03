Улан-Удэнский авиационный завод модернизировал производство



Более полутора миллиардов рублей направлено на техническое перевооружение Улан-Удэнского авиационного завода в 2016 году

В 2016 году предприятием приобретено и введено в эксплуатацию новое оборудование для механосборочного производства, позволяющее повысить качество и произвести сокращение трудоемкости изготовления и контроля выпускаемой продукции, освоено новое оборудование в заготовительно-штамповочном заводе, проводится реконструкция производственного участка под установку современного оборудования инструментального производства.

Завершаются работы по проекту «Модернизация системы снабжения сжатым воздухом». В цехе изготовления крупногабаритной оснастки параллельно производственному процессу идет обновление станочного парка, ведутся подрядные работы по реконструкции производственных площадей цеха. На стадии завершения и подготовки к сдаче находятся два новых производственных участка: раскройно-заготовительный и сварочно-сборочный.

73 единицы вспомогательного оборудования поставлено в рамках проекта по техническому перевооружению участка механической обработки деталей системы управления вертолета. В рамках комплексной программы энергосбережения утвержден проект по строительству главной понизительной подстанции для нужд производственной площадки АО «У-УАЗ».

На техническое перевооружение Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в прошлом году было направлено более полутора миллиардов рублей. Большая часть суммы была вложена в разработку и реализацию инвестиционных проектов.

«Техническое переоснащение является ключевым показателем развития предприятия. Производство становится все более „умным“, требует более высокой квалификации персонала, но и позволяет существенно сократить издержки, производственные ошибки. Современный завод обязан вкладывать средства в модернизацию, чтобы выпускать продукцию, удовлетворяющую требованиям заказчика», — отмечает управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

Комплекс мероприятий, включенных в инвестиционную программу предприятия, направлен на создание современного высокотехнологичного авиастроительного производства и повышение основных показателей эффективности работы, в том числе оптимизацию производственной системы и повышение производительности труда в 1,5 раза.

В рамках подготовки к серийному производству вертолета Ми-171А2 — проекта по изготовлению и доработке специальной технологической оснастки — заключено договоров более чем на 410 миллионов рублей, часть из них уже исполнена в полном объеме. Выполняется реконструкция производственных площадей.

В 2016 году разработан и утвержден инвестиционный проект комплексного развития авиационного учебного центра, предусматривающий строительство ангара под размещение учебного макета и поисково-спасательного вертолета, приобретение учебного оборудования. Инвестиционный проект направлен на совершенствование учебно-методической базы АУЦ АО «У-УАЗ» в соответствии с требованиями ИКАО.