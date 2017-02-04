Россия. Агро-комплекс. Робототехника. Презентация многцелевого, беспилотного трактора.
Представляем разработку федерального научного агроинженерного центра ФАНО России — беспилотный многофункциональный трактор, или робот для выполнения широкого спектра задач в сельском хозяйстве. Представлена машина в агрегате с опрыскивателем (дифференцированно вносит химикаты), управляется без участия человека в автономном режиме по заранее заданным картам.
Перед опрыскивателем стоят датчики, которые анализируют количество азота в растениях. Это интеллектуальная машина позволяет совмещать 2 операции — внесение биопрепаратов и осуществление магнитной импульсной обработки растений блоком из 3 индукторов и 2 световых прожекторов. Машина адаптируется для работы с низкорастущими культурами в горизонтальном направлении и для садовых вертикальных деревьев. Все препараты в баке замешиваются в омагниченной воде, тем самым усвояемость растений этих препаратов гораздо выше обычного.
Паблик Видеофонъ: vk.com/wall-124699880_3396
-
- Добрый Дракон
- 04.02.201704:32
- 14
04.02.1707:04:00
04.02.1709:54:54
04.02.1711:12:21
04.02.1716:25:26
04.02.1712:02:56
04.02.1712:55:40
04.02.1714:38:27
04.02.1719:17:14
04.02.1715:21:11
04.02.1720:19:00
04.02.1722:13:52
05.02.1700:53:00
04.02.1716:01:52
05.02.1702:17:29