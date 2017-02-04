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Видеоблог

Россия. Агро-комплекс. Робототехника. Презентация многцелевого, беспилотного трактора.

Представляем разработку федерального научного агроинженерного центра ФАНО России — беспилотный многофункциональный трактор, или робот для выполнения широкого спектра задач в сельском хозяйстве. Представлена машина в агрегате с опрыскивателем (дифференцированно вносит химикаты), управляется без участия человека в автономном режиме по заранее заданным картам.

Перед опрыскивателем стоят датчики, которые анализируют количество азота в растениях. Это интеллектуальная машина позволяет совмещать 2 операции — внесение биопрепаратов и осуществление магнитной импульсной обработки растений блоком из 3 индукторов и 2 световых прожекторов. Машина адаптируется для работы с низкорастущими культурами в горизонтальном направлении и для садовых вертикальных деревьев. Все препараты в баке замешиваются в омагниченной воде, тем самым усвояемость растений этих препаратов гораздо выше обычного.

Паблик Видеофонъ: vk.com/wall-124699880_3396

https://vk.com/public124699880

Россия, Робототехника, Аграрный сектор
  • Сергей Пышненко
    04.02.1707:04:00

    Ну что, поздравляю всех аграриев, с первой ласточкой роботом на полях. Об этом мечтали в пятидесятых годах двадцатого века, аграрии. Это было в фильме, трактористы, кажется. Удачи.

    #881828
    • Нет аватара yocto
      04.02.1709:54:54

      Фильм «Дело было в Пенькове».    

      #881843
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    04.02.1711:12:21

    Еще в детстве читал в романе-сказка «Незнайка в Солнечном городе» о беспилотных комбайнах и тракторах. Сказки становятся реальностью.

    #881853
    • Нет аватара Alpha-Omega
      04.02.1716:25:26

      не сказки никакие. John Deere представили беспилотные комбайны лет 7 назад еще. И не просто концепт, а вполне продаваемый продукт.

      #881908
  • Нет аватара k_v
    04.02.1712:02:56

    это уж точно не первая ласточка и в мире и в стране, вот с видео демонстрациями у этих ласточек не очень

    #881856
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      04.02.1712:55:40

      Видео демонстрации не главное. Главное — новые российские трактора и комбайны на полях.

      #881865
      • Нет аватара k_v
        04.02.1714:38:27

        ога, объективная реальность не главное — главное перемога в отдельно взятой голове    

        #881885
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          04.02.1719:17:14

          Эта вот эта видео демонстрация — объективная реальность? Стоит мужик, рассказывает. Трактор тоже стоит. Это виртуальная реальность.

          Выйдет трактор в поле — увидим, что почём.

          Отредактировано: Сергей Котенко~19:17 04.02.17
          #881940
      • Нет аватара Zemos
        04.02.1715:21:11

        Эти технологии нужно внедрять на существующих моделях и на них проверять. Во первых отработка, во вторых намного меньшие изначальные затраты (не нужно строить новый завод, да и со старыми в таком случае что делать не понятно), но к сожалению в России пока слабо развита кооперация и каждый стремится сделать всё сам, что получается долго и очень далеко не всегда успешно.

        Как пример. Ту же идею ё-мобиля нужно было опробовать на Ладе, Газе, Уазе, что дало бы быстрейшее внедрение технологии, а также значительно меньшие инвестиции в запуск. Соответственно если технология не пошла, убытки намного меньше.

        #881896
        • Нет аватара SergePerovsky
          04.02.1720:19:00

          Существующие модели проектировались под человека. Таи придется имитировать действия человека, что сложно и затратно. Данный агрегат собран из стандартных узлов, там только кузов оригинальный. Причем, узлов этих меньше, чем в обычном тракторе т.к. не нужен «пользовательский интерфейс».

          С ё-мобилем соглашусь — затык произошел, из-за избыточного числа инноваций. Но там речь об автоматизации не шла.

          #881953
          • Нет аватара Zemos
            04.02.1722:13:52

            Сначала технологию обкатывают на существующих моделях, а далее делают модель без кабины, что тоже проще и дешевле сделать на существующих заводах.

            #881992
            • Нет аватара Cinik
              05.02.1700:53:00

              Когда-то технологию интегральных схем пытались отрабатывать на радиолампах. Не вышло.

              #882033
  • Добрый Дракон
    04.02.1716:01:52

    Пока не был развит глонас, эти темы были сказкой, теперь внедряй не хочу   

    #881901
  • Нет аватара точный
    05.02.1702:17:29

    Вот и ВИМ проявился, давно я о нем не слышал. Когда-то я там трудился (в течение 10 лет). Пожелаю успеха авторам этой разработки.

    #882062
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