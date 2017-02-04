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Фотофакты

Апартаменты по-научному: как выглядит первый жилой квартал в «Сколково»

  • На фото: корпуса пятиэтажек в квартале «Тетрис».
  • На фото: корпуса пятиэтажек в квартале «Тетрис».

В инновационном центре «Сколково» завершилось строительство первого жилого квартала — комплекса апартаментов «Тетрис». Уже в феврале сюда переедут семьи резидентов Фонда «Сколково» и студенты Сколковского института науки и технологий, сообщает пресс-служба иннограда. Весной планируется закончить строительство двух соседних кварталов — «Миро» и «Квадро» с коттеджами и таунхаусами. Всего на территории трех кварталов смогут поселиться порядка 1 тыс. человек.

  • На фото: таунхаус в квартале «Миро».
  • На фото: таунхаус в квартале «Миро».

Квартал представляет собой невысотную жилую застройку переменной этажности (4-5 этажей) с обособленными внутренними дворами и общественными пространствами.

Квартал «Тетрис» получил свое название благодаря фасадам в виде блоков тетриса со светлой облицовкой, отражающей солнечные лучи.

В «Тетрисе» представлены студии, одно- и двухкомнатные квартиры. Общая площадь комплекса составляет 12 тыс. кв. м, на его территории будут проживать 470 человек. В соседнем квартале «Миро» планируется строительство таунхаусов.

На территории «Тетриса» расположено 235 апартаментов площадью от 28 до 78 кв. м — они сдаются готовыми для проживания: с полной отделкой, встроенной мебелью и сантехникой.

Библиотека:

На фото спальня в жилом комплексе «Миро»:

Спальня в жилом комплексе «Тетрис»:

Общая кухня:

Совместная ванная комната:

Более 6 лет, со дня основания в 2010 году, Сколково активно развивается и наполняется жизнью, приобретая черты инновационного города. Уже действует крупнейший в Европе Технопарк, завершается строительство здания Сколковского института науки и технологий, строятся центры НИОКР индустриальных партнеров, проложены транспортные «артерии», завершено строительство первых трех жилых кварталов города. Заселение первых жителей иннограда — знаковое событие, открывающее новый этап в развитии Инновационного центра «Сколково».

Справочная информация

Фонд «Сколково" — некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в конце первого полугодия 2015 года их число достигло 1521) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они привлекли 21,1 млрд рублей инвестиций, создали 21,8 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет — Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru

http://realty.rbc.ru/news/58906b5d9a79474fb2103e65

Сколково, Жилстрой, инфраструктура, социальные учреждения, инноваций центр, Тетрис
  • Нет аватара GenOfDrag
    04.02.1712:02:07

    Необычно, но такие окна драить замучишься.)

    #881855
    • goryachee_leto goryachee_leto
      04.02.1713:44:36

      Необычно, но такие окна драить замучишься.)

      Роботы будут делать это.

      #881873
      • Нет аватара Alpha-Omega
        04.02.1716:18:40

        Роботы будут делать это.

        равшан с дшамшутом?

        #881907
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          04.02.1721:19:36

          Робот для мойки стекол. У меня такой есть — моет очень даже хорошо.

          Отредактировано: Антон Смоленский~21:20 04.02.17
          #881981
    • Jonatan01 Jonatan01
      06.02.1713:54:38

      Чисто там где не пачкают.

      #882481
  • Нет аватара Розмысел
    04.02.1713:49:16

    кроме домов это сколково ещё, что-нибудь производит?

    #881874
    • Алексей Алексей Алексей Алексей
      04.02.1714:20:17

      Произошла мобилизация ресурсов всего лишь. Потрачено много денег. Тут надежда на выращивание новых специалистов и «воспитание» проектов. Затраты наверное никогда и не окупятся и каких-то мегауспешных проектов ждать и не стоит. Задача в другом у центра

      Отредактировано: Алексей Алексей~14:20 04.02.17
      #881879
      • Нет аватара Zemos
        04.02.1714:38:35

        Почему не стоит, всё возможно.

        Тем более часть проектов уже запущена, да результаты пока малы, но это только начало пути.

        #881886
      • Егор Новиков Егор Новиков
        05.02.1718:33:52

        В отмывании денег у центра задача. Больше ни в чем другом. Сами же написали «Потрачено много денег». В эРэФии только и делают что тратят много денег, только эффекта 0.

        #882174
        • Jonatan01 Jonatan01
          06.02.1718:16:45

          Ну вот красивые, современные дома построили хотя бы, а чего добился ты? Иди звени кастрюлей в другом месте.

          #882587
  • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    04.02.1714:40:20

    Красиво или нет будем судить со временем. Но современно.

    Часто современное сегодня выглядит полным отстоем завтра.

    Вот только, чем больше поверхность стен, тем больше теплоотдача во внешнюю среду. И огромные панорамные окна.

    Отапливать космос в московском климате как-то не по научному.

    А так, конечно, современно, креативно и дизайнерски продвинуто. Креаклам люто понравится.

    #881888
    • Нет аватара Cinik
      05.02.1701:23:54

      Поверьте мне, в 70-е это выглядело точно так же современно, как и сейчас. Дизайн с тех пор не сильно изменился, только тогда это было «заграница».

      ЗЫ Про энергосберегающее остекление не в курсе?

      Отредактировано: Cinik~01:25 05.02.17
      #882048
    • tm tm
      05.02.1705:14:53

      Часто современное сегодня выглядит полным отстоем завтра.

      Но не наоборот же! Да и не хочется как-то такого «завтра"-то…    

      Отредактировано: tm~05:16 05.02.17
      #882087
    • NorthWanderer NorthWanderer
      05.02.1708:06:56

      Космос он разный бывает.

      Несколько мелких штрихов,

      и он уже меня отапливает.

      И далеко не в московском климате.

       http://krpb.ru/download.php?id=5621 

       http://krpb.ru/download.php?id=5620 

       http://krpb.ru/download.php?id=5619 

      #882104
    • Jonatan01 Jonatan01
      06.02.1713:57:38

      Так-таак… Я вот не креакл и мне нравится. Что делать?

      #882482
  • Нет аватара Starik
    04.02.1715:25:53

    Может быть потому, что я старый, мне эти сооружения из контейнеров кажутся уродливыми? Негде глазу застрять, про полюбоваться вообще молчу! Ничего не изобретут те, кто здесь будет жить! Выть охота!   

    #881897
    • Нет аватара reader_dv
      04.02.1715:52:43

      Это «общаги» для студентов и аспирантов.   

      Ужасные конечно, но и с советскими стандартами не сравнить — когда по пять человек в комнате и чтобы что-то толком изучить, приходилось выпрашивать у вахтера ключ от читального зала, закрытого на ночь…

      Это конечно не прогресс, но уже «прогресс»   

      Пусть хоть так…

      #881899
    • Нет аватара rs
      04.02.1717:58:08

      От такой архитектуры мозг вскипает и убежать хочется. Сплошные углы, плоскости и торчашие грани. Архитекторам-содомитам тентакли оборвать.

      Не говоря про то, что разрушаться эти влаго- снегонакопители будут ускоренными темпами. У нас не Калифорния и не Ташкент.

      Отредактировано: rs~18:01 04.02.17
      #881924
    • Нет аватара sarbala
      04.02.1718:31:52

      выть охота от старости?

      #881929
    • Jonatan01 Jonatan01
      06.02.1714:05:12

      «Ничего не изобретут те, кто здесь будет жить!» Это старческий маразм или пессимизм?

      Своё пространство организовывайте как вам нравится. Не лезьте в чужое пространство со своими вкусами и прогнозами.

      #882488
  • Нет аватара treins
    04.02.1715:26:40

    Оттого уже вечность строят. Первые очереди можно было бы попроще строить, что бы быстрее.

    #881898
    • Нет аватара Aleks
      04.02.1716:11:12

      Вы что с ума сошли? Как так быстрее?   

      А между тем новости с колчаковских фронтов:

      В Новосибирской области арбитражный суд признал банкротом ООО «Энергетические решения», ранее «Лиотех» («Литий-ионные технологии»), предприятие, оперирующее заводом по производству аккумуляторов корпорации «Роснано».

      Инвестирование в «Лиотех» осуществлялось ОАО «РОСНАНО» и китайской Thunder Sky Group Ltd с 2010 года. Сайт «Роснано» описывает запущенный в декабре 2011 года завод по производству литий-ионных аккумуляторов, как крупнейший в мире. Называлась плановая мощность более 1ГВт•ч или примерно миллион аккумуляторов. Объем инвестиций составил 14,8 млрд рублей, на проектную мощность выйти не удалось, а в 2013 году китайская компания вышла из проекта.

      Барнаульская компания «КлинингЦентр-Н» и новосибирская «СпецВидеоСервис» подали на банкротство предприятия, позже добавились кредиторы «НовосибФуд» и «Научное оборудование». «Лиотех» задолжал более 8,6 млн рублей. По решению суда против должника введена процедура банкротства и наблюдения. Временный управляющий проведет оценку имущества до лета 2016 года.

      В июне 2015 года прокуратура Новосибирского района Новосибирской области возбудила в отношении гендиректора «Лиотеха» Андрея Петрова дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Компания задолжала 15 млн рублей зарплаты своим сотрудникам.

      Напомним, глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе новогодней корпоративной вечеринки в столичном клубе Duran Bar заявил, что у «Роснано» «очень много денег». Он также обрадовал участников мероприятия, которое стоило 2 миллиона рублей, тем, что всем им положена вторая премия по итогам года. Позже Счетная палата РФ начала проверку расходования средств «Роснано», привлеченных под госгарантии в период с 2010 по 2015 годы.

      #881904
  • Андрей Штольц
    04.02.1718:18:20

    дальше коробок, фантазия у архитекторов не движется … (

    #881926
    • Юрий Липатов
      04.02.1720:50:59

      Постройте не коробки! Критиковать у нас народу уйма, вот строить некому, все мечтают на халяву и не коробки. Мечтайте и далее.

      Комплекс продуманный, комфортный и прекрасный удовлетворяет тем задачам какие ставятся перед Сколково.

      Отредактировано: Юрий Липатов~20:52 04.02.17
      #881972
      • Нет аватара ВЛВ
        05.02.1704:15:57

        — Дядя Вова. Цапу надо крутить, цапу.

        — На! Сам делай!

        — Мне нельзя, я чатланин.

        — Уйди отсюда!!! Как советовать, так все чатлане, а как работать, так…

        #882084
  • Нет аватара ВарварЯ
    04.02.1719:05:50

    это не архитектура.

    #881938
  • Нет аватара sde012
    04.02.1720:44:13

    А кто там жить будет?

    Рыночная стоимость таких хат оч. большая по московским ценам.

    А вообще мне нравиться.

    Соседей не будет над головой двухуровневые дома. Я бы сказал элитные.

    Отредактировано: sde012~20:45 04.02.17
    #881967
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      04.02.1720:54:06

      Насколько мне известно — они под аренду. В прошлом году мне озвучивали цену порядка 110 тысяч в месяц. Предполагается что компании-резиденты будут арендовать эти апартаменты для своих сотрудников.

      #881974
      • Нет аватара sde012
        04.02.1722:48:08

        Интересно, много ли компании готовы платить за аренду жилья сотрудников 110 — считай нормальная мос. зарплата.

        #882005
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          04.02.1723:42:08

          Вот чего не знаю — того не знаю. Согласен что странно.

          Но с другой стороны — 110к в месяц аренды за жилье такого плана — тоже вполне себе рыночная московская цена.

          #882016
      • Нет аватара sde012
        04.02.1722:54:45

        Скорее директора будут арендовать под себя и семью. В это скорее поверю.

        А сотрудники могут и из других мест добираться.

        Смысл выкидывать на них такие бабки, да они первые скажут: «"давайте вы нам это платите в зарплату, а мы будем сами решать вопрос с дорогой»

        #882006
  • Нет аватара stasik
    04.02.1723:24:14

    Вот нормальные же квартиры построили. Могут когда хотят. А не то что многоэтажные гетто строить, как на окраине Питера или Москвы, без инфраструктуры и нормальных условий.

    #882013
  • Витя Климаск Витя Климаск
    05.02.1700:20:49

    хоть убейте не нравятся мне эти кривые дома да и сам иннополис все надписи на иностранном смотрел я видео оттуда там тафт американский посол терся всякие филиалы боингов короче выкачка русских мозгов пропаганда чужой культуры и кривые дома

    #882024
    • Vadim D Vadim D
      05.02.1708:36:09

      Согласен. Выглядит отталкивающе.

      #882107
    • Юрий Липатов
      05.02.1714:32:53

      Про выкачку мозгов. Боинг мозги ценит больше чем наши. По крайней мере они платят в 3-5 раз больше и обеспечивают полный соцпакет, медстраховку в той же Москве

      #882119
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        05.02.1716:19:27

        Это не совсем так. Львиная часть ребят, которые сидят в офисе на Тверской — являются сотрудниками не Боинг, а других организаций и работают на Боинг по схеме стафф-лизинга. Очень много из них по той же схеме сидят в США в Уичито и Сиэттле. У них вполне стандартные российские заработные платы и соцпакет (+суточные у тех кто в США). Конечно лучше чем в КБ Сухого, но ничего экстраординарного. Боинг очень сильно экономит на этом, так как наш инженер обходится ему примерно в 10 раз дешевле — и не надо заморачиваться с социалкой, больничными, отпусками и прочим. А когда работы нет — нет необходимости держать персонал. Он просто оплачивает примерно 50 баксов в день за контрактера + расходы на проживание в США и аренду авто для командированных сотрудников и еще сверху какой-то процент контрактному дому — и все.

        Кстати, по какой-то причине — такая форма работы с персоналом весьма характерна именно для aerospace отрасли в целом, а не только для Боинг.

        Отредактировано: Антон Смоленский~16:52 05.02.17
        #882139
        • Юрий Липатов
          05.02.1717:11:49

          Американские компании платят больше чем наши. Они показывают полную зарплату в отличии от наших, которые скрывают львиную долю уходя от налогов. Отпуск 28 дней плюс три за ненормированный рабочий день. Они страхует сотрудников в лучших медцентрах. Выдаётся проездной на год на все виды транспорта. И это не считая комфортные условия труда, кофе, чай бесплатный обед. Где вы видели такие условия хотя бы в одной нашей компании. И что вы выберете?

          #882154
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            05.02.1717:28:42

            Ну если выкинуть проездной и бесплатный обед — то в моей компании такие условия. А с нашего офиса все зарубежные посетители фигеют — у нас навороченый лофт в Трехгорной мануфактуре (там же кстати сидят Yoda Devices например).

            И в моем прошлом (и позапрошлом) местах работы — тоже была и отличная страховка (включая стоматологию) и полностью белая бухгалтерия (если считать это преимуществом вообще). И условия работы вполне приемлимые. Так что зря Вы так.

            Отредактировано: Антон Смоленский~17:41 05.02.17
            #882158
            • Юрий Липатов
              05.02.1718:17:15

              Я вам описал типичную картину подхода американского и нашего родного к организации труда как оно есть. Бывают исключения, но я о них не знаю.

              #882167
              • Антон Смоленский Антон Смоленский
                05.02.1719:35:21

                Ну фиг знает — может тут случай из оперы «по Сеньке и шапка»?

                Отредактировано: Антон Смоленский~23:02 05.02.17
                #882186
  • Rspb Rspb
    05.02.1714:56:03

    Датским студентам предлагают жить в инновационных контейнерных домах.

    dr. dk/nyheder/indland/studerende-i-containere-kan-blive-pionerer-byudvikling

    Отредактировано: Rspb~14:58 05.02.17
    #882126
  • box320 box320
    05.02.1717:40:04

    Я уж думал, что я единственный, кто терпеть не может этот кубизм. Оказывается, здесь полный сайт нормальных людей. Привет вам, братья по разуму!

    Отредактировано: box320~17:41 05.02.17
    #882160
    • Jonatan01 Jonatan01
      06.02.1714:07:27

      «Ошибка поспешного обобщения» Загугли.

      #882489
  • Timur Alexandrovich Odintsov
    06.02.1706:09:05

    А никого не смутило, что Сколтех работает при поддержке Массачусетского технологического института? Не получится ли так, что если наши и изобретут что-то годное, то это все-равно уйдет на запад?

    #882344
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