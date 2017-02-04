Апартаменты по-научному: как выглядит первый жилой квартал в «Сколково»
В инновационном центре «Сколково» завершилось строительство первого жилого квартала — комплекса апартаментов «Тетрис». Уже в феврале сюда переедут семьи резидентов Фонда «Сколково» и студенты Сколковского института науки и технологий, сообщает пресс-служба иннограда. Весной планируется закончить строительство двух соседних кварталов — «Миро» и «Квадро» с коттеджами и таунхаусами. Всего на территории трех кварталов смогут поселиться порядка 1 тыс. человек.
Квартал представляет собой невысотную жилую застройку переменной этажности (4-5 этажей) с обособленными внутренними дворами и общественными пространствами.
Квартал «Тетрис» получил свое название благодаря фасадам в виде блоков тетриса со светлой облицовкой, отражающей солнечные лучи.
В «Тетрисе» представлены студии, одно- и двухкомнатные квартиры. Общая площадь комплекса составляет 12 тыс. кв. м, на его территории будут проживать 470 человек. В соседнем квартале «Миро» планируется строительство таунхаусов.
На территории «Тетриса» расположено 235 апартаментов площадью от 28 до 78 кв. м — они сдаются готовыми для проживания: с полной отделкой, встроенной мебелью и сантехникой.
Библиотека:
Спальня в жилом комплексе «Тетрис»:
Общая кухня:
Совместная ванная комната:
Более 6 лет, со дня основания в 2010 году, Сколково активно развивается и наполняется жизнью, приобретая черты инновационного города. Уже действует крупнейший в Европе Технопарк, завершается строительство здания Сколковского института науки и технологий, строятся центры НИОКР индустриальных партнеров, проложены транспортные «артерии», завершено строительство первых трех жилых кварталов города. Заселение первых жителей иннограда — знаковое событие, открывающее новый этап в развитии Инновационного центра «Сколково».
Справочная информация
Фонд «Сколково" — некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в конце первого полугодия 2015 года их число достигло 1521) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они привлекли 21,1 млрд рублей инвестиций, создали 21,8 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет — Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru
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- gradimir grujic
- 04.02.201709:26
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