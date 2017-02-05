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В Свердловской области открылось производство брендированной клейкой ленты

В Реже предпринимательница из Екатеринбурга открыла производство бренд-ленты или фирменного скотча. Производство уникально тем, что на данный момент клейкую ленту по собственному дизайну выпускают только в Москве и Китае.

Реж для размещения производства выбрали не случайно — в области и земля стоит дешевле и налогов меньше. Нет проблем и с работниками.

— Условия труда, стабильная зарплата. Для Режа стабильно, поэтому меня всё устроило. Был в Екатеринбурге, работал, сейчас здесь — заработок один и тот же, только дома.

говорит Андрей Сохарев, печатник производственной компании «Брендлента».

Производство разместилось в цехе площадью более 800 квадратных метров, где установлено итальянское оборудовнаие. Не малую помощь в открытии производства оказали областные власти.

Из Фонда поддержки предпринимательства год назад Наталье выделили почти три миллиона рублей. На эти средства она купила новое оборудование.

В этом году механизм поддержки поменялся. Теперь вместо субсидий будут предоставлять возвратные льготы. На этот проект в регионе планируют направить более 470 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

— Это прежде всего предоставление микрозаймов, это предоставление поручительств и гарантий и инструмент, который активно развивается в области — это льготное инвестиционное кредитование.

https://ystav.com/novosti-rezha-v-gorode-otkrylos-proizvodstvo-brendirovannoy-kleykoy-lenty/

Свердловская область, Брендлента, малый и средний бизнес
  • bigpotap bigpotap
    05.02.1715:26:41

    «Уральский бренд на российском рынке» ???

    Мне кажется, или с урала сепаратизмом запахло?!

    Отредактировано: bigpotap~15:27 05.02.17
    #882130
    • Георгий Степанов Георгий Степанов
      05.02.1716:18:41

      Похоже, что кажется.

      То, что кто-то пытается раскрутить региональный бренд для всей страны — не сепаратизм.

      Отредактировано: Георгий Степанов~19:48 05.02.17
      #882138
      • bigpotap bigpotap
        06.02.1718:20:46

        Смысл я то понял, но прозвучало очень странно…

        Нужно было сказать как-то по другому.

        А то, если слушать получается, что российский рынок для уральских бизнесменов является зарубежным… Так и хочется спросить у ведущей, кто же ей текст писал???

        #882590
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