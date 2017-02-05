Во Вьетнаме открыт скульптурный портрет летчика-космонавта Виктора Горбатко

Скульптурный портрет российского космонавта, дважды Героя Советского Союза, Героя Труда Вьетнама Виктора Горбатко открыт в городе Фанранг центральной вьетнамской провинции Ниньтхуан. Бюст работы известного скульптора Виталия Шанова установлен на территории российско-вьетнамского совместного предприятия по производству морской соли «Дамвуа», почетным председателем правления которого является сам советский летчик.

Монумент стал уже вторым памятником российским космонавтам на вьетнамской земле. В сентябре 2015 года мемориал в честь летчика-космонавта Героя Советского Союза и Вьетнама Германа Титова был открыт на носящем его имя острове в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря. На протяжении четверти века космонавт Титов оставался бессменным председателем Общества советско-вьетнамской дружбы, а в 1991 году стал почетным председателем Общества российско-вьетнамской дружбы и занимал этот пост до своей кончины в 2000 году.

«Виктор Васильевич Горбатко — герой, который при жизни заслуживает этого скульптурного портрета. Он всецело посвятил себя развитию отношений дружбы между народами наших стран», — отметил, открывая торжественную церемонию, заместитель председателя правления «Российского фонда мира» Игорь Панфилов. «Вместе с Героем Вооруженных Сил Вьетнама Фам Туаном, ставшим первым космонавтом Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии они подняли на космическую высоту отношения наших стран, совершив совместный полет в космос в июле 1980 года», — сказал Панфилов.

По словам самого космонавта Горбатко, появление собственного скульптурного портрета для него почетно и радостно. «Очень непросто что-либо говорить, когда тебе при жизни открывают памятник. Я горжусь, что вместе с Фам Туаном мы укрепили отношения дружбы между нашими странами. Мы с ним сегодня и на земле продолжаем дружбу, которая началась во время космического полета в 1980 году», — рассказал космонавт.

Летчик-космонавт Фам Туан в свою очередь сказал, что испытывает чувство искренней гордости за то, что на вьетнамской земле появился памятник его «другу и учителю Виктору Горбатко», что, по его мнению, стало еще одним символом прочных отношений между народами Вьетнама и России. «Народы Советского Союза и России много помогали Вьетнаму и даже проливали свою кровь за нашу страну. Сотрудничество наших стран было на земле, в воздухе, на море, а с нашим полетом взаимодействие двух стран начало развиваться и в космосе», — отметил Фам Туан.