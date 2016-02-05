США в шоке от новых успехов России. Время-вперёд! 229

Можно было бы подумать, что мы сочинили провокационный заголовок, чтобы привлечь побольше зрителей к просмотру, но этот тот случай, когда заголовок полностью соответствует содержанию. Все подтверждающие ссылки даны в описании ролика. И этот тот не очень уж редкий случай, когда большинство российских СМИ вновь проигнорировали действительно интересную историю.