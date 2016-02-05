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США в шоке от новых успехов России. Время-вперёд! 229

Можно было бы подумать, что мы сочинили провокационный заголовок, чтобы привлечь побольше зрителей к просмотру, но этот тот случай, когда заголовок полностью соответствует содержанию. Все подтверждающие ссылки даны в описании ролика. И этот тот не очень уж редкий случай, когда большинство российских СМИ вновь проигнорировали действительно интересную историю.

https://vk.com/rossiya_segodnya

Россия, экономика
  • Нет аватара treins
    05.02.1723:45:03

    в шоке, проcто деньги выбивают пугая Россией.

    #882271
    • Evgeny Glotov
      06.02.1700:02:07

      Вот прям конечно же наш ВВП за 2 года в 2 раза упал. Заводы стали производить в 2 раза меньше продукции, в полях стало расти в 2 раза меньше пшеницы,газпром начал качать в 2 раза меньше газа.

      Номинальный ВВП — это бутафория. ВВП по ППС — гораздо более реальный показатель, хотя и в нём есть неточности.

      Отредактировано: Evgeny Glotov~00:04 06.02.17
      #882275
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара UHAHAN
          06.02.1700:21:30

          График лживый. Я, предположим, три года назад производил продукции на 10 рублей в год и это было $3 по тому курсу. В прошлом году я произвел продукции на 17 рублей, но по текущему курсу это $2,7. По сути и по факту я нарастил производство очень серьезно, а по твоим выкладкам я наоборот сократил производство.

          Отредактировано: UHAHAN~00:30 06.02.17
          #882285
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            06.02.1700:28:55

            Почему лживый? Там же написано — ВВП в $. Слов «объемы производства» и «рубли» на графике — нет. График абсолютно справедливый — при девальвации национальной валюты в 2 раза — ВВП в $ тоже падает в 2 раза.

            Отредактировано: Антон Смоленский~00:29 06.02.17
            #882291
            • Нет аватара UHAHAN
              06.02.1700:31:05

              Лживый он потому, что вводит в заблуждение.

              #882294
              • Антон Смоленский Антон Смоленский
                06.02.1700:34:01

                Его можно пересчитать в рубли — тогда ВВП России будет прямой, а ВВП США вырастет в два раза — так будет менее лживо?

                ВВП — это совокупная рыночная стоимость. Так что это не график лживый, а индикатор, если уж на то пошло.

                Хотя с другой стороны — если Вы будете производить огромное количество никому не нужных вещей — будет ли это отражать состояние Вашей экономики?

                Отредактировано: Антон Смоленский~00:34 06.02.17
                #882296
                • Нет аватара UHAHAN
                  06.02.1700:46:14

                  Его нужно отражать в рублях, а ВВП США отражать в $. Но график строить по процентам.

                  #882303
                  • Антон Смоленский Антон Смоленский
                    06.02.1701:44:48

                    Спорно.

                    Пример — стоит в Калуге завод по сборке Фольксвагенов. Не смотря на то что это Фольксваген — это ВВП России, всей ценой автомобиля (так как ВВП считается исключительно по географическому признаку). Предположим в этом году и прошлом году произвели вы одинаковое количество автомобилей. Но по прошлому курсу это был 10млн рублей, а по нынешнему — 20 (Вы же не будете утверждать всерьез, что калужские Фольксвагены оценены в рублях? Это ведь все таки Фольксваген, а не ВАЗ).

                    Будет ли это значит, что объем производства вырос в два раза?

                    Я к тому — что графики можно рисовать как угодно. Намного важнее понимать что такое ВВП по сути.

                    Отредактировано: Антон Смоленский~02:09 06.02.17
                    #882319
                    • Сера Бэб Сера Бэб
                      06.02.1709:42:53

                      А в какой валюте должны быть оценены калужские фольксвагены??? Может в йенах или юанях))))) Вы немножко перегрелись на солнышке)))

                      Отредактировано: Сера Бэб~09:43 06.02.17
                      #882383
                    • Андрей Логвинович Андрей Логвинович
                      06.02.1709:56:49

                      А вы всерьез утверждаете что Фольцваген от «девольвации» стал в 2 раза эффективней?

                      Можно даже добавить: В отличии от ВАЗа?

                      #882386
                      • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
                        06.02.1718:18:17

                        Но по прошлому курсу это был 10млн рублей, а по нынешнему — 20

                        А вы всерьез утверждаете что Фольцваген от «девольвации» стал в 2 раза эффективней?

                        Можно даже добавить: В отличии от ВАЗа?

                        Если привязываться к реальности, то хоть по прошлому хоть по нынешнему курсу это как было 10 млн руб. так и осталось 10 млн руб. А вот в долларах Было 10 млн.длр. а стало 5 млн.длр. и не «в отличии», а «также как» и на ВАЗ-е.

                        И в связи с этим к вам встречный вопрос: стал ли Фольксваген в два раза менее эффективнее из-за этого? «Так же как и ВАЗ»?

                        И отсюда следующий вопрос: А как же ВВП? Если произвели столько же, то почему ВВП в два раза меньше стал?

                        Отредактировано: Евгений Алиулин~18:26 06.02.17
                        #882589
            • Dima Lg Dima Lg
              06.02.1700:56:45

              График абсолютно справедливый — при девальвации национальной валюты в 2 раза — ВВП в $ тоже падает в 2 раза.

              Прежде чем писать такую Космическую чушь прочитай хотя бы что такое ВВП и как он считается.

              #882306
              • Антон Смоленский Антон Смоленский
                06.02.1701:35:59

                И в чем же чушь, позволь спросить?

                #882318
                • Dima Lg Dima Lg
                  06.02.1701:47:28

                  Номинальный пересчёт ФИГНЯ полнейшая .

                  Там за валютными колебаниями не разглядеть реальных процессов в экономике.

                  Так мы за 2016 получается выросли аж на 20%

                  А Британия получается на одном Брегзите 15% ВВП потеряла. Ай ай ай.

                  Причем еще с логикой чем дороже тем лучше.

                  Если одно и тоже стоит X это хорошо. А если 10X то просто великолепно.

                  Раньше в США один авианосец за 1М делали, а теперь за 7М. Видимо в 7 раз лучше стало.

                  Отредактировано: Dima Lg~01:51 06.02.17
                  #882320
                  • Антон Смоленский Антон Смоленский
                    06.02.1701:51:59

                    Это не ответ на мой вопрос, ибо никоим образом не опровергает того факта что

                    при девальвации национальной валюты в 2 раза — ВВП в $ тоже падает в 2 раза.

                    Ибо ВВП (для тех кто в танке) — это не количество танков построенное в год, а рыночная стоимость произведенных товаров. И если товары оценены в рублях, а ВВП считаем в долларах — то и ВВП будет ходить за курсом рубля к доллару. Бай дизайн.

                    Но я скажу что такое полная чушь. Полная чушь — это пересчитывать и перерисовывать графики так как приятно потом на них смотреть.

                    Номинальное им не нравится, зато нравится ППС. Поэтому номинальное — это чушь, а ППС — зело и годно. Не нравится ППС — посчитаем на дущу населения. Так не понравится — еще как нить отнормируем. Найдем нишу где у нас все норм получается. А то что согласно графику ВВП по ППС доллар должен стоить 30р, а не 60 — это мы не замечаем? Вот когда будет паритет валют — тогда и считайте по нему — и это будет объективно.

                    То что ты считаешь ВВП показателем развития экономики, хотя в условиях глобальной кооперации это бессмысленно — это твои личные проблемы. Но если уже берешь этот индикатор на вооружение — уж принимай его как есть, без подгонок всяких.

                    PS: дай угадаю — ты наверное на самом деле даже не знаешь что такое ППС? Правда? Просто фразу услышал «паритет покупательной способности» и она тебе понравилась. Мой автомобиль подорожал на 50%, а компьютер на котором я сейчас набираю этот текст — в два раза. В рублях, а не в долларах. Вот такой у нас ППС.

                    Отредактировано: Антон Смоленский~02:06 06.02.17
                    #882323
                    • Dima Lg Dima Lg
                      06.02.1702:10:16

                      о что ты считаешь ВВП показателем развития экономики, хотя в условиях глобальной кооперации это бессмысленно — это твои личные проблемы. Но если уже берешь этот индикатор на вооружение — уж принимай его как есть, без подгонок всяких.

                      — Я так не считаю.

                      Так же считать что-то в долларах которые сегодня стоят одно, а завтра другое. В зависимости от стоимости их заимствования это просто песня.

                      PS: Да и еще ты теперь платишь в два раза меньше в USD за Еду, ЖКХ и т. д. по этому ВВП упал в два раза.

                      Да и как тебе рост на 20% в 2016? Ты почувствовал.

                      Отредактировано: Dima Lg~02:17 06.02.17
                      #882326
                    • Sergio Buk Sergio Buk
                      06.02.1707:56:37

                      А то что согласно графику ВВП по ППС доллар должен стоить 30р, а не 60 — это мы не замечаем?

                      Вот с этого места поподробней! Это почему? Потому что цифры не в 2 раза уменьшились и не совпадает с бестолковы индикатором ВВП в номинале? Мне казалось, что этот индикатор несколько иное показывает, чем просто падение курса рубля, как ВВП по номиналу. Да и расчитывается не столь бесхитросно, как тот, за правильность которого вы топите.

                      Номинальное им не нравится, зато нравится ППС. Поэтому номинальное — это чушь, а ППС — зело и годно. Не нравится ППС — посчитаем на дущу населения. Так не понравится — еще как нить отнормируем. Найдем нишу где у нас все норм получается.

                      Перефразирую с другой, противоположной позиции, ибо у вас, борцунов, все с точностью наоборот:

                      «ВВП по ППС им не нравится, зато нравится ВВП в номинале. Поэтому ППС — это чушь, а в номинале — зело и годно. Не нравится в номинале — посчитаем в ППС на дущу населения. Так не понравится — еще как нить отнормируем. Найдем нишу где у нас все норм получается». Годно? Ну и что, что в номинале уровень жизни не отражает, а фактически показывает то, как девальвировался рубль, но нам, борцунам и срывателям покрвов нравиться, т.к. какая разница в циферках! Когда в РФ нацвалютой будет доллар, тогда и приходите с номинальным ВВП и ВВП на душу населения (не по ППС) с их тупой методикой подсчета, учитывающей только курс нацвалюты к доллару. Заодно и поржем над соседней страной. Ухахах, в 3,5 раза ВВП обвалилось! Это же надо!

                      PS: дай угадаю — ты наверное на самом деле даже не знаешь что такое ППС? Правда? Просто фразу услышал «паритет покупательной способности» и она тебе понравилась.

                      Допустим и я, например не знаю! Но тут у нас парень, с ником Антон Смоленский, который нам сейчас и разъяснит, а мы посмотрим, правильно или нет, и в очередной раз над ним посмеемся. Ну или кто то из его коллег, отписавшихся ниже, объяснит.

                      Мой автомобиль подорожал на 50%, а компьютер на котором я сейчас набираю этот текст — в два раза. В рублях, а не в долларах. Вот такой у нас ППС

                      Часто питаетесь автомобилями или компьютерами? Попу подтираете ими, за проезд, бензин платите? Уж лучше ППС считайте в попугаях или питонах, а не в автомобилях, не так смешно будет.

                      Отредактировано: Sergio Buk~08:04 06.02.17
                      #882368
          • Tuck Trucker Tuck Trucker
            06.02.1705:36:30

            График лживый. Я, предположим, три года назад производил продукции на 10 рублей в год и это было $3 по тому курсу. В прошлом году я произвел продукции на 17 рублей, но по текущему курсу это $2,7. По сути и по факту я нарастил производство очень серьезно, а по твоим выкладкам я наоборот сократил производство.

            Если бы каждый производитель в России поднял выпуск продукции в 2 раза и продал её на экспорт то график ВВП был бы иным и действительно не упал бы, а вырос. Но этого не произошло. Большую долю занимает углеводороды, и если скажем мы нарастим на следующий год в 2 раза экспорт зерна, то падение в 2 раза нефтеного сектора это перекроет. Потому что от экспорта нефти и газа мы получали под 200 миллиардов долларов, а от экспорта зерна на порядок меньше.

            Вот к примеру один из практических индикаторов состояния экономики

            10 Марта 2015

            Продажи новых автомобилей в феврале упали на 38%

            05 Февраля 2016

            По предварительным оценкам, в январе рынок новых автомобилей в РФ обвалился на 29%

            В последний год уже дальнейшего падения почти нет. То есть тут мы видимо добрались до дна.

            Мы все тут на СуН читаем новости об открытии новых производств. Но как изменилась доля нефти в бюджете РФ? Мало. Отсюда и показатели.

            #882343
            • Sergio Buk Sergio Buk
              06.02.1707:22:40

              ВВП — это не = экспорт. ВВП в номинале у РФ уменьшился соразмерно девальвации нацвалюты (из-за тупой методики подсчета, когда в тупую берется ВВП в нацвалюте и делиться на курс доллара), а не из-за падения экспорта углеводородов. Если не в курсе, с экспортом нефти и газа в объемном выражении все в порядке, просто уменьшилась прибыль от них в ДОЛЛАРОВОМ измерении. В рублевом при этом фактически осталась на прежнем уровне (из-за девальвации рубля).

              Что бы продемонстрировать тупость подобного расчета в долларах и вам приведу один простейший наглядный пример — в соседней стране (с той стороны Европеского вала Яценюка) ВВП в номинале (да даже на душу населения) разве уменьшился в 3,5 раза? Ну конечно же нет. Там не стали производить в 3,5 раза меньше товаров и услуг. Так же, как и в РФ вдвое выпуск того же не уменьшился. Когда в РФ нацвалютой станет доллар, тогда в общем и приходите с этим показателем.

              Так что ни экспорт, ни уменьшение спроса на какой либо вид товара, это никак не = ВВП. Но попытка помочь коллегам натянуть сову на глобус мне понравилась, а то уж они что-то слишком прямолинейно делают вид, что не понимают того, что им пытаются объяснить.

              Для вас же даже Вики специально указывает: «Список стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Например: цена за литр бензина АИ-95 (Premium) в Норвегии составляет 1,80 $, в США — 0,66 $, в России — 0,61 $, а в Венесуэле — 0,01 $ [1]. Таким образом, ВВП по номиналу у развитых стран завышен, а у развивающихся занижен. Для сравнения стран также введен расчёт ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точней определяет качество жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя».

              Отредактировано: Sergio Buk~07:33 06.02.17
              #882362
              • Tuck Trucker Tuck Trucker
                06.02.1708:54:14

                Всё правильно, фактически упала-то валюта, а с ней и ВВП. Ну так почему упал рубль, потому что валютный товар России (нефть) подешевел, и ВВП упал ко всем валютам, доллар тут лишь одна из них. Если мы увеличим долю других валютных товаров, которые могут заменить нефть, то и рубль не упал бы.

                Вот структура экспорта РФ

                ВВП конечно не зависит напрямую от экспорта, речь о том что экспорт отражает внутреннюю структуру производства.

                С низким рублём у нас упала покупательная способность, а необходимость в импорте осталась. Так что для стран много импортирующих это удар по развитию. А сколько кредитов взято было в валюте, а доходы-то были в рублях, и теперь отдавай как хочешь.

                Отражает ли ВВП уровень падения скажем производства? Нет. Он отражает скорее что экономика болеет и по его динамике можно прогнозировать её состояние. Мы производим слишком мало устойчивых к ценовому падению товаров.

                Поэтому когда говорят что график лживый, нет он лживый, просто его пытаются неверно интерпретировать. Если ВВП упал, то в экономике в целом вряд ли наблюдался рост и так оно и есть на практике.

                #882375
                • Sergio Buk Sergio Buk
                  06.02.1709:50:01

                  Всё правильно, фактически упала-то валюта, а с ней и ВВП.

                  1. Нет, неправильно. Упал курс рубля, а с ним и ВВП, но в ДОЛЛАРОВОМ исчислении. Давайте не забывать, что речь тут в комментах началась с графика, в котором якобы ВВП РФ вдвое уменьшилось. И известный всем набрасыватель даже не удосужился пояснить методику подсчета, который этот график отражает. Но для его целей это и не нужно. Фактически это график динамики девальвации рубля и к реальному падению ВВП отношения фактически не имеет.

                  2. Цена на нефть упала втрое (в начале 2016 г., если не ошибаюсь.), курс рубля в основном вдвое (за исключением непродолжительного периода). Но ВВП ни втрое (как нефть), ни в двое (как курс рубля) не проседал. Плюс тут еще и санкции свою лепту внесли. Так что мы видим, что ни падение курса доллара ни цены на нефть не привели к кратному падению ВВП.

                  3. Что касается производства зерна — экспортная стоимость его за последние годы сцщественно снизилась, и если РФ начнет продавать его вдвое больше, будет как и с нефтью, объемы экспорта больше, прибыль в долларах меньше — а в руб оставаться на уровне. Так что большой выброс на внешний рынок одного какого то ресурса не приведет к тому, о чем вы толкуете. Снижающаяся цена зерна позволяет нам отвоевывать рынки, при этом в силу девальвации рубля остается довольно выгодной для экспортеров. Что касается большинства экспортных товаров.

                  4. Покупательная способность упала в основном не из-за низакого курса рубля, т.к. среднестатическая российская семья не каждый день покупает импортные товары, т. е. фактически это некоторая бытовая техника, импортные авто, комп.техника. Продукты питания же, в основной своей массе, подорожали более или менее соответственно уровню инфляции и резкого (в 2 раза) их удорожания не было. Основной уровень падения покупательной способности случился из-за урезания всяких премий и некоторых других надбавок бюджетникам. Они стали меньше приобретать товаров и услуг ну, а дальше по цепочке. Все потому, что правительство частично (хоть и говорило, что сверхдоходы от нефти по фондам пихает) тратило на з/п доходы от продажи энергоносителей. Даже девальвация рубля только частично спасло ситуацию (Например нефть по 100 баксов, доллар по 30 руб и нефть по 50 баксов и рубль по 60 руб в итоге доходы бюджета в рублях те же). Отсюда и основное падение покупательского спроса, т.к. у бюджетников (а по цепочке и у других) меньше денег на приобретение повседневных товаров, а не на компьютер раз в 5 лет и другую бытовую технику раз в 5-10 лет. Плюс инфляция была все же немальенькая в 2015 году.

                  5.

                  Так что для стран много импортирующих это удар по развитию.

                  По развитию чего? Если это импорт продуктов, бытовой техники, легковых автомобилей — по развитию тех, кто к нам это импортирует? Ведь их товар, это их ВВП такие страны не могут приобрести. А тем временем, экспортеры этой несчастной страны (ну про которую вы переживаете), пользуясь преимуществом слабой национальной валюты, снижают экспортные цены и продает больше товара в зарубежных странах, увеличивают производство. Внутренний рынок так же вынужден покупать имеющееся в их стране, что способствует росту производства. Про сельхозтехнику вот например sdelanounas.ru/blogs/78547

                  Это п. 4 и 5.)что касается вашего плача Ярославны про жуткие беды от «низкого рубля» и вашей привязки покупательной способности к этому «низкому рублю».

                  6.

                  Если ВВП упал, то в экономике в целом вряд ли наблюдался рост и так оно и есть на практике.

                  Это вообще к чему? Какое отношение к графику? А рост/падение экономики не есть рост/падение ВВП? Вроде да. Но только выраженный не в тупых графиках, которые показывают не падение/рост ВВП, а изменения курса нацвалюты относительно доллара. Если ВВП упал, то говорить о росте экономики можно, ибо ВВП порой не только падает, но и растет, что собственно и происходит.

                  В общем много у вас каких то не очень связных друг с другом обрывков мыслей без каких то даже простеньких обоснований. Я на сильную умность обоснований не претендую, да и на то, что вы написали, шибко связно так же не ответишь.

                  И вот этот график все же интересней, так как показывает долю экспорт нефти в ВВП страны. Раз уж мы говорим о ВВП и экспорте.

                  Отредактировано: Sergio Buk~10:09 06.02.17
                  #882384
                  • Нет аватара fales
                    06.02.1710:21:19

                    Блестящий ответ! А за какой год график?

                    Отредактировано: fales~12:04 06.02.17
                    #882398
                    • Sergio Buk Sergio Buk
                      06.02.1710:49:38

                      Ну тут в комментариях обсуждался график (фактически представляющий собой график изменения курса рубля) в первом посте, которым один местный, дежурный покровосрыватель хотел показать уменьшение ВВП РФ в два раза. Затем вот чуть выше график структуры экспорта РФ, на котором почему-то продукты нефтеперерабтки, такие как различное топливо, масла ни как не отражены (видимо их по непонятной мне причине засунули в мин. сырье). Или вы про год приведенного мной графика? Насколько я помню, он мне в 2014 году на глаза попался.

                      Вот тут еще хорошо график отражает, что при падении цены на нефть, ВВП РФ пропорционально не меняется, т. е. зависит конечно от нее, но не так, как некоторые себе представляют. Он, в частности, подтверждает и пункт 2 моей длинной портянки выше. Думаю если его и до 2016 года продлить (с учетом потерь от санкций), то будет тот же результат — от такой бешеной зависимости от цен на нефть, что была в 1990-1998 году мы все же ушли. Вот график:

                      Отредактировано: Sergio Buk~10:50 06.02.17
                      #882403
        • Sergio Buk Sergio Buk
          06.02.1707:17:42

          Понял, значит в Нерабыстане ВВП упал в 3,5 раза. Бхахах, да откуда вы такие беретесь то, борцуны? Что вам выгодно, то и тащите для аргументации. Ведь для таких как вы же даже в Вики написано:

          «Список стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Например: цена за литр бензина АИ-95 (Premium) в Норвегии составляет 1,80 $, в США — 0,66 $, в России — 0,61 $, а в Венесуэле — 0,01 $ [1]. Таким образом, ВВП по номиналу у развитых стран завышен, а у развивающихся занижен. Для сравнения стран также введен расчёт ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точней определяет качество жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя».

          То же относиться и к ВВП на душу населения.

          #882360
        • capt4net capt4net
          06.02.1710:05:57

          Ну тогда американский в основном — услуги адвокатов и продукция Голливуда.

          #882392
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара fales
          06.02.1710:24:33

          Большей частью манипуляция фактами, но вот эти два утверждения

          вымирающая Россия(не Кавказ)

          плохо образованным населением

          откровенная ложь

          #882399
          • Нет аватара Belchanin
            06.02.1712:21:16

            Так и по поводу стареющим населением не прав… видать товарищ относится к плохо образованному населению.    

            #882436
            • Нет аватара fales
              06.02.1714:52:36

              Так и по поводу стареющим населением не прав

              Вообще гоаоря реально есть такая тенденция, связанная с увеличением средней продолжительности жизни. Но подано это в стиле Навального

              #882508
      • Человек Человек
        06.02.1706:26:49

        Ну это же по данным всемирного банка. А там, во первых всё в долларах (пересчитываем и имеем нужную цифру), а во вторых в России всё плохо (иначе и быть не может).

        #882347
      • Евгений Сильвер Евгений Сильвер
        06.02.1712:02:16

        Ну-с, к примеру, производство автомобилей упало в 2 раза. Рынок услуг автосервиса просел примерно на столько же. Упали продажи з/ч. Рынок ЭВМ и прочей микроэлектроники рухнул тоже примерно в 2 раза. Да, потребление продуктов не упало в два раза, ибо жрать люди хотят независимо от ситуации в экономике. От того, что газпром продаёт больше газа за меньшие деньги мне что-то не лучше, вот если б он, наконец, повернулся к российскому потребителю лицом, а не тем, чем сейчас… Что же касается ВВП, то это просто бухгалтерский показатель. Даже ВВП на душу населения ничего не говорит. А говорят два показателя: модальный и медианный доходы. Можете поискать их значения, если интересно. Боюсь только, что цифры не понравятся вам…

        #882428
    • Dima Lg Dima Lg
      06.02.1700:32:39

      Фейк Это

      2013 2014 2015

      1 КНР 16585 18083 19524

      2 США 16663 17348 17947

      3 Индия 6740 7347 7983

      4 Япония 4663 4650 4738

      5 Германия3629 3757 3848

      6 Россия 3468 3666 3580

      #882295
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        06.02.1700:39:11

        А вот это как раз по ППС.

        А по номиналу вот так

        Отредактировано: Антон Смоленский~00:39 06.02.17
        #882300
        • Dima Lg Dima Lg
          06.02.1701:19:45

          Номинальный пересчёт ФИГНЯ полнейшая .

          Там за валютными колебаниями не разглядеть реальных процессов в экономике.

          Так мы за 2016 получается выросли аж на 20%

          А Британия получается на одном Брегзите 15% ВВП потеряла. Ай ай ай.

          Отредактировано: Dima Lg~01:22 06.02.17
          #882314
        • Dima Lg Dima Lg
          06.02.1702:21:57

          Да и я поправил твои минусы на 0 дабы ты не подумал чего плохого.

          #882330
    • Нет аватара kynda
      06.02.1706:44:18

      Познавательный график, спасибо, прям в стиле западных СМИ и ведь не соврали, вот уж реально журналистский профессионализм.

      В США строили завод по утилизации оружейного урана и потратили 7 млрд$, и в России строили, потратили 240 млн $, в США не достроили и бросили, ну не знают они, как уран утилизировать, то деньги вложены, ВВП? ВВП! А в России достроили и запустили, производит реальный ВВП. У кого ВВП больше? Конечно США молодцы. В США разрабатывают F-35, потрачено так, если по минимуму где-то около 300 млрд $ (а некоторые заявляют и о триллионах уже), при этом произведено менее ста самолетов и те летают через раз. А сама программа еще далека от завершения и даже конечный результат в лучшем виде будет уступать самолетам 4 поколения, а вообще идут разговоры о прекращении программы и модернизации самолетов 4-го поколения. Но деньги то освоены! ВВП? ВВП! И какой!

      На самом деле уже пишите до конца, что это отображение не реального ВВП, который можно пощупать, а результат деятельности печатного станка у стран. У нас да, печатный станок работает слабенько…

      #882350
    • Сергей Dorian Сергей Dorian
      06.02.1711:36:33

      а причем тут ВВП к стоимости доллара?! США этого и добивались насильно всё привинчивая к доллару и делая себя тем самым «образцом» экономики с Британией, вы уж определитесь или ВВП или ВВП с привязкой к доллару и следовательно стоимостное отношение из расчетов цены доллара, правильно всё тут пишут, если девальвировать свою валюту, ВВП страны ни в коем случае не падает в 2 раза!!! Он падает только если привязывать его к доллару, но этого делать не только не нужно, но и опасно и более того нужно всячески этого избегать, если государство вне ЕС и ближайшего союзника США хочет чего-либо достичь в экономическом плане, т.к. инструмент девальвации довольно эффективный в некотором плане для развития своего реального ВВП! что куда более важно…

      #882419
    • Павел Дурнов Павел Дурнов
      06.02.1712:36:44

      Вот ведь какая ситуёвина. Ваня Кузнецов и Джон Симт внезапно заболели и у того и у другого аппендицит образовался, и сделали им простейшую операцию аппендэктомию. Только Джон заплатил за нее 30 000 $(точнее остался должен или если он достаточно успешен, то его страховая заплатила), а Ваня 300 $(точнее ФОМС заплатил, хотя Ваня возможно и вовсе безработный тунеядец). И увеличился ВВП США на 30 000 $(точнее еще больше, там еще от страховой капнуло и от фармацевтов), а ВВП России на 300 $. Хотя по факту и там и там проделана одна и та же работа…

      А поднять ВВП в номинале очень легко! Надо просто считать «правильно», например как в Великобритании добавить в ВВП обороты теневой экономики, проституции, торговли наркотиками, оружием, азартных игр(а так как все это никто точно не учитывает, то и цифры можно брать любые), или как в США добавить «недополученную ренту», это когда помещения которые находятся в собственности у граждан и в которых они проживают, считаются, как будто граждане их сами себе сдают в аренду по рыночной цене и эта сумма плюсуется в ВВП! Знаете как ВВП скакнет! Уххх!!! ;)

      #882446
      • megajob megajob
        06.02.1713:57:50

              

        Хотя ВСЕ вы тут упускаете «главный ВВПователь» матрасной страны — валютные махинации.     «перекладывание» баксов с одного сервера на другой (там видать вообще уже забыли как бумажные деньги выглядят) вот так с нифига накручивает ВВП США просто до безумных размеров.        Ведь все и вся знают что Китай, не имеющий такой возможности накручивать ВВП «рисованием ноликов» уже стал первой экономикой Мира, но если Китай первая Реальная экономика, то каким чертом может быть Реальным ВВП США? Ответ действительно прост — конечно не может.

        Поэтому все роскозни «америка самая богатая страна в Мире», незаметно день за днем разбиваются об правду жизни «не все можно купить»!!   

        Вообще то термин «импортозамещение» придумали не в России и не сегодня. Уже давно покупатели оружия требуют не просто что бы оно стреляло, но и технологии и «откаты» через «.реинвестирование.» и многое другое. Вы будите смеяться, но слова Трампа (новый презик США) «я верну заводы в америку» © по сути есть то же самое «даешь импортозамещение!!»       

        Поэтому все эти танцы вокруг ВВП, ППС и другой финансово-экономический астрологии — не более чем самоудовлетворение и ИБД (дабы не поувольняли и денешку давали).

        А кто все еще не понял то — воюют не за ВВП, а за Ресурсы!

        #882483
        • Павел Дурнов Павел Дурнов
          06.02.1715:02:27

          Вообще в структуре ВВП США реальный сектор весь занимает 13%… Все остальное услуги. 3% строительство(вообще все строительство) и 11% риелтерские услуги.

          Про торговлю бумажной нефтью, бумажным золотом и прочими несуществующими товарами на Нью-Йоркской бирже рассуждать будем(объем торгов нефтью только на этой бирже в день превышает дневную общемировую добычу примерно в 8 раз)? Там дошли уже до дерриативов третьего порядка(маржин кол например, это когда торгуется право проверить прибыль от повышения или понижения цены). Валютные махинации по сравению с этим вообще детский сад!

          #882511
  • Алексей Петров Алексей Петров
    06.02.1700:05:33

    простите за глупый вопрос.а простому народу что от этого?только не говорите что я смотрю на это все поверностно

    #882277
    • Иван Попов
      06.02.1700:29:39

      Простите за глупый вопрос, а «простому народу» это кому? Иждивенцам, которые сидят и ждут когда государство за них решит все их проблемы? Или тем кто сам отвечает за себя, и не ищет себе оправдания в «окружающих обстоятельствах», а сам творит свою реальность?

      Государство должно быть сильным и безопасным, должно развиваться и двигаться вперёд (что уже видно например из этого видео), а строить каждому свою жизнь необходимо уже самостоятельно, на сколько хватит разума и воли.

      И эти правила работают вот уже 25 лет, не ждите других правил.

      #882292
      • Константин Рубцов
        06.02.1700:36:04

        Все правильно, в России любой может выбрать любой путь. Одни жрут боярышник, работая за 10 тысяч рублей, сдыхают от него и хорошо это. Другие едут на ту же вахту и имеют 100 тысяч, а если ты сварщик аргонщик, к примеру, то и 150 тысяч. И это хорошо,отбор.

        #882298
    • Нет аватара RusSoft
      06.02.1702:32:08

      А что лично Вы сделали для простого народа?

      Не знаю, как там считают ВВП, где правда, а где вымысел, но зато отчётливо знаю, что делается в моём бизнесе. В январе наша фирма удвоила продажи по сравнению с декабрём, и продолжаем рост, кризис заставил пошевелиться — внедрили ряд интересных решений, и продолжаем внедрять, и уже получаем первые ощутимые плоды. И простой русский народ (в нашем случае это программисты и дизайнеры) у нас деньгами не обижен.

      #882331
  • Константин Рубцов
    06.02.1700:30:46

    Конечно в шоке, аж дрожат все. Идиотский заголовок квасных патриотов. А на деле все просто, стоило 11 летнему школьнику подготовить интересный проект марсохода, НАСА мгновенно предложило ему и родителям переезд. Заметьте, не украло, не купили идею. Вот так надо работать и поддерживать своих людей.

    #882293
  • Евгений Беспалов
    06.02.1700:36:24

    мда — как говорится разрушить можно все за один день,а восстанавливать придется годами(десятилетиями).

    тем более когда со всех щелей креаклы кричат что «все пропало!» посыпая голову пеплом заключая свою похоронную речь словами «При мне такого не было!»

    Отредактировано: Евгений Беспалов~00:40 06.02.17
    #882299
    • Артём Переев Артём Переев
      06.02.1706:13:38

      Никто не говорит все пропало,говорят что все плохо.Довольствуясь тем что есть то никогда страну не изменить.Если кто нить прочитав то что что-то нужно менять пойдет поднимет свою квалификацию или встанет на путь открытия своего или с кем-то совместного дела то это принет в разы больше пользы чем пост про то что открылся садик в Дагестане.

      #882345
  • Юрий Максимов Юрий Максимов
    06.02.1702:15:40

    Это все хорошо, но могу сказать к примеру, в Чувашских деревнях с начала нулевых в гражданке пока еще ничего не изменилось, практической помощи от государства кроме газофикации и частичного асфальтирования не было (кстати про культуру и аккуратность работы пока говорить нечего, главная задача вырыть, довести, закопать), хотя и так таковой порядочности в деревнях нет (хаотичное расположение домов, улиц).

    Программа асфальт до каждой деревни, сработала прямо таки дословно, до тех деревень куда асфальта не было его таки положили, а если подобие асфальта осталось то уже извини, дорога по факту есть.

    Сегодняшний пример, государственная организация даже не смогла обеспечить межрайонный перевоз пассажиров, месяцами не выплачивая зарплату водителям автобусов.

    Вся работа молодежи и всего мужского населения свелась к гастарбайтерству. Причем поколение 90-х уже знает или знало, что именно этим ему придется заниматься, и даже не задумывается о своем самопроявлении. Никаких 100 тыс с вахты конечно не привозят, система такова что в основном наживаются на рабочих бригадиры, те кто собирают людей и договариваются о работе. Часто возвращаются ни с чем, либо очень маленькой зарплатой. Работа эта нестабильна и очень трудна. Многие не сдерживаются и спивают часть суммы либо прямо на работе либо по приезду.

    Частный бизнес конечно начинает понемногу исправлять ситуацию, но до полностью рабочего механизма еще очень далеко. У людей попросту не денег либо начать этот бизнес, либо оплатить его услуги. Еще далеко до того, когда самое простое увлечение может стать источником дохода. Например открытие простого блиночного ларька, по американскому примеру. Люди еще даже не понимают, что каждый занимаясь тем чего они умеют, могут создать свое унитарное общество. По примеру маленьких городков в Америке. Кстати коими были древние деревни, когда не зависели от государства.

    В общем приходиться заниматься не тем чего хочется делать и получается.

    Отредактировано: Юрий Максимов~02:30 06.02.17
    #882327
    • Константин Рубцов
      06.02.1707:56:11

      Нахрен всяких бригадиров и организатопов, надо самому, хотя бы начать с простого охранника, на той же Сабетте. Но это я сужу с высоты опыта своих 50 лет, конечно, молодому человеку трудно вырваться с своего окружения. А социальных лифтов сейчас, в таких местах,как вы описываете, очень мало. А таких мест полно. Но порасуждать о том, как плохо идёт программа Ф 35, мы первые и схемах вычисления ВВП.

      #882367
    • Павел Дурнов Павел Дурнов
      06.02.1712:19:25

      ну вот на примере деревни в Вологодской области, граждане вот взяли и изменились…

      На базе старой убитой котельной открыли у нас цех по переработке мяса птицы, сначала просто тушки ощипывали и разделывали, теперь там кроме этого, цех полуфабрикатов, колбасный цех, консервный цех, коптильня. И продукцию уже не только местную перерабатывают, но и с соседних областей везут. В соседней деревне была мастерская по обработке камня, теперь там завод, не только из полуфабрикатов надгробные плиты шлифуют, но и сами разделывают массив, линейку расширили, теперь и ступеньки и столешницы и плитку разную гонят, в прошлом году ввели цех по производству искусственного камня и формовке готовых изделий из него.

      В лесной промышленности, была только заготовка кругляка, потом появилась одна пилорама, потом еще одна, теперь в округе несколько полноценных цехов, один готовые срубы делает из бруса и из цилиндара, другой доски от горбыля до «евровагонки» полированой, еще один массив клееный гонит. (На вахте кстати в лесу оператор харвестера за две недели больше 80 т.р. получает в сезон).

      В деревне на берегу рыбинского водохранилища рыболовецкая артель появилась, теперь мужики не просто на рыбалку ходят, а зарабатывают на этом деньги, а в магазинах появилась речная рыба в ассортименте и по приятной цене.

      Пекарня, кроме хлеба, теперь в ассортименте и печенье и сухари и выпечка разная, и даже праздничные пироги под заказ, летом еще и доставка горячего хлеба по точкам дважды в день, а точки по всему району.

      Ферма КРС обновила поголовье и расширилась, вместо вырожденного стада мясомолочных буренок, теперь отдельно мясные ангусы и отдельно молочные голландцы, начали кроме сдачи мяса и молока на перерабатывающие предприятия в райцентре и сами торговать молоком, как на разлив с цистерны(знаете какие очереди выстраиваются), так и цех фасовки открыли в пластик льют молоко не пастеризованое. Заложили маслобойню и сырный цех, в этом году должны начать производство.

      Ну и по частным лавочкам. Было два магазина, «колхозный» и «райповский», райпотребсоюз довели до банкротства, все производства убили, большинство помещений продали, с оставшихся жили в основном арендой, магазин закрыли как убыточный. Открылся частный магазин, при магазине аптека и парикмахерская. Сейчас вот помещение райповского взяли в аренду, нашли хороших поставщиков(те же производства и артели на прямую), и теперь к нам из города ездят за продуктами! К лету еще и кафешку при магазине открывать будут. И да еще один магазин строится от Череповецкого хлебокомбината.

      Открылся автосервис с шиномонтажкой(при одной из лесопилок), механник у них свой, а загружен не на 100% вот они и открыли небольшой сервис, что-бы быстрее вложения отбить и людям платить не за присутствие, а за работу.

      В райцентре несколко огромных предприятий, постоянно расширяются и модернизируются! Город теперь не город, а территория опережающего развития! В молкомбинат индусы вложились. Куча мелких производств открывается.

      Вот хотели строить огромный целюлозный комбинат(инвестиции частников более 3 млрд $), но тут «активисты» уперлись с криками: экология! мы все умрем! нас хотят убить! Третий год палки в колеса проекту вставлят, и где только деньги берут на свои газеты, листовки, сайты, сувенирку и наклейки???

      #882435
      • Константин Рубцов
        06.02.1712:51:20

        Вот и молодцы, примерно то,что писал товарищ по частному бизнесу в США. Так и надо. Что касается комбината, то экологи, в общем то правы, работали по Байкальскому, это действительно очень грязное производство. Не знаю, какой проект у вас, но единственный там путь, предприятие полностью закрытого типа, но это дорого.

        #882452
        • Павел Дурнов Павел Дурнов
          06.02.1714:15:33

          Любое промышленное производство грязное! Тут уж ничего не поделать… С экологией у нас бяда! Не бяда-бяда как было раньше, а просто бяда! Но ситуация с каждым годом улучшается. В городе Северсталь (коксохимическое производство, металлургическое производство, производство проката и т. д.) и ФосАгро (химкомбинат, удобрения, кислоты, аммиак, азотка и т. д.), каждое производство входит в тройку крупнейших в стране.

          ЦБК собирались строить в стороне от города с учетом розы ветров, течений и пр. Проект прошел экологическую экспертизу, должен был стать самым современным и экологически чистым производством подобного типа в России, максимально автоматизированным. Причем деньги вкладывали не иностранцы, а наши местные «олигархи» (Алексей Мордашов если быть точнее), от государства только выделение земли, все остальное включая инфраструктуру бизнес должен был делать сам.

          Это плохо? Может тогда вообще ничего не строить и старые предприятия снести? Будем ровняться на соседнюю «великую аграрную державу»? Я понимаю, что в случае какой-то нештатной ситуации вполне может пострадать экология целого региона, но ведь так при работе любого крупного предприятия, любого завода, АЭС, ГЭС. Это не повод отказываться от строительства совсем!

          #882497
  • Нет аватара 99Andrei
    06.02.1711:23:11

    Евгений, дружище, от новой заставки в глазах рябит и голова пухнет     от мельтешения кадров.

    Отредактировано: 99Andrei~11:23 06.02.17
    #882413
  • Нет аватара getrag
    06.02.1712:21:34

    Когда ведущие лица гос-ва говорят,что зарплаты в космической области это диверсия, а так же они в шоке от зарплат учителей в регионах, то в такие бравые заголовки может поверить только больной… Единственное,где есть рост — это с/х, в остальном жестокий кризис.

    Беда государства в коррупции и нищенских зп, и пока успехов на этом поприще не видать и, 100%, с правительством медведа не будет. Он шуваловых награждает, а это уже попахивает преступлением

    #882437
    • Павел Дурнов Павел Дурнов
      06.02.1714:20:22

      Сколько лично Вы создали рабочих мест? Что Вы сами создали для страны, для своих сограждан? Кто должен поднимать зарплаты работникам коммерческих предприятий?

      А по поводу зарплаты учителя в регионах, то у нас в деревне учителя вполне так себе больше средней по региону получают… При этом еще и кучей льгот пользуются!

      Вы агитки поменьше распространяйте, там чаще всего просто отдельные фразы вырванные из контекста беседы и к реальности имеющие крайне опосредственное отношение.

      #882498
      • Константин Рубцов
        06.02.1714:56:46

        12 мест. Поднимать должны руководители предприятий, тем более это ФГУПы, сидящие на бюджете. Тем более, что директора этих госпредприятий себя не забывают, от слова совсем. Отдельную фразу сказал третий человек в государстве, Матвиенко, озвучив 14000 рублей. Я бы, с такой зарплатой, плюнул в харю директору и ушел. Тем более интересно посмотреть расходование бюджетных средств по этой школе.

        #882509
        • Павел Дурнов Павел Дурнов
          06.02.1715:25:33

          Вообще зарплата практически любого бюджетника(врача, медика, силовика) состоит из нескольких составляющих. Из оклада и надбавок. Про тот вопрос на который «Идите в бизнес», у силовиков оклад рядового росгвардии составляет 800 рублей. Только вот на руки получает в зависимости от места службы, ВУС и прочего до 40 т.р.

          У учителя есть оклад, надбавка за классность, оплата часов, надбавка за классное руководство, надбавка на внеклассные занятия, надбавка за стаж, надбавка за местность, надбавка за образование и ученую степень, надбавка за учебные программы(за новаторство), ну и до кучи сверх всего этого поощрительный фонд учебного заведения. Если брать самый простой пример, когда два учителя с одинаковым стажем, одинаковым образованием, ведут абсолютно одинаковое количество часов, в одном и том-же населенном пункте, даже в этом случае зарплата на руки может отличаться очень существенно только за счет распределения поощрительного фонда(как его распределять решает директор и попечительский совет)!

          Средняя зарплата учителя в Москве составляет около 70 т.р., даже для Москвы — это не такая уж маленькая сумма.

          #882527
          • Евгений Сильвер Евгений Сильвер
            06.02.1715:30:32

            Москва не показатель. Если ещё пару лет назад учитель в регионе мог получать 25-30 (правда, работаю на 2 ставки и не иметь личного времени вообще), то сейчас в лучшем случае 10-15 можно заработать. В учителях остаются или те, кто больше не может ничего найти, или те, кого муж кормит.

            #882531
            • Павел Дурнов Павел Дурнов
              06.02.1717:26:17

              Ага… Москва не показатель, деревня в Вологодской области не показатель.

              Из тех знакомых кто сейчас работает.

              Помошник воспитателя (нянечка) в д/с на ясельной группе 10 000 руб + питание

              Воспитатель(с ВО) на ясельной группе(пол дня) 28 700 + питание

              Учитель русского языка и литературы(стаж 40 лет, высшая категория, заслуженный учитель России, собственная программа преподавания) + классный руководитель + факультатив + различные региональные и всероссийские конкурсы и олимпиады 45 т.р.(льгота на оплату ЖКХ)

              Учитель начальных классов (стаж 23 года, высшая категория) + классный руководитель + завуч + группа продленного дня 38 т.р. (льгота на оплату ЖКХ)

              У нас в школе учителя зубами за место держаться! На пенсию выходят с огромной переработкой, когда совсем уже не могут преподавать, конкурс работников просто огромный!

              #882567
      • Нет аватара getrag
        06.02.1718:08:17

        Лично я спроектировал,защитил в экспертизе и сопроводительное до завершения офисно складской центр на 1300 мест,а также детские сады, школы,заправки. Этого хватит??? Вы мне разрешите теперь участвовать в беседе,как общественно полезному человеку???

        Вообще-то я с урапатриотами не общаюсь,но сделал исключение…У таких всегда на вопрос почему низкие зп ответ один- что сделал ты, устройства на 2,3 работу, иди в бизнес.По агиткам и шаблонам работаете,товарищи

        #882582
        • Павел Дурнов Павел Дурнов
          06.02.1718:50:39

          Ну вот Ваша зарплата как зависит от государства??? Она ведь нищенская, правда? А сколько получают рабочие которые строят спроектированные Вами объекты? На еду то им хватает? Причем я верю, что человек работающий в строительной отрасли скорее всего сталкивается с коррупцией. Я к счастью (или сожалению) с коррупцией в своей жизни практически никогда не сталкивался, даже с бытовой на уровне врача/учителя/инспектора ДПС.

          И наверное поэтому не понимаю тезиса

          Беда государства в коррупции и нищенских зп, и пока успехов на этом поприще не видать и, 100%, с правительством медведа не будет.

          То есть стоит только поменять правительство и «как заживем!», сразу и «безвиз» и «зп 5000 евро». Ничего не напоминает?

          Я не могу оценивать доход всех и вся, я не знаю какая конкретно у кого зарплата, но среди моих знакомых есть и врачи и учителя и военные и полицейские и пенсионеры. Так вот ни у кого, повторюсь ни у кого нет «нищенских» зарплат, даже в деревне в которой я живу! Да дворник или сторож получает 5-6 т.р. в месяц, но извините, а за что платить больше? Да, ставка медсестры 3800 руб. Ужас? А на руки она получает 18-20 т.р. при такой ставке! Вроде и не совсем ужас?

          Мне не хватает на основном месте работы денег, поэтому есть еще одно, и собственный бизнес! Да у меня нет выходных и я не могу позволить себе уехать в отпуск на месяц и отключить телефон… Но это мой выбор! Просто я понимаю, что мои хотелки никто кроме меня не будет оплачивать! И уровень зарплаты зависит от меня, а не от государства!

          #882608
  • Нет аватара flankern
    06.02.1719:10:07

    Заголовок отдает какой-то желтизной. Ну что это за «США в шоке». Недостойно такие вещи писать на сайте достижений.

    #882622
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