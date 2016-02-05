США в шоке от новых успехов России. Время-вперёд! 229
Можно было бы подумать, что мы сочинили провокационный заголовок, чтобы привлечь побольше зрителей к просмотру, но этот тот случай, когда заголовок полностью соответствует содержанию. Все подтверждающие ссылки даны в описании ролика. И этот тот не очень уж редкий случай, когда большинство российских СМИ вновь проигнорировали действительно интересную историю.
- Евгений Супер
- 05.02.201722:21
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05.02.1723:45:03
06.02.1700:02:07
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UHAHAN
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UHAHAN
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UHAHAN
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