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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Архангельской области открылась молочная ферма

18 января в ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» открылась новая ферма в д. Шелоховской, реконструкция которой шла в течение нескольких лет. От старого здания остался только фундамент.

На ферме уже размещено 208 бурёнок. Для них установлены современные доильные аппараты. Запущен молокопровод и автоматизированная система его очистки. Во все это вложено 20 млн. рублей.

Четыре года назад образовался агрохолдинг «Каргопольский». Он сконцентрировался на производстве молока для местного молочного комбината. Для ведения хозяйства агрохолдингом было приобретено 2400 га земли, закуплена современная сельскохозяйственная техника, и это позволило полностью обеспечить качественными кормами поголовье крупного рогатого скота хозяйства.

Пока доля Каргопольского района на молочном рынке Архангельской области невелика — всего 3%. Но ситуация постепенно меняется.

http://www.pomorie.ru/news/v-kargopolskom-rayone-otkrili-novuyu-fermu

сельское хозяйство , агропром , молочное животноводство , Архангельская область
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    06.02.1706:46:29

    заставка к видео называется «покупатель пришёл?»    

    #882352
  • Нет аватара semmggu
    06.02.1709:36:14

    Еще бы создавали условия для молодых.

    #882382
  • Нет аватара 1986
    06.02.1710:59:28

    Ценная для меня лично новость. Потому что принимаю близко к сердцу все происходящее на Русском Севере, где с СХ все очень сложно.

    #882406
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.02.1712:03:45

      И не только с сельским хозяйством. Исконные русские земли, порядком забытые.

      #882429
  • goryachee_leto goryachee_leto
    06.02.1713:09:15

    А коров обязательно на цепях так держать?

    #882461
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