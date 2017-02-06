В Архангельской области открылась молочная ферма

18 января в ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» открылась новая ферма в д. Шелоховской, реконструкция которой шла в течение нескольких лет. От старого здания остался только фундамент.

На ферме уже размещено 208 бурёнок. Для них установлены современные доильные аппараты. Запущен молокопровод и автоматизированная система его очистки. Во все это вложено 20 млн. рублей.

Четыре года назад образовался агрохолдинг «Каргопольский». Он сконцентрировался на производстве молока для местного молочного комбината. Для ведения хозяйства агрохолдингом было приобретено 2400 га земли, закуплена современная сельскохозяйственная техника, и это позволило полностью обеспечить качественными кормами поголовье крупного рогатого скота хозяйства.

Пока доля Каргопольского района на молочном рынке Архангельской области невелика — всего 3%. Но ситуация постепенно меняется.