Объёмы строительства метро в Москве бьют все рекорды.
Пройден тоннель метро «Раменки» — «Мичуринский проспект»
На прошлой неделе завершилась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Раменки» и «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии московского метро. АО «Мосинжпроект» - единый оператор по строительству подземки.Всего на строящемся участке «Раменки» — «Рассказовка» запроектировано 16 тоннелей общей протяженностью более 25 км. Из них 11 тоннелей пройдены, работы по проходке оставшихся пяти, включая соединительные тоннели в депо «Солнцево», продолжаются.
Паблик Видеовонъ: vk.com/wall-124699880_3444
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- Добрый Дракон
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