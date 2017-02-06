Объёмы строительства метро в Москве бьют все рекорды.

Пройден тоннель метро «Раменки» — «Мичуринский проспект»

На прошлой неделе завершилась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Раменки» и «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии московского метро. АО «Мосинжпроект» - единый оператор по строительству подземки.Всего на строящемся участке «Раменки» — «Рассказовка» запроектировано 16 тоннелей общей протяженностью более 25 км. Из них 11 тоннелей пройдены, работы по проходке оставшихся пяти, включая соединительные тоннели в депо «Солнцево», продолжаются.

Паблик Видеовонъ: vk.com/wall-124699880_3444