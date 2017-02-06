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Видеоблог

Объёмы строительства метро в Москве бьют все рекорды.

Пройден тоннель метро «Раменки» — «Мичуринский проспект»

На прошлой неделе завершилась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Раменки» и «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии московского метро. АО «Мосинжпроект» - единый оператор по строительству подземки.Всего на строящемся участке «Раменки» — «Рассказовка» запроектировано 16 тоннелей общей протяженностью более 25 км. Из них 11 тоннелей пройдены, работы по проходке оставшихся пяти, включая соединительные тоннели в депо «Солнцево», продолжаются.

Паблик Видеовонъ: vk.com/wall-124699880_3444

https://vk.com/public124699880

Россия, Москва, Метро
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    06.02.1712:33:58

        я из Питера…

    В лучшем случае 3 станции к концу 2018… а обещанное кольцо, а коммуны, а Ржевка… всё поотменяли… А Москве респект!

    Отредактировано: Vsemoguchij~12:34 06.02.17
    #882443
  • Сергей Соколов Сергей Соколов
    06.02.1713:04:14

    Строят то хорошо… только вот вводят в строй всё позже и позже…

    #882457
  • Нет аватара АнтонП
    06.02.1715:13:48

    Всё равно круто. Видно, что стараются. Во многих местах виден «свет к конце тоннеля». Солнцево ждёт метро всю жизнь, лет 40, наверное. И скоро оно там будет. Метро вообще — это другой уровень жизни. Переход от транспортного ада к трантспортному раю. Задерживают, да. «Нижнюю Масловку» хотели к концу 15-го года. Теперь срок — сентябрь 17го. Это более полутора лет. Но мне кажется, что во внутренней Москве строительство метро опережает темпы заселения. Это значит, что через несколько лет самые острые проблемные места можно утранить полностью.

    #882519
  • Данила Романов Данила Романов
    06.02.1717:31:54

    Метро позволит сократить потребление топлива, а следовательно увеличить экспорт)

    Еще и экология лучше будит, а значит и здоровье.

    Лучше настроение из-за отсутствия пробок на земле и толкучки в метро.

    Больше времени на работу и потребление товаров и услуг -> рост экономики.

    И так далее и так далее. Список плюсов очень большой.

    #882568
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