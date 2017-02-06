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Производство

Золотой подъем России.

За 2016 год запасы монетарного золота в составе международных резервов России (МРР) достигли 51,9 млн унций или 1614,27 тонн.

Всего с начала 2015 года ЦБ закупил 6,4 млн унций драгметалла (199,06 тонн), таким образом, по данным Центробанка, на 1 января 2016 года запасы увеличились на 14,07% (в конце 2015-го они составляли 45,5 млн унций или 1415,21 тонн).

Для сравнения, в 2015 году ЦБ закупил 6,7 млн унций (около 209 тонн) золота, в 2014 году — 5,5 млн (около 171 тонны).

  • Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять
  • Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять
  • Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять
  • Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять

По приближенной оценке средних цен на золото, только от операций с этим драгметаллом эмиссия в экономику страны может составить более полутриллиона рублей, что может быть полезным для пополнения Резервного фонда страны.

Летом 2015 года Банк России поставил цель за несколько лет нарастить объем своих золотовалютных запасов до 500 млрд долларов. Падение цен на нефть и последовавшее за ним ослабление рубля временно вынудили финансового регулятора отложить эту цель как минимум до 2019 года. На начало 2014 года объем ЗВР России составлял 510 млрд долларов, но впоследствии резервы сократились на четверть из-за амортизации падения рубля и валютной переоценки. При этом Центробанк неоднократно подчеркивал, что имеющегося объема резервов России достаточно по всем международным критериям. В частности, сейчас его хватает для того, чтобы 66 раз покрыть трехмесячный импорт всей страны или 138 раз заплатить по внешнему долгу.

  • Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять
  • Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять

Сейчас ЦБ располагает 385,4 млрд. Отскок цен на нефтяном рынке, укрепление рубля, снижение оттока капитала и планы Минфина не расходовать средства Резервного фонда могут помочь Центробанку вернуться к своей идее о 0,5 трлн в резервах, считают эксперты.

В этом случае Россия выйдет на пятое место в мире по объему ЗВР после Китая (3 трлн долларов), Японии (1,2 трлн долларов), Швейцарии (685 млрд) и Саудовской Аравии (535 млрд), потеснив Тайвань (435 млрд), пишет газета «Известия».

При этом уже сегодня Россия входит в тройку лидеров по производству золота из минерального сырья и занимает второе место по общему производству (с учетом вторички — scrap). Производство золота в России растет уже шестой год подряд, что и позволило стране подняться в мировом рейтинге с шестого места после Китая и Австралии.

По мнению экономиста Михаила Делягина, наращивание ЗРВ говорит о подготовке страны к большей финансовой независимости, в частности, от доллара США. Золото — самый надежный ресурс в условиях роста нестабильности в мире, а потому покупка унций — вполне оправданный способ укрепления экономического суверенитета и страховки на «непредвиденные случаи», уверен эксперт.

https://politexpert.net/26704-zolotoi-podem-zapasy-carskogo-metalla-rossii-prodolzhayut-udivlyat

Золото, золотой запас
  • SergeySeverny SergeySeverny
    06.02.1713:15:57

    это было на СУНе уже пару раз… давно не новость, извините

    #882465
    • Enst Enst
      06.02.1716:44:18

      Я смотрю, пора на графики копирайт СуН ставить.     А то совсем смешно, новость без ссылки на источник СуН перепечатывается politexpert.net, а оттуда возвращается к нам.   

      #882551
  • Алексей Алексей Алексей Алексей
    06.02.1714:15:22

    на фоне свежей новости не очень читается(

    Государственный долг России по итогам 2016 года составил 11,1 триллиона рублей, или 13,2 процента ВВП. В 2013-м он достигал 7,5 триллиона рублей (10,6 процента ВВП).

    Ведомство ожидает, что госдолг к концу 2017 года достигнет 14,7 процента ВВП, к концу 2019-го — 15,7 процента. Минфин также сообщил, что доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах федерального бюджета составит 4,5 процента к концу 2017 года и 5,4 процента — к концу 2019-го.

    #882496
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      06.02.1715:23:15

      А вот господин Миркин из ИМЭМО РАН только что отметился критикой — говорит, слишком низкий госдолг, не позволяет привлекать в страну достаточно капитала для развития.

      Так госдолг — это вообще хорошо или плохо?

      #882526
      • shigorin shigorin
        06.02.1715:26:20

        предателей миркиных стоит поставить к стенке и задать вопрос: а нахрена нам платить реальные проценты за виртуальные ссудные деньги, не лучше ли свои же средства на своё развитие и направить? потому что такие красавцы договорились уже и до того, что, мол, вкладываться надо только за бугор.

        соответственно вбросчику «алексею» призовой минус -- мы прекрасно понимаем, откуда у вас уши торчат: оттуда же.

        #882528
        • Алексей Алексей Алексей Алексей
          06.02.1718:02:31

          ты наверное не пользуешься яндексом и мэйл.ру, которые «вбросили» эту информацию на главную. Смешон ты, дитя

          #882581
          • shigorin shigorin
            06.02.1718:13:59

            я, наверное, получаю информацию другими способами, нежели чтением вбросов… да, молоко с губ оботрите.

            #882585
      • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
        06.02.1717:42:28

        Господин Миркин по-видимому идиот. Либо ум за разум зашел.

        Как инвестиционный климат связан с большим госдолгом??? Если у вас большие долги — никто вам денег не даст. Потому что вы не отдадите.

        Низкий госдолг показывает стабильность экономики и финансовой системы. Ее здоровье.

        А также то, что вы в состоянии отдавать кредиты, то есть вашу кредитоспособность.

        Меня удивляют такие фразы, пусть даже они и не в контексте. Сама суть ее — идиотизм.

        Сравните с Грецией, которая уже больше 10 лет живет в долг. Люди поразъехались, работы нет. Сельское хозяйство в загоне, и из-за санкций России тоже. Внешний долг Греции свыше 345 млрд евро. Что составляет 180% от годового ВВП.

        П.С. Можно быть идиотом, но не до такой же степени…

        #882570
  • Нет аватара GenOfDrag
    06.02.1718:33:25

    Хорошие графики экспонент…только богаче не становимся, а з/п и соц гарантии у золотодобытчиков в разы меньше нефтяных и газовых контор.

    #882595
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.02.1718:56:14

      А почему они должны быть обязательно выше? На нефтянке работа тоже не сахар. Постой на буровой в -40-50 суточные вахты.

      #882612
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