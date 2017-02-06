Золотой подъем России.

За 2016 год запасы монетарного золота в составе международных резервов России (МРР) достигли 51,9 млн унций или 1614,27 тонн.

Всего с начала 2015 года ЦБ закупил 6,4 млн унций драгметалла (199,06 тонн), таким образом, по данным Центробанка, на 1 января 2016 года запасы увеличились на 14,07% (в конце 2015-го они составляли 45,5 млн унций или 1415,21 тонн).

Для сравнения, в 2015 году ЦБ закупил 6,7 млн унций (около 209 тонн) золота, в 2014 году — 5,5 млн (около 171 тонны).



Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять



Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять

По приближенной оценке средних цен на золото, только от операций с этим драгметаллом эмиссия в экономику страны может составить более полутриллиона рублей, что может быть полезным для пополнения Резервного фонда страны.

Летом 2015 года Банк России поставил цель за несколько лет нарастить объем своих золотовалютных запасов до 500 млрд долларов. Падение цен на нефть и последовавшее за ним ослабление рубля временно вынудили финансового регулятора отложить эту цель как минимум до 2019 года. На начало 2014 года объем ЗВР России составлял 510 млрд долларов, но впоследствии резервы сократились на четверть из-за амортизации падения рубля и валютной переоценки. При этом Центробанк неоднократно подчеркивал, что имеющегося объема резервов России достаточно по всем международным критериям. В частности, сейчас его хватает для того, чтобы 66 раз покрыть трехмесячный импорт всей страны или 138 раз заплатить по внешнему долгу.



Золотой подъем: запасы «царского металла» России продолжают удивлять

Сейчас ЦБ располагает 385,4 млрд. Отскок цен на нефтяном рынке, укрепление рубля, снижение оттока капитала и планы Минфина не расходовать средства Резервного фонда могут помочь Центробанку вернуться к своей идее о 0,5 трлн в резервах, считают эксперты.

В этом случае Россия выйдет на пятое место в мире по объему ЗВР после Китая (3 трлн долларов), Японии (1,2 трлн долларов), Швейцарии (685 млрд) и Саудовской Аравии (535 млрд), потеснив Тайвань (435 млрд), пишет газета «Известия».

При этом уже сегодня Россия входит в тройку лидеров по производству золота из минерального сырья и занимает второе место по общему производству (с учетом вторички — scrap). Производство золота в России растет уже шестой год подряд, что и позволило стране подняться в мировом рейтинге с шестого места после Китая и Австралии.

По мнению экономиста Михаила Делягина, наращивание ЗРВ говорит о подготовке страны к большей финансовой независимости, в частности, от доллара США. Золото — самый надежный ресурс в условиях роста нестабильности в мире, а потому покупка унций — вполне оправданный способ укрепления экономического суверенитета и страховки на «непредвиденные случаи», уверен эксперт.