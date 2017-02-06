Ученые РФ изобрели не имеющую аналогов технологию очистки ядерного топлива

Новый способ очистки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), не имеющий аналогов в мире, внедрен на входящем в «Росатом», производственном объединении «Маяк». Новая технология не имеет аналогов в мире. В результате ее внедрения и использования одного цикла для аффинажа плутония.

Базовая технология аффинажа (очистки) плутония, которая долгие годы использовалась на радиохимическом заводе ПО «Маяк», имела два цикла переработки. Удалось исключить из схемы одно из экстракционных отделений, снизить расход некоторых реагентов, обеспечить значительное снижение объемов среднеактивных отходов, тем самым, существенно повысить технологические и экологические показатели завода. На разработку и внедрение новой технологии потребовалось более пяти лет.

По словам начальника аналитической лаборатории радиохимического завода Юлия Тадевосяна, новая технология позволила отказаться от работы с нептуниевыми концентратами. «В результате дозовые нагрузки на персонал снизились. У нас работают в основном женщины, и для нас это важное достижение», — отметил он.Разработка новой технологии состояла из нескольких этапов. На первом этапе проверялась сама научная идея сделать промышленный аффинаж плутония одноцикличным и простым по реализации.

Это был, пожалуй, самый трудоемкий этап, за время которого были проведены сотни опытов, сделаны тысячи анализов.Вторым этапом стали стендовые испытания. Опытная установка, по утверждению разработчиков, полностью повторяет технологию производственного процесса. На ней была проведена работа по подтверждению возможности осуществить технологию в динамическом режиме, имитируя технологический процесс во всех его нюансах.

Производственные промышленные испытания, ставшие третьим этапом, продолжались в течение трех лет. По результатам испытаний разработанная технология рекомендована к промышленному использованию.

ПО «Маяк», является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения. Урановые регенераты, получаемые на радиохимическом заводе комбината и поставляемые на предприятия компании «ТВЭЛ», многие годы возвращаются в энергетику в виде «свежего» топлива.