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Производство

Ученые РФ изобрели не имеющую аналогов технологию очистки ядерного топлива

Новый способ очистки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), не имеющий аналогов в мире, внедрен на входящем в «Росатом», производственном объединении «Маяк». Новая технология не имеет аналогов в мире. В результате ее внедрения и использования одного цикла для аффинажа плутония.

Базовая технология аффинажа (очистки) плутония, которая долгие годы использовалась на радиохимическом заводе ПО «Маяк», имела два цикла переработки. Удалось исключить из схемы одно из экстракционных отделений, снизить расход некоторых реагентов, обеспечить значительное снижение объемов среднеактивных отходов, тем самым, существенно повысить технологические и экологические показатели завода. На разработку и внедрение новой технологии потребовалось более пяти лет.

По словам начальника аналитической лаборатории радиохимического завода Юлия Тадевосяна, новая технология позволила отказаться от работы с нептуниевыми концентратами. «В результате дозовые нагрузки на персонал снизились. У нас работают в основном женщины, и для нас это важное достижение», — отметил он.Разработка новой технологии состояла из нескольких этапов. На первом этапе проверялась сама научная идея сделать промышленный аффинаж плутония одноцикличным и простым по реализации.

Это был, пожалуй, самый трудоемкий этап, за время которого были проведены сотни опытов, сделаны тысячи анализов.Вторым этапом стали стендовые испытания. Опытная установка, по утверждению разработчиков, полностью повторяет технологию производственного процесса. На ней была проведена работа по подтверждению возможности осуществить технологию в динамическом режиме, имитируя технологический процесс во всех его нюансах.

Производственные промышленные испытания, ставшие третьим этапом, продолжались в течение трех лет. По результатам испытаний разработанная технология рекомендована к промышленному использованию.

ПО «Маяк», является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения. Урановые регенераты, получаемые на радиохимическом заводе комбината и поставляемые на предприятия компании «ТВЭЛ», многие годы возвращаются в энергетику в виде «свежего» топлива.

http://finobzor.ru/show-31211-uchenye-rf-izobreli-ne-imeyuschuyu-analogov-tehnologiyu-ochistki-yadernogo-topliva.html

Росатом, ПО «Маяк»
  • alex4spb alex4spb
    06.02.1714:41:21

    новости +    

    ЗЫ: но причешите текст.

    «В результате ее внедрения и использования одного цикла для аффинажа плутония."

    что в результате внедрения?

    #882505
  • Нет аватара АнтонП
    06.02.1714:51:35

    Новость шикарная.

    «В результате дозовые нагрузки на персонал снизились. У нас работают в основном женщины…» Звучит страшно. А какая она — эта нагрузка?

    #882507
  • Sergey Andrzej Sergey Andrzej
    06.02.1717:45:24

    Создана новая система обработки ОЯТ. На кой надо эту западноколенолоктевую позу всегда описывать-«не имеющий аналогов в мире» Да мне равнобедренно на весь мир! Мне необходимо чтобы моя страна была первой во всём, но без танцев с бубнами об этом. Отрабатывайте технологию до ювелирной, затачивайте под комариный нос и вперёд, зарабатывать денежку на этих открытиях, а не заливаться, Ай да мы! Ай да мы первые!Пока будете хрюкать от поросячий радости, можно оказаться в gope. Сделали, молодцы! Вперёд без остановок! Больше 25 лет либерастии просрано и людей загублено не счесть. Надо навёрстывать упущенное!Слишком специфическая тема, не подходит для вселенской, в размере галактики Россия, пляски с бубнами. Разработчикам премии,но не от «успешных» менЁджеров, а от России. Не всё упахавшемуся страшнову из почты России почти сотни миллионов «премии» хапать за государственный счёт.

    #882572
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