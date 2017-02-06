Добавить статью
Авиация

Российские вертолеты: успехи производства и продажи.

За период 2016 года отечественная вертолетостроительная отрасль выпустила 208 машин. В результате удалось сохранить объемы производства на предприятиях «Вертолетов России» на уровне 2015 года.

«Казанский вертолетный завод» за предыдущие 12 месяцев выпустил 70 машин, большинство из которых принадлежит к семейству Ми-8. По сравнению с предыдущим периодом наблюдается сокращение объемов производства. Это связано с тем, что рынок постепенно насытился машинами средней грузоподъемности. В частности, несколько десятков вертолетов за предыдущие годы было поставлено Индии.

При этом только недавно началась «раскрутка» для внутреннего и внешнего рынка новых вертолетов Ми-38 и «Ансат». В дальнейшем КВЗ следует активнее продвигать новые типы винтокрылых машин, поскольку ориентация на Ми-8 перестает себя оправдывать.

Красавец Ансат

Трудяга Ми-38

На «Улан-Удэнском авиационном заводе» также выпускались вертолеты семейства Ми-8 — Ми-171. В общей сложности для отечественных и зарубежных заказчиков было изготовлено 60 машин марки «Ми».

Боец Ми-171

Ростовский «Роствертол» в 2016 году произвел два или три тяжелых Ми-26 для Алжира. Также предприятие продолжило строить ударные машины Ми-28 «Ночной охотник» и транспортно-боевые Ми-35М, которые пользуются большим спросом в России и за рубежом. В общей сложности «Роствертол» в прошлом году выпустил более 30 винтокрылых машин.

Гигант Ми-26

Авиационный завод «Прогресс» из Арсеньева занимается выпуском вертолетов семейства Ка-52. За период прошлого года было изготовлено примерно 15 таких машин. Также специалисты готовят серийное производство гражданского вертолета Ка-62. Руководство «Прогресса» отмечало, что предприятие загружено заказами до 2020 года.

Мастер на все руки Ка-62

Авиазавод «КумАПП», расположенный в Кумертау, собрал и передал китайскому заказчику четыре вертолета семейства Ка-32. Также было изготовлено несколько экземпляров машины для российских заказчиков. Кроме того, «КумАПП» собрал первый экземпляр легкого вертолета Ка-226Т.

Пижон Ка-226Т

https://politexpert.net/26584-rossiiskie-vertolety-uspehi-proizvodstva-i-prodazhi

Вертолет, Ансат, Ми-38
  • Нет аватара vlTepes
    06.02.1714:00:55

    За период 2016 года отечественная вертолетостроительная отрасль выпустила 208 машин.

    «Казанский вертолетный завод» за предыдущие 12 месяцев выпустил 70 машин.

    На «Улан-Удэнском авиационном заводе» …было изготовлено 60 машин.

    «Роствертол» в прошлом году выпустил более 30 винтокрылых машин.

    Авиационный завод «Прогресс» … было изготовлено примерно 15.

    Авиазавод «КумАПП» собрал и передал. четыре вертолета семейства Ка-32 … несколько экземпляров для российских заказчиков. первый Ка-226Т.

    70+60+30+15+4+1= 180.

    Не сходится на 28 машин. Видимо это «более» и «несколько» в сумме. Но как-то многовато.

    #882486
  • Dani Max Dani Max
    06.02.1715:19:06

    такая вода…если и оставлять, то в «Статистика»

    #882523
  • Нет аватара я свой
    06.02.1717:04:31

    спорно «красавец ансат», может он армии и нужен, не мне судить, но вот на гражданке это топорное изделие с винтом покупать не станут. совсем другое впечатление от ка-62, машина сделана с любовью.

    #882559
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru