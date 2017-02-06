Российские вертолеты: успехи производства и продажи.

За период 2016 года отечественная вертолетостроительная отрасль выпустила 208 машин. В результате удалось сохранить объемы производства на предприятиях «Вертолетов России» на уровне 2015 года.

«Казанский вертолетный завод» за предыдущие 12 месяцев выпустил 70 машин, большинство из которых принадлежит к семейству Ми-8. По сравнению с предыдущим периодом наблюдается сокращение объемов производства. Это связано с тем, что рынок постепенно насытился машинами средней грузоподъемности. В частности, несколько десятков вертолетов за предыдущие годы было поставлено Индии.

При этом только недавно началась «раскрутка» для внутреннего и внешнего рынка новых вертолетов Ми-38 и «Ансат». В дальнейшем КВЗ следует активнее продвигать новые типы винтокрылых машин, поскольку ориентация на Ми-8 перестает себя оправдывать.

Красавец Ансат

Трудяга Ми-38

На «Улан-Удэнском авиационном заводе» также выпускались вертолеты семейства Ми-8 — Ми-171. В общей сложности для отечественных и зарубежных заказчиков было изготовлено 60 машин марки «Ми».

Боец Ми-171

Ростовский «Роствертол» в 2016 году произвел два или три тяжелых Ми-26 для Алжира. Также предприятие продолжило строить ударные машины Ми-28 «Ночной охотник» и транспортно-боевые Ми-35М, которые пользуются большим спросом в России и за рубежом. В общей сложности «Роствертол» в прошлом году выпустил более 30 винтокрылых машин.

Гигант Ми-26

Авиационный завод «Прогресс» из Арсеньева занимается выпуском вертолетов семейства Ка-52. За период прошлого года было изготовлено примерно 15 таких машин. Также специалисты готовят серийное производство гражданского вертолета Ка-62. Руководство «Прогресса» отмечало, что предприятие загружено заказами до 2020 года.

Мастер на все руки Ка-62

Авиазавод «КумАПП», расположенный в Кумертау, собрал и передал китайскому заказчику четыре вертолета семейства Ка-32. Также было изготовлено несколько экземпляров машины для российских заказчиков. Кроме того, «КумАПП» собрал первый экземпляр легкого вертолета Ка-226Т.

Пижон Ка-226Т