Погрузчики «Четра» поступили на службу в ВС РФ

В январе 2017 года официальный дилер «Четра» ООО «КомплектСнаб» поставил 27 мини-погрузчиков «Четра МКСМ 1000Н» для министерства обороны Российской Федерации.

По результатам конкурсного отбора прошлого года дилер «Четра» ООО «КомплектСнаб» заключил государственный контракт на поставку погрузчиков «Четра МКСМ 1000Н» для подразделений Минобороны РФ. В январе техника была отгружена в одиннадцать воинских частей по всей стране: от Хабаровска до Краснодарского края.

Теперь мини-погрузчики «Четра МКСМ 1000Н» в комплектации с навесным оборудованием (грузовые вилы и рыхлитель с каждым мини-погрузчиком) будут выполнять складские и хозяйственные работы на службе вооруженных сил России.