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Армия и Флот

Погрузчики «Четра» поступили на службу в ВС РФ

В январе 2017 года официальный дилер «Четра» ООО «КомплектСнаб» поставил 27 мини-погрузчиков «Четра МКСМ 1000Н» для министерства обороны Российской Федерации.

По результатам конкурсного отбора прошлого года дилер «Четра» ООО «КомплектСнаб» заключил государственный контракт на поставку погрузчиков «Четра МКСМ 1000Н» для подразделений Минобороны РФ. В январе техника была отгружена в одиннадцать воинских частей по всей стране: от Хабаровска до Краснодарского края.

Теперь мини-погрузчики «Четра МКСМ 1000Н» в комплектации с навесным оборудованием (грузовые вилы и рыхлитель с каждым мини-погрузчиком) будут выполнять складские и хозяйственные работы на службе вооруженных сил России.

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/88156-pogruzchiki-chetra-postupili-na-sluzhbu-v-vs-rf.html

КомплектСнаб, Четра МКСМ 1000Н, ВС РФ
  • Нет аватара Lunoxod
    06.02.1712:54:16

    «поступили на службу в ВС РФ» так и видится в качестве навесного оборудования пара крупнокалиберных пулеметов          с одной стороны подъемника и четверка ПЗРК на другой          маленький терминатор такой   

    Отредактировано: Lunoxod~12:54 06.02.17
    #882454
    • goryachee_leto goryachee_leto
      06.02.1713:25:30

      Как раньше говорили: два солдата из стройбата заменяют экскаватор.

      Теперь наоборот.

      Скоро и роботы подоспеют.

      #882467
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Иванушка
    06.02.1718:33:43

    Да ладна, ЧЕТР на кирилице!?? Такого быть не может! Фейк! Полюбому фотошоп )))

    #882596
  • Олег Лешуков Олег Лешуков
    06.02.1718:52:05

    Модель двигателя: Hatz (Германия)…

    Ясно.Хорошо хоть гидрооборудование наше-ГСТ-33.

    #882609
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