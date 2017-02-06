Технодинамика запустила производство портативных кислородных аппаратов для ЧС



Кислородный ингалятор КИ-Р7

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех на базе НПП «Респиратор» запустил в производство портативные ингаляторы КИ-Р7.

Разработка позволит оперативно проводить кислородную терапию пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ингалятор представляет собой портативный аппарат массой не более 6,5 кг для проведения оперативной кислородно-воздушной и аэрозольной терапии пострадавших в результате автомобильных аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуациях, а также при транспортировке больных в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации. Аппарат может использоваться в автономном и стационарном режимах. Применение кислородного баллона объемом в два литра обеспечивает его автономную работу в полевых условиях.

В рамках стационарного режима баллон с вентилем и кислородным редуктором, входящие в состав ингалятора, применяются в качестве дополнительного источника кислорода для наркозных и аппаратов искусственной вентиляции легких в связке с пневматическими бортовыми системами специализированных автомобилей любых типов спасательных и медицинских служб.

«Подобные разработки это одно из подтверждений того, что российские предприятия уже сейчас готовы конкурировать с зарубежными коллегами по части наркозно-дыхательной техники. Причем конкурировать не только по техническим параметрам, но и по эргономике, позволяющей применять отечественные решения практически в любых, даже самых экстремальных, условиях, обеспечив тем самым необходимый уровень оперативного оказания экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях», — отметил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика».

Первый экземпляр КИ-Р7 был разработан в 2010 году в московской области на базе научно-производственного предприятия «Респиратор» холдинга «Технодинамика». Пилотные партии аппаратов в количестве 100 штук уже поставлены экстренным службам Казани, Рязани, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.

Также напомним, согласно данным исследования международного рынка кислородных систем на период до 2020 года компании MarketsandMarkets, в марте 2016 года российский холдинг «Технодинамика» вошел в число четырех ведущих мировых производителей кислородных систем для авиации наряду с компаниями B/E Aerospace (США), Zodiac Aerospace S.A. (Франция) и Cobham plc (Великобритания).