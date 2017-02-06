На «Волгограднефтемаш» началась отгрузка крупной партии шаровых кранов для газопровода «Сила Сибири»



«Волгограднефтемаш» снабдит оборудованием «Силу Сибири»

В ОАО «Волгограднефтемаш» началась отгрузка крупной партии шаровых кранов диаметрами от 1000 до 1400 мм, изготовленных по заказу ООО «Газпром трансгаз Томск» для стратегически важного для нашей страны магистрального газопровода «Сила Сибири».

Кроме того, для вышеупомянутого газопровода на Волгограднефтемаше запущено в производство 10 блоков камер приема и запуска средств очистки и диагностики диметром 1400 мм и давлением до 12 МПа.

В роли заказчика также выступило томское предприятие. Этим летом оборудование будет изготовлено и отправлено к месту назначения железнодорожным транспортом.