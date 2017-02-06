На НПО «Сатурн» развернуто производство продукции которая с советских времен выпускалась на Украине

Сейчас в Рыбинске на базе НПО «Сатурн» развернуто производство всей той продукции, которая с советских времен выпускалась на Украине. Такое в те времена было разделение производственной кооперации. То есть ранее Россия этого никогда не делала.

Сегодня здесь разворачивается работа по созданию двигателя на 35 тонн тяги.

Компания не стоит на месте, а программу по организации нового производства, знаний, мастерства реализует четко в соответствии с графиком. Можно не сомневаться: наши флот и авиация получат все самое необходимое, чтобы стать лучше.

Ожидается, что к 2018 году наш флот будет получать двигатели производства этой компании.