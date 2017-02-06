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Модернизация

На НПО «Сатурн» развернуто производство продукции которая с советских времен выпускалась на Украине

Сейчас в Рыбинске на базе НПО «Сатурн» развернуто производство всей той продукции, которая с советских времен выпускалась на Украине. Такое в те времена было разделение производственной кооперации. То есть ранее Россия этого никогда не делала.

Сегодня здесь разворачивается работа по созданию двигателя на 35 тонн тяги.

Компания не стоит на месте, а программу по организации нового производства, знаний, мастерства реализует четко в соответствии с графиком. Можно не сомневаться: наши флот и авиация получат все самое необходимое, чтобы стать лучше.

Ожидается, что к 2018 году наш флот будет получать двигатели производства этой компании.

http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?NewsId=8388

НПО «Сатурн», Рыбинск
  • alex4spb alex4spb
    06.02.1714:43:51

    опять обрывочные новости.

    оно конечно хорошо, что «всей той продукции…», но ни слова же конкретики.

    ну нельзя же так безалаберно относиться.

    #882506
    • Нет аватара Иванушка
      06.02.1718:35:56

      alex4spb, в России можно! К сожалению это уже простейшая повседневка! Новость хорошая!

      #882597
  • Katamaran Katamaran
    06.02.1715:01:48

    заголовок поправьте

    #882510
  • Нет аватара Рыбак
    06.02.1715:05:02

    чей туфля? мое!

    #882513
    • Комментарий удален
  • Нет аватара UHAHAN
    06.02.1715:13:48

    Заходишь на СУН и взору предстает какой-то беспробудный бред. Но стоит кликнуть на источник и всё встает на свои места, там вполне адекватная новость про посещение Рогозиным НПО «Сатурн». Ну спасибо, что хоть ссыль на источник дал.

    #882520
  • lexat7 lexat7
    06.02.1717:55:19

    Это издевательство какое-то!!!     Ну нельзя же так новость подавать    

    #882577
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