На НПО «Сатурн» развернуто производство продукции которая с советских времен выпускалась на Украине
Сейчас в Рыбинске на базе НПО «Сатурн» развернуто производство всей той продукции, которая с советских времен выпускалась на Украине. Такое в те времена было разделение производственной кооперации. То есть ранее Россия этого никогда не делала.
Сегодня здесь разворачивается работа по созданию двигателя на 35 тонн тяги.
Компания не стоит на месте, а программу по организации нового производства, знаний, мастерства реализует четко в соответствии с графиком. Можно не сомневаться: наши флот и авиация получат все самое необходимое, чтобы стать лучше.
Ожидается, что к 2018 году наш флот будет получать двигатели производства этой компании.
- Светозаров Иван
- 06.02.201714:39
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UHAHAN
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