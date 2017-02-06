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Запись «Северсталь-метиз» запустил новое оборудование перенесена в личный блог модератором.

tumanova перенес эту запись 06.02.2017 20:47

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«Северсталь-метиз» запустил новое оборудование

Гвоздильный цех «Северсталь-метиза» (входит в ПАО «Северсталь») запустил в работу новую линию по производству склеенной фибры. Общая сумма инвестиций составила более 45 млн рублей.

Склеенная фибра применяется для армирования бетона вместо арматуры и сварных сеток при изготовлении ответственных несущих конструкций: фундаментов, стен, плит перекрытий, мостовых конструкций и промышленных полов всех видов. Для улучшения равномерности распределения в бетоне фибра склеивается в обоймы.

Освоение нового вида продукции и запуск новой линии на промышленных скоростях приурочены к 50-летнему юбилею гвоздильного цеха.

«Для российского рынка это уникальный продукт — совершенно новой формы и с новыми потребительскими параметрами. В сочетании с повышенными анкерующими свойствами фибры были достигнуты высокие прочностные характеристики. Благодаря новому продукту „Северсталь-метиз“ расширит рынки сбыта и примет участие в новых перспективных проектах», — комментирует Сергей Ковряков, генеральный директор компании «Северсталь-метиз».

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/88178-severstal-metiz-zapustil-novoe-oborudovanie.html

Северсталь-метиз, Череповец, Вологодская область
  • Нет аватара Zemos
    06.02.1718:46:13

    «вместо арматуры и сварных сеток при изготовлении ответственных несущих конструкций: фундаментов, стен, плит перекрытий, мостовых конструкций и промышленных полов всех видов"

    На промышленные полы применяют и сейчас, на фундаменты из плит можно (особенно под коттеджи), но для перекрытий, они же совершенно разно работают. Фибра заменяет фоновое армирование.

    Но тема для полов очень интересная, делаем основание, армирование вязать не надо, заказываем бетон, на РБУ засыпают фибру и льём с бетононасоса (или миксера если площадь не большая), в зависимости от площади сокращает сроки работ в 3-5 раз.

    #882604
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