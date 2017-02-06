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tumanova перенес эту запись 06.02.2017 20:47
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«Северсталь-метиз» запустил новое оборудование
Гвоздильный цех «Северсталь-метиза» (входит в ПАО «Северсталь») запустил в работу новую линию по производству склеенной фибры. Общая сумма инвестиций составила более 45 млн рублей.
Склеенная фибра применяется для армирования бетона вместо арматуры и сварных сеток при изготовлении ответственных несущих конструкций: фундаментов, стен, плит перекрытий, мостовых конструкций и промышленных полов всех видов. Для улучшения равномерности распределения в бетоне фибра склеивается в обоймы.
Освоение нового вида продукции и запуск новой линии на промышленных скоростях приурочены к 50-летнему юбилею гвоздильного цеха.
«Для российского рынка это уникальный продукт — совершенно новой формы и с новыми потребительскими параметрами. В сочетании с повышенными анкерующими свойствами фибры были достигнуты высокие прочностные характеристики. Благодаря новому продукту „Северсталь-метиз“ расширит рынки сбыта и примет участие в новых перспективных проектах», — комментирует Сергей Ковряков, генеральный директор компании «Северсталь-метиз».
06.02.1718:46:13