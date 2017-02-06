На НПО «Сатурн» изготовлены первые морские газотурбинные двигатели установочной партии

Из корпоративной ежемесячной газеты «Сатурн» № 1, 2017:

Главный инженер ПАО «НПО «Сатурн» Михаил Касаткин.

«Два других инвестиционных проекта касаются развития российской базы морского газотурбостроения по программе импортозамещения — и этим все сказано. В планах 2017 года сдать в эксплуатацию сборочно-испытательный комплекс морских ГТА — уникальное для России сооружение, предназначенное для проведения всех типов экспериментальных, предварительных, доводочных,сертификационных и приемочных (серийных) испытаний.

Также в 2017 году необходимо завершить технологическое перевооружение, предусматривающее приобретение оборудования для организации серийного изготовления морских газотурбинных двигателей. Первые двигатели установочной партии мы уже сделали на существующем оборудовании…

В 2016 году, выполняя программу импортозамещения, производством компании было освоено три наименования морских двигателей. За этой фразой стоит огромный труд людей — конструкторов, технологов, производственников. Освоение новых изделий шло напряженно. Ходили по краю, но выдержали графики технологической подготовки производства по каждой детали этих двигателей. Работа выполнена в сжатые сроки, которые нам были выделены. Любая, даже незначительная, ошибка могла существенно повлиять на сроки выполнения работ, но благодаря опыту и высокой компетенции специалистов компании, ошибок у нас не было.»