На НПО «Сатурн» изготовлены первые морские газотурбинные двигатели установочной партии
Из корпоративной ежемесячной газеты «Сатурн» № 1, 2017:
Главный инженер ПАО «НПО «Сатурн» Михаил Касаткин.
«Два других инвестиционных проекта касаются развития российской базы морского газотурбостроения по программе импортозамещения — и этим все сказано. В планах 2017 года сдать в эксплуатацию сборочно-испытательный комплекс морских ГТА — уникальное для России сооружение, предназначенное для проведения всех типов экспериментальных, предварительных, доводочных,сертификационных и приемочных (серийных) испытаний.
Также в 2017 году необходимо завершить технологическое перевооружение, предусматривающее приобретение оборудования для организации серийного изготовления морских газотурбинных двигателей. Первые двигатели установочной партии мы уже сделали на существующем оборудовании…
В 2016 году, выполняя программу импортозамещения, производством компании было освоено три наименования морских двигателей. За этой фразой стоит огромный труд людей — конструкторов, технологов, производственников. Освоение новых изделий шло напряженно. Ходили по краю, но выдержали графики технологической подготовки производства по каждой детали этих двигателей. Работа выполнена в сжатые сроки, которые нам были выделены. Любая, даже незначительная, ошибка могла существенно повлиять на сроки выполнения работ, но благодаря опыту и высокой компетенции специалистов компании, ошибок у нас не было.»
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07.02.1701:02:42 Межправительственное соглашение между Индией и Россией о продаже кораблей подписано в прошлом году, но пока не удалось согласовать цену будущего контракта.
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07.02.1701:03:40 В 2018 году услышим.
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07.02.1701:42:38 Надо завершить строительство испытательного стенда и провести цикл испытаний опытного образца ГТУ полностью отечественного производства, потом испытать уже серийные ГТУ.
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