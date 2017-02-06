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Судостроение и судоходство

На НПО «Сатурн» изготовлены первые морские газотурбинные двигатели установочной партии

Из корпоративной ежемесячной газеты «Сатурн» № 1, 2017:

Главный инженер ПАО «НПО «Сатурн» Михаил Касаткин.

«Два других инвестиционных проекта касаются развития российской базы морского газотурбостроения по программе импортозамещения — и этим все сказано. В планах 2017 года сдать в эксплуатацию сборочно-испытательный комплекс морских ГТА — уникальное для России сооружение, предназначенное для проведения всех типов экспериментальных, предварительных, доводочных,сертификационных и приемочных (серийных) испытаний.

Также в 2017 году необходимо завершить технологическое перевооружение, предусматривающее приобретение оборудования для организации серийного изготовления морских газотурбинных двигателей. Первые двигатели установочной партии мы уже сделали на существующем оборудовании…

В 2016 году, выполняя программу импортозамещения, производством компании было освоено три наименования морских двигателей. За этой фразой стоит огромный труд людей — конструкторов, технологов, производственников. Освоение новых изделий шло напряженно. Ходили по краю, но выдержали графики технологической подготовки производства по каждой детали этих двигателей. Работа выполнена в сжатые сроки, которые нам были выделены. Любая, даже незначительная, ошибка могла существенно повлиять на сроки выполнения работ, но благодаря опыту и высокой компетенции специалистов компании, ошибок у нас не было.»

http://www.npo-saturn.ru/?lid=11&sat=268&slang=0

НПО "Сатурн", ОДК, Флот
  • Александр Переберин
    07.02.1700:24:37

    Передаем привет николаевскому ЮТЗ (Заря-Машпроект). Как бездарно просрать всё.

    Бывший житель Николаева.

    #882709
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    07.02.1700:25:13

    Первые двигатели установочной партии мы уже сделали на существующем оборудовании…    но хотелось услышать что сделали и отправили заказчику …   

    #882710
    • Человек Человек
      07.02.1700:38:11

      Сначала таким как Вы не нравятся слова «сделаем», «запланировали», «построим». Потом не нравятся «сделали», «построили». А дальше что? Не понравятся «отгрузили», «поставили» — нужно «отработали 100500 лет», «проплыли 100500 миль», «проехали 100500 километров»? Радоваться нужно успехам и достижениям, а не выискивать к чему приколупаться. Если уже «сделали» не разберут же обратно, не переплавят, а естественно отправят заказчику!

      #882712
      • Druss Druss
        07.02.1700:42:09

        Поменьше агрессии   

        #882713
      • Свой человек Свой человек
        07.02.1700:54:33

           

        #882719
      • Евгений Образцов Евгений Образцов
        07.02.1700:56:19

        такие как я радуются каждой достигнутой высоты т.ч. упрек не принимаю ,написал так потому что все еще надеюсь что 11356 передумают индусам продавать.

        #882721
        • A_SEVER A_SEVER
          07.02.1701:02:42

          11356 передумают индусам продавать
          Межправительственное соглашение между Индией и Россией о продаже кораблей подписано в прошлом году, но пока не удалось согласовать цену будущего контракта.

          #882724
      • Orlan05 Orlan05
        07.02.1701:11:04

        Вы зря так реагируете — эта новость ожидаема всеми. Поэтому вместо «наезда» на человека, лучше добавить еще информации по вопросу (даже, если не вы автор новости). Ну например информацию о том, как обстоят дела со строительством испытательного стенда для морских ГТУ.

        #882729
    • A_SEVER A_SEVER
      07.02.1701:03:40

      хотелось услышать что сделали и отправили заказчику
      В 2018 году услышим.

      #882726
      • Нет аватара ser56
        07.02.1701:29:51

        такой длинный цикл изготовления? честно говоря не очень понятно, двигатели делают для авиации, для компрессоров, в чем такая особенность морских турбин?

           

        #882733
        • A_SEVER A_SEVER
          07.02.1701:42:38

          такой длинный цикл изготовления?
          Надо завершить строительство испытательного стенда и провести цикл испытаний опытного образца ГТУ полностью отечественного производства, потом испытать уже серийные ГТУ.

          #882737
        • Нет аватара sarvizir
          07.02.1702:06:36

          в чем такая особенность морских турбин?

          По крайне мере в том, что на морские турбины действуют другие нагрузки, чем в авиации. Лопатки турбины должны учитывать еще нагрузки от низкочастотных колебаний.

          #882739
  • NaSa NaSa
    07.02.1701:01:21

    Ну правда же. То что процесс идет и идет по плану это очень радует. Целый цех вон соорудили. Молодцы видно что работой будут обеспечены на долгий срок.

    Но… процесс то этот в саааамом начале. Дай бог допилят и выдадут готовое изделие. И хорошо бы качество не пострадало. Не выходило из строя и ресурс был бы приличный. В общем все это мы узнаем еще не скоро. Только по опыту эксплуатации готовых изделий.

    Так что сил этим золотым людям которые решают эту сложнейшую задачу в таких условиях.

    #882723
    • Нет аватара sarvizir
      07.02.1702:08:43

      как я понял, что не в самом-самом начале. В следующем году планируются поставки.

      #882740
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