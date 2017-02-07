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Авиация

Авиакомпания «Якутия» получила пятый самолет Sukhoi Superjet-100

Авиакомпании Якутия передан Sukhoi Superjet-100 с регистрационным номером RA-89037. Это уже пятый Sukhoi Superjet-100 в парке авиакомпании.

Новый самолет Sukhoi Superjet-100 пополнил парк авиакомпании «Якутия» накануне Дня гражданской авиации. Воздушное судно прибудет в столицу республики во вторник в 18.30. Планируется, что лайнер будет летать по Дальнему Востоку и в страны АТР.

«Машина совсем новая, с увеличенной дальностью полета. Мы приобрели ее по госпрограмме поддержки финансирования отечественных воздушных судов», — сообщил ЯСИА директор по флоту авиакомпании «Якутия» Иван Винокуров.

У предприятия это уже пятый самолет Sukhoi Superjet-100. Со следующей недели он начнет выполнять регулярные рейсы по Дальнему Востоку. Авиакомпания активно развивает международные направления, поэтому не исключены полеты в Китай, Корею и Японию.

Авиалайнер арендован по фиксированной рублевой ставке в рамках договора с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Авиалайнер Sukhoi Superjet-100 имеет усовершенствованную модификацию «Long Range» с увеличенной дальностью полета с 4000 до 4500 км. Компоновка кресел увеличена до 103.

В настоящее время авиакомпания «Якутия» имеет подготовленный персонал и техническую базу по обслуживанию новейших российских самолетов.

http://ysia.ru/transport/aviakompaniya-yakutiya-vstrechaet-pyatyj-samolet-sukhoi-superjet-100/

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Якутия
  • SergeySeverny SergeySeverny
    07.02.1711:44:03

    это первый в этом году!!!   

    зав. 95077

    Отредактировано: SergeySeverny~11:46 07.02.17
    #882833
    • Нет аватара vlTepes
      07.02.1712:16:09

      это первый в этом году!!!

      зав. 95077

      Угу. А не было бы кризиса в авиации в 2014, не откажись ЮТэйр от контракта, поставили бы на 2 года раньше. Но и то хорошо — построенные для ЮТэйра 6 бортов наконец-то пристроили все — первый в Comlux казахам, 3 в Ямал и 2 в Якутию.

      Отредактировано: vlTepes~12:22 07.02.17
      #882852
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