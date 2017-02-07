«Швабе» поставил лазерные дальномеры в Китай

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил партию лазерных дальномеров в Китай. Продукция будет применяться при проведении учебно-тренировочных стрельб для измерения дальности до объекта.

Лазерный дальномер ЛДМ-2BК, определяющий координаты цели в спутниковых системах навигации ГЛОНАСС и GPS, имеет недоступные для ряда подобных устройств функции и входит в список «100 лучших товаров России». Следующая поставка изделия в КНР запланирована на III-IV кварталы 2017 года, информирует пресс-служба холдинга.

«Спрос на продукцию „Швабе“ в Китае объясняется выгодным соотношением ее цены, качества и функциональности при минимальных массогабаритных характеристиках. В настоящее время наши китайские партнеры тестируют дальномер в различных климатических зонах КНР. По результатам испытаний в соответствии с пожеланиями заказчика конструкция прибора может быть адаптирована», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Кроме измерения дальности, ЛДМ-2BК вычисляет угол места расположения объекта, температуру и давление окружающей среды. Прибор позволяет автоматически рассчитывать поправки для стрельбы из различных типов стрелкового оружия, учитывая начальную скорость и массу пули, калибр, шаг и направление нарезки в стволе, баллистический коэффициент и высоту прицела.

«Швабе» работает с китайскими партнерами более 15 лет, экспортируя в КНР прицелы и ночные монокуляры собственной разработки. Напомним, Китай является многолетним партнером холдинга не только в направлении сбыта, но и в научно-технической сфере. Сегодня «Швабе» рассматривает перспективы развития и укрепления данного сотрудничества. В числе приоритетных сегментов - разработка и производство инновационной продукции, в том числе техники для борьбы с терроризмом, экологической и промышленной безопасности.