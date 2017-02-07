Завод «БАСФ Строительные системы» запустил в Петербурге новую производственную линию



стройматериалы, BASF

Как сообщили в компании, линия позволит более чем на 60% локализовать выпуск материалов для набрызг-бетона из продуктовой линейки концерна, которая включает готовые сухие смеси, пластификаторы, а также ускорители для мокрого набрызга.

«Ввод нового производства», — говорит Сергей Ветлов, генеральный директор ООО «БАСФ Строительные системы», — позволит нам более полно удовлетворять спрос на продукцию строительной химии в Северо-Западном регионе".

По словам руководителя компании, в 2017 г. на петербургском заводе планируется открытие еще одной линии.