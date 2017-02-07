Феодосийский завод «Море» торжественно заложил пограничный сторожевой катер проекта А25ПС

Торжественная закладка головного амфибийного судна на воздушной подушке проекта А25ПС (строительный № 601) произведена сегодня на феодосийском судостроительном предприятии «Море».

"Завод «Море» всегда специализировался на выпуске судов с динамическими принципами держания. И основная линейка была всегда на воздушной подушке. Мы возрождаем данную историческую специализацию и сегодня заложили головное судно на воздушной подушке для Пограничной службы ФСБ России. Эти корабли будут нести службу на Чёрном море. До 2020 года планируется выпуск целой серии данных кораблей из 20 единиц. В этом году планируется также закладка второго малого ракетного корабля (первый был заложен в мае 2016 года), так что в плановом порядке мы движемся вперед", — рассказал журналистам директор завода «Море» Олег Зачиняев.

По его словам, первое судно из указанной серии будет спущено на воду весной текущего года. «Это судно мы будем спускать на воду уже в мае текущего года. Для нас эта продукция новая, но благодаря нашим партнёрам („Аэроход“, Нижний Новгород) надеемся, что мы её освоим, тем более, завод способен выпускать и более сложную продукцию», — констатировал Зачиняев. Он добавил, что предприятие проводит масштабную модернизацию мощностей, в частности, восстановлен основной корпусный цех, где создана современная производственно-технологическая линия для изготовления корпусных конструкций и формирования корпусов.



Аэроход А25

Как отметил замначальника крымского Погрануправления Александр Панов, катера проекта А25ПС будут выполнять задачи по защите и охране границ Российской Федерации в первую очередь в Крыму. «Катера данного проекта будут выполнять задачи на всей территории Российской Федерации и в первую очередь — в Крыму. Пограничники выполняют задачи в различных физико-географических условиях: не только в море, но и в болотах, на мелководье, в непроходимой местности, а данный проект позволяет реализовывать наши задачи на госгранице в любых условиях, поэтому он нам необходим», — заметил Панов.