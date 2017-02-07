Спецназ ЗВО принял на вооружение «Иронию»

Спецназ Западного военного округа получил на вооружение новейшие оптико-электронные комплексы наблюдения «Ирония», которые можно будет использовать в том числе при организации засад. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.

«Ирония» позволит наблюдать за передвижением техники и живой силы противника на расстоянии до семи километров, при этом вес комплекта составляет около трех килограммов. Комплекс также позволяет передавать фото- и видеоинформацию на пункт управления по закрытым каналам на удалении до десяти километров.

По словам Мугинова, комплекс работает в тепловизионном режиме, что позволит использовать его при организации засад и скрытном передвижении в тылу врага.

Кроме того, комплекс может быть использован и для охраны, так как его датчики позволяют обнаруживать передвижение противника на расстоянии до трех километров.