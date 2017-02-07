Очередная пара электровозов ЭП20

Двухсистемные пассажирские электровозы ЭП20 изготовлены ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») в 2016 году.

Фото Кирилла Широкова и mashinist23 с сайта trainpix.org