Очередная пара электровозов ЭП20
Двухсистемные пассажирские электровозы ЭП20 изготовлены ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») в 2016 году.
Фото Кирилла Широкова и mashinist23с сайта trainpix.org
07.02.1720:44:41
07.02.1720:59:04
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