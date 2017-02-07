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Фотофакты

Очередная пара электровозов ЭП20

Двухсистемные пассажирские электровозы ЭП20 изготовлены ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») в 2016 году.

Фото Кирилла Широкова и mashinist23с сайта trainpix.org


РЖД, Трансмашхолдинг, НЭВЗ, электровоз, ЭП20, Новочеркасск, Ростовская область
  • A_SEVER A_SEVER
    07.02.1720:44:41

    ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод» (НЭВЗ, Ростовская область), входящее в ЗАО «Трансмашхолдинг», планирует в 2017-2020 годах поставить ОАО «РЖД» 144 двухсистемных пассажирских электровоза ЭП20, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе НЭВЗа.

    В частности, в 2017 году планируется поставить РЖД четыре таких электровоза.

    Локомотивы ЭП20 серийно выпускаются на «НЭВЗе» с 2012 года и ранее оснащались кабиной, произведенной на Украине. В рамках программы импортозамещения «Трансмашхолдинг», инжиниринговый центр ООО «ТРТранс» (разработчик ЭП20) и научно-производственное предприятие «Полет» разработали новую кабину, которая в 2016 году успешно прошла испытания.

    «В прошлом году «НЭВЗ2 выпустил 4 электровоза ЭП20, оборудованных российскими кабинами. С учетом этих локомотивов, в 2012-2016 годах всего РЖД было поставлено 56 электровозов ЭП20», — уточнили в пресс-службе.

    По данным «НЭВЗа», за счет технических характеристик, в первую очередь способности работать на линиях как с переменным, так и с постоянным током, а также за счет реализуемых тяговых свойств и скорости среднесуточные пробеги электровозов ЭП20 превышают 1 тыс. км против 600 км у электровозов переменного тока ЭП1М.

    Локомотив ЭП20 оборудован асинхронным приводом на основе IGBT-транзисторов. Реализуемые технические решения позволяют сократить объем технического обслуживания, увеличить межремонтные пробеги, а также обеспечить экономию электроэнергии.

    Электровозы ЭП20 эксплуатируются на Московской, Горьковской, Октябрьской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах.

    press.rzd.ru

    #883093
    • Нет аватара Drone
      07.02.1720:59:04

      55 и 56… Во время летит… Недавно вроде первому рейсу радовались.    

      #883101
      • A_SEVER A_SEVER
        07.02.1721:04:23

        Недавно вроде первому рейсу радовались
        На маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом новые электровозы ЭП2К и ЭП20 практически вытеснили заслуженных ветеранов ЧС2Т.

        #883104
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      07.02.1721:04:14

      планирует в 2017-2020 годах поставить ОАО «РЖД» 144 двухсистемных пассажирских электровоза ЭП20

      В прошлом году поставлено 39 ЭП1М и ЭП2К. Ну как раз к 2019 (в лучшем случае) выйдут на производство локомотивов для того шоб не покупать односистемные

      также за счет реализуемых тяговых свойств и скорости среднесуточные пробеги электровозов ЭП20 превышают 1 тыс. км против 600 км у электровозов переменного тока ЭП1М

      А в сравнении ЭП2К? Или их менять не собираются? А их как раз в прошлом году закуплено в 9 раз больше ЭП1М

      #883103
      • A_SEVER A_SEVER
        07.02.1721:06:28

        А в сравнении ЭП2К? Или их менять не собираются?
        Зачем менять новые ЭП2К?    

        #883107
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          07.02.1721:29:22

          А ЭП2К никого не заменили? Или там далее менять некого будет?    

          #883121
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