Новый семенной завод в Самарской области работает на полную мощность

Минувший год для сельхозпроизводителей был отмеченным отличным урожаем зерновых. В новом сезоне успех хочется повторить, а может быть и превзойти. Известно, что урожай зависит от многих факторов: технологии выращивания растений, климата, плодородия почвы, погоды. Одним из ключевых факторов, обеспечивающих хорошую урожайность, остается качество семян.

В агрохолдинге «Зерно Жизни», который входит в группу компаний СИНКО и обрабатывает более 110 тысяч га земли, давно определили: семена являются локомотивом формирования будущего урожая, а, следовательно, необходимо собственное производство высокопродуктивных семян. Три года назад в Кошкинском районе СИНКО построила современный семенной завод на территории хозяйства «Кармала», которое стало семеноводческим. СХП «Кармала» была призвана обеспечить элитными семенами все сельхозпредприятия СИНКО и других производителей.

Как это происходит сегодня? Селекционные учреждения передают в «Кармалу» оригинаторы семян, где из них производят «элиту». Работы ведутся с точнейшим соблюдением сроков и технологий, использованием минеральных удобрений, полноценной защитой от сорняков, болезней и вредителей. Дальнейший комплекс мер по очистке, обработке и хранению гарантирует получение семян элиты с потенциалом урожайности на уровне европейских стандартов.

Семена обладают выдающимися свойствами, включая засухоустойчивость, адаптацию к местным условиям и способность давать стабильные урожай даже в условиях рискованного земледелия. И вот результат. В 2016 году все сельхозпредприятия агрохолдинга «Зерно Жизни», которые расположены в Кошкинском, Кинель-Черкасском, Богатовском районе превысили средне районные показатели по урожайности. Некоторые поля Кошкинского района показывали урожайность озимых до 50 ц/га. В целом, в 2016 году был получен рекордный для агрохолдинга намолот зерновых.

Сейчас семенной завод в Кармале работает на полную мощность с производительностью 13 тонн/час, а это значит, что он готов обеспечивать высокопродуктивными элитными семенами не только хозяйства «Зерна Жизни», но и всех желающих сельхозпроизводителей. Самим сельхозпроизводителям это чрезвычайно выгодно, ведь приобретение элитных семян субсидируется из бюджета порядка 30% от стоимости, что порой делает элитные семена для покупателя равными по цене товарному зерну, а иногда и дешевле.