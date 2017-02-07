Продолжаются испытания прототипа скоростного вертолёта
Летные испытания «летающей лаборатории» Перспективного скоростного вертолета продолжаются.
ЛЛ ПСВ представляет собой экспериментальный летательный аппарат, созданный на базе вертолета Ми-24К, который является наиболее оптимальным с точки зрения аэродинамической компоновки для выполнения скоростных полетов. Некоторые элементы фюзеляжа летающей лаборатории доработаны, что значительно снижает сопротивление воздуха и улучшает аэродинамику вертолета на больших скоростях полета.
На фото представлен прототип с третьим вариантом крыла.
Отечественный скоростной вертолёт создан с использованием ряда новых технических решений: в частности — это новые лопасти несущего винта. Испытательные полёты демонстратора начались в декабре 2015 года.
07.02.1721:48:21
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