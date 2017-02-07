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Фотофакты

Продолжаются испытания прототипа скоростного вертолёта

Летные испытания «летающей лаборатории» Перспективного скоростного вертолета продолжаются.

ЛЛ ПСВ представляет собой экспериментальный летательный аппарат, созданный на базе вертолета Ми-24К, который является наиболее оптимальным с точки зрения аэродинамической компоновки для выполнения скоростных полетов. Некоторые элементы фюзеляжа летающей лаборатории доработаны, что значительно снижает сопротивление воздуха и улучшает аэродинамику вертолета на больших скоростях полета.

На фото представлен прототип с третьим вариантом крыла.

Отечественный скоростной вертолёт создан с использованием ряда новых технических решений: в частности — это новые лопасти несущего винта. Испытательные полёты демонстратора начались в декабре 2015 года.

 http://www.facebook.com/3...455364991/?type=3&theater 

http://aviation21.ru/prodolzhayutsya-ispytaniya-prototipa-skorostnogo-vertolyota/

Вертолеты России, ЛЛ ПСВ
  • Нет аватара Zemos
    07.02.1721:48:21

    МИ 171А2 это последняя модернизация Ми8/Ми17, которая в этом году должна получить сертификат.

    А ЛЛ сделана на базе Ми24 и отношения к МИ 171 А2 не имеет. Поэтому исправьте заголовок.

    #883129
  • Dani Max Dani Max
    08.02.1700:08:13

    где-то попадалась инфа, что программу скоростного закрыли…кто то что знает?

    #883145
  • SergeySeverny SergeySeverny
    08.02.1706:22:49

    летающая лаборатория в нынешнем виде бесперспективна в принципе, недавно поднимали эту тему

    #883216
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