Группа «Черкизово» построила новый элеватор в Орловской области

Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию новый зерносушильный комплекс проектной мощностью 200 тонн в час в Знаменском районе Орловской области.

Агропромышленный инвестиционный проект — зерносушильный комплекс компании, начал работу в Знаменском районе. На вновь построенном зерносушильно-очистительном комплексе используется оборудование российского производства, в частности очистительные приспособления предварительной и первичной очисток, отличающиеся простотой в работе и надежностью при эксплуатации. Транспортное оборудование, силосы и зерносушилку поставила компания GSI, которая считается лидером по производству башенных сушилок, не имеющих себе равных в современной индустрии: их отличительные черты — простота, надежность и экономичность. В комплексе также установлена линия по подработке семян Petkus (Германия), это мощные зерноочистительные комплексы, которые хорошо зарекомендовали себя при всех типах очистки, они отвечают всем необходимым требованиям по производительности, экономичному расходу электроэнергии и условиям труда обслуживающего персонала.

«В связи с тем, что в 2016 году мы собрали более 230 тысяч тонн кукурузы, — говорит директор направления растениеводства Группы „Черкизово“ Дмитрий Гарнов. — наша компания приняла решение расширить площади под кукурузой в этом году, мы видим перспективы дальнейшего роста по этой культуре. Кукуруза дает самую высокую урожайность с гектара и большую валовую прибыль, мы увеличиваем площади под этой культурой, и нам нужны новые элеваторные мощности. Урожайность кукурузы в 2016 году составила 100 центнеров с гектара».

Несмотря на то, что строительство еще полностью не завершено, сушильный комплекс уже функционирует и постепенно набирает производственные мощности. Так, в будущем планируется расширение по хранению до 60 000 тонн.

Всего в компании 26 зерносушилок и 14 элеваторов и хранилищ общей емкостью единовременного хранения 984 000 тонн. В целом компания перерабатывает в год более 1 200 000 тонн зерновых.