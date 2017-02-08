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Видеоблог

Российские учёные «порвали» английских

Паблик Видеофонъ: vk.com/video-124699880_456242979

https://vk.com/videos-124699880

Россия, Робототехника, Медицина
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.02.1704:33:25

        Новости большой плюс! Только заголовок нужен поскромней, либо предъявить в доказательство британские «лохмотья» .

    Молодцы ребята — поэтапно двигаются вперед!   

    Отредактировано: Е.Юрий~04:33 08.02.17
    #883210
  • Нет аватара Clausson
    08.02.1707:06:15

    Не понимаю почему так мало плюсов?

    #883223
    • Human RS Human RS
      08.02.1710:08:15

      Расплата за желтушный заголовок.

      #883262
  • Нет аватара Rivagri
    08.02.1709:25:08

    «Российские учёные "порвали" английских"

    А что, на жаргоне престижней писать, чем на красивом русском ???

    С почтением из Приднестровья

    #883245
  • Нет аватара Иванушка
    08.02.1710:09:23

    Вот это красавцы! Респект ребятам и уважение! Вы изобретайте будущее!!!

    #883263
  • К.Ф. Филипп
    08.02.1710:09:37

    Считаю, что для начала нужно создавать интерфейс API общения мозг — компьютер(пусть и односторонний для начала),чтобы отработать все взаимодействия с мозгом виртуально на экране компьютера, а уже позже реализовывать такие недоподелки в реале. пока все эти 3D реализации напечатанные на принтере чисто для показухи.

    Отредактировано: К.Ф. Филипп~10:10 08.02.17
    #883264
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    08.02.1710:24:30

    Это бесценный опыт, который ребята приобрели при проектировании и отладке подобной системы. Миллионы инвалидов во всем мире ждут надежных и ДЕШЕВЫХ заменителей кистей рук. Ну и будущим роботам такие «руки» нужны. Не «растащили» бы этих парней и девчонок по «сладким» местам в международных корпорациях. Пока у них не угас задор от столкновений с «действительностью». Низкий уровень финансирования не только стимулирует поиск оригинальных решений, но и «бьет по рукам», затягивая разработки во времени…

    #883267
  • Нет аватара 1986
    08.02.1710:40:24

    Напомнили: в мэйле как-то заголовок одной новости был такой: «Британские ученые нашли отличия между мужчиной и женщиной» или что-то вроде того.

    #883275
    • Николай Ерёмин Николай Ерёмин
      08.02.1710:57:57

      Как бы не порвалось чё. Научились делать то, что другие умеют делать давно — это ещё стадия ученика. И не хрен пальцы гнуть.

      #883278
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