Паблик Видеофонъ: vk.com/video-124699880_456242979
Новости большой плюс! Только заголовок нужен
поскромней, либо предъявить в доказательство британские «лохмотья»
.
Молодцы ребята — поэтапно двигаются вперед!
Не понимаю почему так мало плюсов?
Расплата за желтушный заголовок.
«Российские учёные "порвали" английских"
А что, на жаргоне престижней писать, чем на красивом русском
???
С почтением из Приднестровья
Вот это красавцы! Респект ребятам и уважение! Вы изобретайте
будущее!!!
Считаю, что для начала нужно создавать интерфейс API общения мозг —
компьютер(пусть и односторонний для начала),чтобы отработать все
взаимодействия с мозгом виртуально на экране компьютера, а уже
позже реализовывать такие недоподелки в реале. пока все эти 3D
реализации напечатанные на принтере чисто для показухи.
Это бесценный опыт, который ребята приобрели при проектировании и отладке подобной системы. Миллионы инвалидов во всем мире ждут
надежных и ДЕШЕВЫХ заменителей кистей рук. Ну и будущим роботам
такие «руки» нужны. Не «растащили» бы этих парней и девчонок по
«сладким» местам в международных корпорациях. Пока у них не угас
задор от столкновений с «действительностью». Низкий уровень
финансирования не только стимулирует поиск оригинальных решений, но
и «бьет по рукам», затягивая разработки во времени…
Напомнили: в мэйле как-то заголовок одной новости был такой:
«Британские ученые нашли отличия между мужчиной и женщиной» или
что-то вроде того.
Как бы не порвалось чё. Научились делать то, что другие умеют
делать давно — это ещё стадия ученика. И не хрен пальцы гнуть.
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