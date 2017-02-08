В Ставропольском крае открыт новый детский сад на 150 мест

Торжественное открытие долгожданного нового детского сада состоялось в пос. Энергетик. Свои двери распахнул детский сад № 29 «Мамонтёнок». Он расположился рядом с уже существующим около 40 лет садом № 28 на ул. Подстанционная, 1А.

Для развития малышей в «Мамонтенке» имеются физкультурный и музыкальный залы, помещения для занятий творчеством, на территории — прогулочные павильоны. Здесь все приспособлено для ребят с ограниченными возможностями здоровья — от пандусов до лифтов и санитарных комнат. Когда потеплеет, воспитанники освоят и спортивные площадки.

Новое учреждение дошкольного образования полностью соответствует всем требованиям санитарных норм, противопожарной безопасности. Потребности Энергетика в местах для дошкольников будут полностью закрыты, как и в Пятигорске в целом. Напомним, в течение трех последних лет в Пятигорске введено в строй 7 новых современных детских садов, всего в городе курорте 39 дошкольных образовательных учреждений.