Ратник «хайтек».

Все, кто интересуется армией, знают, что такое «Ратник». Новую боевую экипировку, принятую на вооружение Министерством обороны, многие называют русскими боевыми доспехами будущего. Но ведь «Ратник» — это не только форма, но и огромное количество электронных систем, которые, например, позволяют управлять взводом солдат в режиме онлайн.

Это множество электронных датчиков, которые следят за состоянием солдата. Связь, прицелы, навигация. Все то, что поможет солдату выжить на поле боя. На одном из полигонов парка «Патриот» прошли учения, на которые впервые допустили журналистов. Командование оценивало, как научились солдаты пользоваться всеми системами «Ратника». Но еще более внимательно следила за происходящим «Военная приёмка».

Паблик Видеовонъ: vk.com/wall-124699880_3496