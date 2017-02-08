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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95124 и регистрацией RA-89077 предположительно предназначен для авиакомпании «Ямал». Это уже 121-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.

Даты первых полётов за 2017 год:

01. 95122 18.01.17

02. 95123 02.02.17

03. 95124 08.02.17

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 9511131.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 9511703.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 9510418.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 9511907.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 9510530.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 9512016.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 9510911.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 9512127.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 9511227.07.16 | 15. 95118 22.11.16 |


Ssj-100, Suhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС,
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.02.1709:29:25

    Густо пошли!

    #883247
  • Евгений Беспалов
    08.02.1709:51:28

    а как обстоят дела с двигателями сие чуда — они же вроде как французские? не?

    #883251
    • Нет аватара semmggu
      08.02.1710:36:34

      «Сатурн» вроде занимается решением этой задачи.

      #883270
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    08.02.1710:29:54

    Вот так, шаг за шагом. Мелькнуло сообщение, что выпуск преодолел «точку безубыточности». И подписали контракт на ещё 20 машин для «Аэрофлота». С двигателями — пока Французские, лицензионные. Но и свои на подходе.

    #883269
    • A. Tarasov A. Tarasov
      08.02.1710:39:35

      Это какие?

      #883273
    • zg2012.livejournal.com zg2012
      08.02.1710:43:52

      Позволю себе некоторое уточнение. Двигатели SaM-146 не лицензионные, а совместная разработка Сатурна и французской Safran (SNECMA). Наши отвечали за компрессор и окончательную сборку, а французы за турбину. Выпускается совместным предприятием PowerJet, но в цехах Сатурна в Рыбинске    

      Отредактировано: zg2012.livejournal.com~10:56 08.02.17
      #883276
  • Нет аватара Рыбак
    08.02.1710:59:27

    это какой по счету, если за все время брать?

    #883280
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