Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет
Сегодня в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95124 и регистрацией RA-89077 предположительно предназначен для авиакомпании «Ямал». Это уже 121-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.
Даты первых полётов за 2017 год:
01. 95122 18.01.17
02. 95123 02.02.17
03. 95124 08.02.17
Даты первых полётов за 2016 год:
| 01. 95108
| 02. 95096
| 03. 95106
| 04. 95107
| 05. 95110
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- gradimir grujic
- 08.02.201709:22
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