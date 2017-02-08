Отечественный авиационный двигатель мощностью 120 л.с.

В Уфе удалось разработать многотопливный двигатель для легкой и сверхлегкой авиации.

Группа ученых из ООО «Двигатели для авиации» создала 3D модель двигателя для легкой и сверхлегкой авиации, массогабаритные показатели и эффективность которого близки к бензиновым двигателям внутреннего сгорания. И главным преимуществом этого двигателя является применение в качестве топлива авиационного керосина, без ухудшения процессов воспламенения и горения, при этом есть возможность работы на дизеле и бензине.

Интересно, что на сегодняшний день, в малой авиации, широкое распространение получили два типа поршневых ДВС: двигатели с искровым зажиганием (бензиновые) и с воспламенением от сжатия (дизели). Преимуществом первого типа это их низкая удельная масса, второго — малый расход топлива и возможность применения авиационного керосина. Однако применение этого вида топлива заметно ухудшает процессы воспламенения и горения. Недостатком является также высокая удельная масса двигателя. Спроектированный же двигатель совмещает в себе оба типа двигателей, исключая их недостатки.

Для подтверждения теоретических исследований и расчетов в течении последних 4-ех лет были проведены ряд экспериментов и испытаний ключевых систем двигателя, в том числе топливной системы, которые полностью подтвердили свою работоспособность. С командой можно ознакомиться на сайте компании http://dda.zone . Следующий этап работы ученых — создание прототипа и его стендовые испытания. При желании Вы можете поддержать проект https://boomstarter.ru/projects/DDA_maslov/118803

Стоить отметить, что отечественных двигателей для легкой и сверхлегкой авиации не производится, что сильно тормозит развитие всей малой авиации России. При этом спроектированный двигатель можно эксплуатировать как на самолетах, так и на вертолётах.